Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Belçika GP

Famin, Alpine'in 2025'te Mercedes motoruna geçeceği iddialarına yanıt verdi

Yaz arasından sonra yerini Oliver Oakes'e bırakacak olan Alpine takım patronu Bruno Famin, takımın yeni motor anlaşmasının ne zaman başlayacağı ve fabrikadaki grev iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Alpine factory

Alpine factory

Fotoğraf: Alpine

Renault'nun motor üreticisi olarak Formula 1'den çıkacağı haberi sonrası Alpine'in geleceği, Formula 1'de gündem haline geldi.

Eski takım patronu Bruno Famin, Belçika Grand Prix hafta sonunda Renault'nun 2026'dan itibaren F1 güç üniteleri üretimini durduracağını doğrularken, Oliver Oakes'e yer açmak için görevinden ayrılacağını da duyurdu.

Hibrit döneminde daha önce McLaren ve Red Bull ile ortaklık kuran Renault, kendi F1 takımı olan Alpine’e sadece motor tedarik ediyor.

Fransız üretici, mevcut güç ünitesinin önemli bir beygir gücü açığı ile çalışması nedeniyle rakipleri Mercedes, Ferrari ve Honda ile boy ölçüşmekte zorlanıyor.

Renault'nun üst yönetimi, şimdi Viry Chatillon'daki operasyonu rafa kaldırmaya karar verdi ancak çalışanların Mercedes ile önerilen anlaşma nedeniyle greve gidebileceği korkusunun ardından Famin, Beyond the Grid F1 podcast'inde konuşarak spekülasyonlara yanıt verdi.

Alpine'in 2025 kadar erken bir tarihte, güç ünitesi, şanzıman ve süspansiyon tedarikçisi olarak Mercedes ile teknik bir ortaklık aradığı iddia ediliyordu.

Alpine’in yeni danışmanı Flavio Briatore, anlaşmayı sağlamak amacıyla Macaristan Grand Prix sırasında birkaç kez Mercedes karavanında görüldü.

Oliver Oakes, Team Principal Alpine F1 Team, Flavio Briatore, Executive Advisor, Alpine F1

Oliver Oakes, Team Principal Alpine F1 Team, Flavio Briatore, Executive Advisor, Alpine F1

Fotoğraf: Alpine

Daha sonra, Viry Chatillon'daki personelin bu gelişmeden memnun olmadığı ve ismi bilinmeyen bir çalışanın Fransız yayını L’Equipe'e “arabaları yapmaya başlamayabiliriz” dediği ortaya çıktı.

Famin, önerilen anlaşmada Alpine'in konumunu netleştirdi. Takım patronuna mevcut motorlarını gelecek sezon için bırakmayı planlayıp planlamadıkları da soruldu.

Famin, "Personel temsilcilerine ve farklı yönetim organlarına sunulan her şey 2026'dan bahsediyor." diye cevapladı.

Alpine, Hitech F2'nin eski patronu Oakes'in yaz tatilinden sonra Famin'in yerine takım patronu olarak geçeceğini doğruladıktan sonra, alt serilerde yarışan takımın Fransız takımını alabileceği spekülasyonları yapıldı.

Britanyalı, FIA'nın ilgi beyanı süreci aracılığıyla gelecekte F1 gridinde yer almak için başvuruda bulunmuş ancak başarısız olmuştu. Oakes’in Alpine takım patronu olarak atanmasından sonra Hitech'in 2026 sezonu öncesinde Alpine'i satın alabileceğine dair daha fazla konuşma oldu.

General Motors'un da Renault'nun F1 motor projesini devralmakla ilgilendiği bildiriliyor ki bu da Andretti'nin 2026 için 11. takım olarak gride erken giriş yapma şansını artırabilir.

Alpine şu anda Esteban Ocon'un Belçika GP'deki dokuzuncu bitirmesinin ardından, son 10 yarış için Haas ve RB ile mücadele ediyor.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Palmer: "Belçika GP, Hamilton'ın formunun zirvesine geri döndüğünün kanıtı"

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Hamilton, Perez hakkında övgüyle konuştu

Hamilton, Perez hakkında övgüyle konuştu

Formula 1
Belçika GP
Hamilton, Perez hakkında övgüyle konuştu
Williams'ın vizyonu Sainz'ı nasıl ikna etti?

Williams'ın vizyonu Sainz'ı nasıl ikna etti?

Formula 1
Williams'ın vizyonu Sainz'ı nasıl ikna etti?
Gasly, Alpine'in "çok iyi" bir insanı kaybettiğini düşünüyor

Gasly, Alpine'in "çok iyi" bir insanı kaybettiğini düşünüyor

Formula 1
Belçika GP
Gasly, Alpine'in "çok iyi" bir insanı kaybettiğini düşünüyor
Alpine
Daha fazlası
Alpine
Ocon'un aracına ait GPS verileri, onun Williams'la görüştüğünü ortaya çıkarmış!

Ocon'un aracına ait GPS verileri, onun Williams'la görüştüğünü ortaya çıkarmış!

Formula 1
Belçika GP
Ocon'un aracına ait GPS verileri, onun Williams'la görüştüğünü ortaya çıkarmış!
Alpine, 2025 için Doohan ile anlaşmaya yakın!

Alpine, 2025 için Doohan ile anlaşmaya yakın!

Formula 1
Belçika GP
Alpine, 2025 için Doohan ile anlaşmaya yakın!
Alpine'in yeni takım patronu Oliver Oakes kimdir?

Alpine'in yeni takım patronu Oliver Oakes kimdir?

Formula 1
Belçika GP
Alpine'in yeni takım patronu Oliver Oakes kimdir?

Son Haberler

Wache: "Newey gibi bir yıldız olmak için çalışmıyorum"

Wache: "Newey gibi bir yıldız olmak için çalışmıyorum"

F1 Formula 1
Wache: "Newey gibi bir yıldız olmak için çalışmıyorum"
Shovlin: "Sezon başındaki yavaşlığımız bizim için çok şaşırtıcıydı"

Shovlin: "Sezon başındaki yavaşlığımız bizim için çok şaşırtıcıydı"

F1 Formula 1
Belçika GP
Shovlin: "Sezon başındaki yavaşlığımız bizim için çok şaşırtıcıydı"
Ricciardo: "Güncellemeler yüksek hızdaki zayıflığımızı gidermedi"

Ricciardo: "Güncellemeler yüksek hızdaki zayıflığımızı gidermedi"

F1 Formula 1
Ricciardo: "Güncellemeler yüksek hızdaki zayıflığımızı gidermedi"
Hamilton, Perez hakkında övgüyle konuştu

Hamilton, Perez hakkında övgüyle konuştu

F1 Formula 1
Belçika GP
Hamilton, Perez hakkında övgüyle konuştu

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye