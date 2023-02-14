Fallows: "Sadece sidepod kısmında değil, aracın tamamında yenilikler mevcut"
Dan Fallows, AMR23'ün sidepod'larında ciddi değişikliklere gittiklerini, ancak yeniliklerin sadece bununla sınırlı kalmadığını söylüyor.
Pazartesi akşamı 2023 aracı AMR23 ile ilgili akla gelen ilk düşünce, aracın oldukça agresif bir tasarıma sahip olduğu.
Özellikle sidepod bölümünde Red Bull tarzını agresif bir şekilde yorumladığı görülen takım, orta grubun ön taraflarına dönmeye çalışıyor.
Yenilikler hakkında konuşan Fallows, yeniliklerin sadece sidepod ile sınırlı kalmadığını söylerken aracın arkasındaki parçaların bir kısmını Mercedes'ten temin ettikleri için de memnun olduğunu söylüyor.
Fallows, "Sizin de vurguladığınız gibi, sidepod ciddi fark yaratan bir alan. Odak noktamızın bu olduğunu söyleyemem, bence aracın tamamında iyileştirmeler ve değişiklikler var.
"Açıkçası göremediğiniz pek çok şey var, motor kapağının altında, aerodinamiğin yanı sıra pek çok mekanik bileşende oldukça önemli mühendislik iyileştirmeleri var. Bunun yanı sıra şimdilik göremediğinizi umduğum pek çok başka kısım da mevcut."
"Sidepod'lar üzerinde çalıştığımız alanlardan yalnızca biri, ancak doğru bir şekilde işaret ettiğiniz gibi, bu aracın geliştirilmesinde benimsediğimiz agresif yaklaşımı gösterdiğini düşünüyorum."
Aston Martin AMR23 detail
Fotoğraf: Aston Martin Racing
"Arka tarafa gelirsek, Mercedes ile bir ortaklığımız olduğu ve onların uzmanlığını aracımızda kullanabildiğimiz için çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum."
"Dürüst olmak gerekirse, onların parçalarına sahip olmak bizim için bir handikap olmadı. Aksine, bizim için büyük bir destek oldu. Onlar bu parçaları geliştiriyorlar."
"Aerodinamik yüzeylerimizi aracın arka süspansiyonlarına da koyabilmemiz gerekiyor, bu yüzden aerodinamik açıdan tasarım tamamen onların değil. Yani hayır, dürüst olmak gerekirse, bunun bizim için bir handikap olduğunu düşünmüyorum." dedi.
Son olarak ağırlık sınırı hakkında konuşan Fallows, "Bence ağırlık sınırı bir ileri bir geri gitti. Lastiklerin ağırlığında bir artış oldu, dolayısıyla bunu yönetmeliklere entegre etmenin yollarını arıyoruz. Konu gerçekten de bu noktaya geldi."
"Evet, gördüğümüz gibi bu araçları ağırlık sınırına indirmek makul bir zorluk. Araçla istediğimizi yapabildiğimizden emin olmak için son derece sıkı çalıştık. Bu noktaya ulaşmak ciddi bir çaba gerektirdi, ancak AMR22 sezon biterken ilk yarışlara göre çok daha iyi durumdaydı.
"Bu yüzden AMR23 dönemine girerken oldukça iyi bir konumdayız." dedi.
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