Fallows: "Rakiplerimizi kopyalayarak onların önüne geçemeyiz"
Dan Fallows, rakip takımları kopyalamanın kendilerine faydan çok zarar getireceğine inanıyor.
Formula 1'de genellikle büyük takımlar, kendilerini rakiplerinin önüne taşıyacak çeşitli çözümler buluyorlar ve bu çözümler yıl içerisinde veya ertesi yıl rakip takımlar tarafından kopyalanıyor.
Fakat bunları kopyalamak her zaman aynı etkiyi yaratmadığı gibi, bazen ters de tepebiliyor.
Aston Martin'in sahibi Lawrence Stroll, İngiliz ekibi Formula 1'de en tepeye taşımak amacıyla yeni bir yapı inşa etme kararı aldı.
Bu kapsamda Silverstone'da, yeni binalar, simülatör ve rüzgar tüneli gibi önemli çalışmalar yapılıyor. Tüm bu altyapı çalışmaları tamamlandığında, Aston Martin'in lider takımlarla savaşmamak için hiçbir bahanesi kalmayacak.
Red Bull Racing'de aerodinami şefi olarak görev yapan ve bu yıl Aston Martin'e geçen Dan Fallows, teknik departmana liderlik eden isim konumunda.
Şampiyon takımdan büyük bir deneyimle gelen Fallows, Aston Martin'in başarıya ulaşmak için rakiplerinin teknik çözümlerini kopyalamayacağını garanti ediyor.
Fallows, "Rakiplerimizin çözümlerini kopyalamadığımızdan emin olmalıyız."
"Sadece Mercedes, Red Bull ve Ferrari gibi takımları kopyalayarak onları yenebileceğimizi düşünmüyoruz. Araç gelişimi konusunda kendi yaklaşımımız olmalı fakat bunu yapmak zaman alacak."
"Takım halihazırda önemli isimleri bir araya getirmeyi başardı ve yeni fabrikanın inşası, gelişmekte olduğumuzu ve gelişim sürecini hızlandırmak istediğimizi gösteriyor."
"Mümkün olan en kısa sürede kazanma iddiası olan bir takım haline gelmek istiyoruz." dedi.
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