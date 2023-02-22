Fallows: "Newey'in en güçlü yanı hiçbir şekilde kibirli olmaması"

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F1 kariyerinin 35. yılına giriş yapmaya hazırlanan Newey, buna rağmen yeteneğinden hiçbir şey kaybetmemiş vaziyette.

Son olarak 2022 sezonunu domine eden RB18'e imza atan Newey'in özellikle yer etkisi alanındaki tecrübesi sayesinde ciddi avantaj kazandığı söyleniyor.

Red Bull'da uzun yıllar Newey ile birlikte çalışan Dan Fallows, kendisiyle çalışmanın ufuk açıcı bir deneyim olduğunu söylüyor.

Fallows, "Adrian'ın altında çalışmış ve onun yöntemlerini görmüş şanslı insanlardan biriyim."

"Özellikle aerodinamik açıdan bir aracı tasarlama ve geliştirme konusunda çok net bir yaklaşımı var. Hepimiz bunun taviz vermeyen, küçük ayrıntılara odaklanan bir yaklaşım olduğunun farkındayız."

"Ancak kendisiyle geçirdiğim zamandan keyif almamın en önemli sebebi, teknik açıdan hiçbir şekilde kibirli olmamasıydı."

"Önerdiği şeylerin işe yaramadığının ya da daha iyi bir fikir bulunabileceğinin söylenmesine çok açık, bu yorumların kaynağının kim olduğu fark etmiyor." dedi.

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, celebrate with their team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Newey'in başkalarının fikirlerini dinleme özelliğine vurgu yapan Fallows, bu özelliği kendi ekibine de aşılamaya çalıştığını söylüyor.

Fallows, "Bu yaklaşım kesinlikle kendi çalışmalarıma da katmaya çalıştığım bir şey."

"Teknik ekibimi her zaman bu konuda teşvik ediyorum; yani bir şeyleri nasıl geliştirmek istediklerine dair çok net bir vizyona veya araçla ilgili çok net fikirlere sahip olsalar bile açık fikirli düşünmelerini istiyorum."

"Bu konuda teknik olarak kibirli olmadığınızdan emin olmalısınız. Eğer birisi daha iyi bir şey önerirse, kim olduğuna bakmaksızın açık fikirli olmalısınız."

"Bence bu onun en güçlü yanlarından biri ve umarım ben de bunu devam ettirebilirim." dedi.