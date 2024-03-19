Famin, Alpine'in yaşadığı sorunlar için "acil çözüm" istiyor
Alpine takım patronu Bruno Famin, ilk iki yarışta yaşanan problemler için uzun vadeden ziyade kısa vade çözüm istiyor.
Bruno Famin, Takım Müdürü, Alpine F1 Takımı
LAT Images
Alpine, 2024 sezonunun şimdiye kadar en büyük hayal kırıklığıydı ve beklentileri herhangi bir şekilde karşılayamadı.
Şu anda puan almayan dört takımdan birisi olan Alpine, arka planda güncellemeler üzerinde çalışıyor.
Konu hakkında konuşan Bruno Famin, araçtaki problemleri "bir an önce" çözmeyi umduklarını söyledi.
Famin şöyle konuştu: "Sezon başlangıcı bizim için beklediğimizden daha zor geçti fakat ilerlememiz, aracın neden yavaş kaldığını ve onu nasıl daha hızlı hale getirebileceğimizi anlamamız gerekiyor."
"Açıkçası yakında çözülmesi gereken sorunlarımız var. Her iki sürücü de geçen hafta Enstone fabrikasına gitti. Önümüzdeki iki yarışa hazırlanmak için simülatör üzerinde çalışıp, mühendislerle iletişim kurdular ve direksiyon başındaki hislerini anlattılar."
"Takımdaki herkes pistte daha iyisini yapmak için çok çalışıyor."
"Albert Park iyi bir pist, Formula 1'in en ünlülerinden biri ve bize pek çok zorluk sunuyor."
"Pist yarış için nadiren kullanılıyor ve çok sayıda orta hızlı viraja sahip."
"Zorluklardan biri de Avrupa'ya kıyasla saat dilimi değişikliği olacak, ancak bu durum yerel taraftarların duygusal desteğiyle bir ölçüde dengeleniyor."
"Ekibimiz ve sürücülerimiz bu hafta sonundaki mücadeleye hazır ve mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için ellerinden geleni yapacaklar."
Esteban Ocon, Alpine A524
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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