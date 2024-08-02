Famin, Alpine'in 2025'te Mercedes motoruna geçeceği iddialarına yanıt verdi

Renault'nun motor üreticisi olarak Formula 1'den çıkacağı haberi sonrası Alpine'in geleceği, Formula 1'de gündem haline geldi.

Eski takım patronu Bruno Famin, Belçika Grand Prix hafta sonunda Renault'nun 2026'dan itibaren F1 güç üniteleri üretimini durduracağını doğrularken, Oliver Oakes'e yer açmak için görevinden ayrılacağını da duyurdu.

Hibrit döneminde daha önce McLaren ve Red Bull ile ortaklık kuran Renault, kendi F1 takımı olan Alpine’e sadece motor tedarik ediyor.

Fransız üretici, mevcut güç ünitesinin önemli bir beygir gücü açığı ile çalışması nedeniyle rakipleri Mercedes, Ferrari ve Honda ile boy ölçüşmekte zorlanıyor.

Renault'nun üst yönetimi, şimdi Viry Chatillon'daki operasyonu rafa kaldırmaya karar verdi ancak çalışanların Mercedes ile önerilen anlaşma nedeniyle greve gidebileceği korkusunun ardından Famin, Beyond the Grid F1 podcast'inde konuşarak spekülasyonlara yanıt verdi.

Alpine'in 2025 kadar erken bir tarihte, güç ünitesi, şanzıman ve süspansiyon tedarikçisi olarak Mercedes ile teknik bir ortaklık aradığı iddia ediliyordu.

Alpine’in yeni danışmanı Flavio Briatore, anlaşmayı sağlamak amacıyla Macaristan Grand Prix sırasında birkaç kez Mercedes karavanında görüldü.

Oliver Oakes, Team Principal Alpine F1 Team, Flavio Briatore, Executive Advisor, Alpine F1 Fotoğraf: Alpine

Daha sonra, Viry Chatillon'daki personelin bu gelişmeden memnun olmadığı ve ismi bilinmeyen bir çalışanın Fransız yayını L’Equipe'e “arabaları yapmaya başlamayabiliriz” dediği ortaya çıktı.

Famin, önerilen anlaşmada Alpine'in konumunu netleştirdi. Takım patronuna mevcut motorlarını gelecek sezon için bırakmayı planlayıp planlamadıkları da soruldu.

Famin, "Personel temsilcilerine ve farklı yönetim organlarına sunulan her şey 2026'dan bahsediyor." diye cevapladı.

Alpine, Hitech F2'nin eski patronu Oakes'in yaz tatilinden sonra Famin'in yerine takım patronu olarak geçeceğini doğruladıktan sonra, alt serilerde yarışan takımın Fransız takımını alabileceği spekülasyonları yapıldı.

Britanyalı, FIA'nın ilgi beyanı süreci aracılığıyla gelecekte F1 gridinde yer almak için başvuruda bulunmuş ancak başarısız olmuştu. Oakes’in Alpine takım patronu olarak atanmasından sonra Hitech'in 2026 sezonu öncesinde Alpine'i satın alabileceğine dair daha fazla konuşma oldu.

General Motors'un da Renault'nun F1 motor projesini devralmakla ilgilendiği bildiriliyor ki bu da Andretti'nin 2026 için 11. takım olarak gride erken giriş yapma şansını artırabilir.

Alpine şu anda Esteban Ocon'un Belçika GP'deki dokuzuncu bitirmesinin ardından, son 10 yarış için Haas ve RB ile mücadele ediyor.