Fallows: "Newey'in en güçlü yanı hiçbir şekilde kibirli olmaması"
Aston Martin teknik direktörü Dan Fallows, uzun süre altında çalıştığı Adrian Newey'in özellikle etrafındakilerin fikirlerinden faydalanma açısından güçlü bir karakter olduğuna inanıyor.
F1 kariyerinin 35. yılına giriş yapmaya hazırlanan Newey, buna rağmen yeteneğinden hiçbir şey kaybetmemiş vaziyette.
Son olarak 2022 sezonunu domine eden RB18'e imza atan Newey'in özellikle yer etkisi alanındaki tecrübesi sayesinde ciddi avantaj kazandığı söyleniyor.
Red Bull'da uzun yıllar Newey ile birlikte çalışan Dan Fallows, kendisiyle çalışmanın ufuk açıcı bir deneyim olduğunu söylüyor.
Fallows, "Adrian'ın altında çalışmış ve onun yöntemlerini görmüş şanslı insanlardan biriyim."
"Özellikle aerodinamik açıdan bir aracı tasarlama ve geliştirme konusunda çok net bir yaklaşımı var. Hepimiz bunun taviz vermeyen, küçük ayrıntılara odaklanan bir yaklaşım olduğunun farkındayız."
"Ancak kendisiyle geçirdiğim zamandan keyif almamın en önemli sebebi, teknik açıdan hiçbir şekilde kibirli olmamasıydı."
"Önerdiği şeylerin işe yaramadığının ya da daha iyi bir fikir bulunabileceğinin söylenmesine çok açık, bu yorumların kaynağının kim olduğu fark etmiyor." dedi.
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, celebrate with their team
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Newey'in başkalarının fikirlerini dinleme özelliğine vurgu yapan Fallows, bu özelliği kendi ekibine de aşılamaya çalıştığını söylüyor.
Fallows, "Bu yaklaşım kesinlikle kendi çalışmalarıma da katmaya çalıştığım bir şey."
"Teknik ekibimi her zaman bu konuda teşvik ediyorum; yani bir şeyleri nasıl geliştirmek istediklerine dair çok net bir vizyona veya araçla ilgili çok net fikirlere sahip olsalar bile açık fikirli düşünmelerini istiyorum."
"Bu konuda teknik olarak kibirli olmadığınızdan emin olmalısınız. Eğer birisi daha iyi bir şey önerirse, kim olduğuna bakmaksızın açık fikirli olmalısınız."
"Bence bu onun en güçlü yanlarından biri ve umarım ben de bunu devam ettirebilirim." dedi.
McLaren istemesi halinde Vandoorne ve Drugovich'i "yedek pilot" olarak kullanabilecek
Bazı takımlar, SF-23'teki S-kanalının yasallığı konusunda FIA'dan açıklama talep ettiler
Son Haberler
McLaren, ilk günde aracın yapısını güçlendirmek zorunda kalmış
McLaren, ilk günde aracın yapısını güçlendirmek zorunda kalmış McLaren, ilk günde aracın yapısını güçlendirmek zorunda kalmış
Shovlin: "W14'le geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir temelimiz var"
Shovlin: "W14'le geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir temelimiz var" Shovlin: "W14'le geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir temelimiz var"
Drugovich, takımla ilk testinden mutlu ayrıldı
Drugovich, takımla ilk testinden mutlu ayrıldı Drugovich, takımla ilk testinden mutlu ayrıldı
Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 2. gün
Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 2. gün Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 2. gün
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.