Famin: "Alpine'in performansı kabul edilemez"

Ancak Fransız takım patronu, üç teknik direktörle yeni bir sisteme geçişi öngören yeniden yapılanma sayesinde takımın önümüzdeki aylarda toparlanabileceğinden emin.

Esteban Ocon ve Pierre Gasly Bahreyn'de yarışa 19. ve 20. sıralardan başladılar ve sadece Valtteri Bottas (Sauber) ve Logan Sargeant'ın (Williams) uzun süren pitleri sebebiyle bu isimleri geride bırakarak 17. ve 18. sıralarda yarışı tamamladılar.

İlk yarışın pilotlar takımlarına iyimser mesajlar verirken, Ocon bunun sadece ilk yarış olduğunu ve gelişmek için hâlâ zaman olduğunu hatırlattı.

Motorsport.com'a konuşan Famin, "Bu çok önemli ve her iki sürücüye de gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü Esteban'ın mesajını çok duyduk ama Pierre'in mesajı da çok olumluydu."

"Yaptığımız yarışı göz önünde bulundurduğumuzda çok yapıcı ve çok olumluydular. Bu takımdaki herkesin ruhu. Bu çok olumsuz bir hafta sonunda çok olumlu bir not."

"Çünkü gerçekçi olursak, hafta sonu çok kötüydü. Ancak durumu mümkün olan en kısa sürede iyileştirmek için birlikte çalışacak bir ekibimiz olduğuna güveniyoruz." dedi.

Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Üst düzey Renault yönetiminden sonuç almaları için baskı gelip gelmediği sorusuna Famin, takıma gelişmeleri gerektiğinin söylenmesine gerek olmadığını söyledi.

Famin, "Takımın geri kalanı ve sürücülerle ilgili olumlu not hakkında söylediklerim, bunun kabul edilemez olduğunu bilmek için kimsenin üzerimizde baskı kurmasına ihtiyacımız yok."

"Bu sadece ilk yarış. Elbette herkes için aynı şey geçerli ama araç yeni, onu geliştirelim. Gerçekten çok kötü olan bu pozisyondan çıkabileceğimiz konusunda oldukça iyimserim."

"Tüm takım bu konuda bastıracaktır. Bence kendi üzerimizde baskı kuruyoruz ve gelişmemiz ve hızla gelişmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz." dedi.

Her iki sürücü de takımın hangi yönde ilerlemesi gerektiğini bildiğini belirtiyor. Ancak Famin gelişmelerin piste ne zaman ulaşacağı ve olumlu bir etki yaratacağı konusunda belirli bir zaman çizelgesi olmadığını söylüyor.

Famin, "Dürüst olmak gerekirse ne kadar süreceğini bilmiyorum. Elbette tüm takımlar gibi bizim de yapacağımız geliştirmeler var. Güncellemelerin neler getireceğine dair teorik rakamlarımız var, bu güncellemelerin mümkün olan en kısa sürede yapılması için çabalıyoruz."

"Ancak herkes aynı durumda, hatta gridde ilk sırada yer alan ya da podyuma çıkan bile. Herkes zorluyor ve zor olan diğerlerinden daha hızlı gitmek."

"Aracın sorunu, sanırım sürücüler Bahreyn'de oldukça zor olan ana noktalardan birinin çekiş eksikliği olduğunu söyledi. Bahreyn bunun için çok zor bir pist. Bunu hepimiz biliyoruz."

"Ancak bunu iyileştirmek için çalışmaya devam etmeliyiz. Bu zaten geçen yıl yaşadığımız bir sorundu. Gerçekten anlamaya ve çözüm bulmaya ihtiyacımız var ve bunun üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Son yönetim yeniden yapılandırması şirket içi terfileri içeriyordu ve yakın zamanda ayrılan teknik direktör Matt Harman ve aero bölümü başkanı Dirk de Beer'in ya da geçen yaz ayrılan baş teknik sorumlu Pat Fry'ın yerine yüksek profilli işe alımlar konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Ancak Famin, personel sayısının yeni işe alımlarla destekleneceğini söylüyor.

Famin, "Daha fazla insan gelecek, yakında daha fazla insan takıma katılacak. Büyük, önemli isimler değil ama çok ilginç profiller."

"Ekibi gerçekten kurmak istiyorum. Yetenekli insanlarımız var, ancak ekibi yeni fikirlerle, yeni süreçleri bilen yeni insanlarla veya farklı süreçlerle yenilemek iyi bir şey."

"Personel değişiminin kontrollü olması ve sahip olduğumuz yapıyı yetenekli insanlarla güçlendirmek iyi bir şey. Elbette büyük isimleri çekebilmek iyi bir şey ama bahçe izni sistemiyle bu isimleri kadromuza katmanın çok zaman aldığını da biliyoruz."

"Çok iyi bir ismi ya da en azından çok tanınmış bir ismi takıma çekmek için bir yıla ya da daha fazlasına ihtiyacınız olabilir. Çünkü bu isimlerin çok iyi bir ekibe sahip oldukları için mi yoksa kendileri çok iyi oldukları için mi iyi olduklarını asla bilemezsiniz. Bunu tespit etmek her zaman biraz zordur."

"Hiçbir şeyi dışlamıyoruz. Ancak şu an için çalışanlarımızdan memnunuz. Kendi çalışanlarımızın potansiyelini geliştirme ve stratejik ve ilginç pozisyonlarda yeni gelenlerle güçlendirilmiş yaratıcılığı geliştirme fikriyle tutarlıyız." dedi.