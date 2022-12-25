Fallows: "Newey'den çok şey öğrendim"

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Newey, Formula 1'in en başarılı tasarımcılarından biri olarak kabul ediliyor ve şampiyonluk kazanan takımlarla olan ilişkisinden sürekli bahsediliyor.

Newey, 2006 yılından bu yana Red Bull'da çalıştı ve bu süre zarfında takımın beş Markalar ve altı Pilotlar Şampiyonluğu kazanmasına katkıda bulundu. Red Bull'un eski aero şefi Fallows da Newey ile birlikte çalışma fırsatını buldu.

Fallows, Newey ile birlikte geçirdikleri süre boyunca Newey'den çok şey öğrendiğini belirterek, öğrendiği en önemli şeyin 'alternatif fikirlere karşı açık olmak' olduğunu söyledi.

Fallows, 2022'nin Nisan ayında Aston Martin'in yeni teknik direktörü olarak göreve başlamak üzere Red Bull'dan ayrıldı.

Fallows, Aston Martin ile yapılan kurum içi röportajda şunları söyledi: “Adrian'dan çok şey öğrendim."

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“Hepimiz onun bir tasarımcı olarak ne kadar yetenekli olduğunu biliyoruz, ancak onunla çalışmamış insanların bilmediği şey; onun 'teknik açıdan' ne kadar mütevazı olduğu."

“Ortada farklı bir yaklaşımı destekleyen kanıtlar olduğunda, mevcut fikrinden hemen vazgeçebiliyor. Yeni fikirlere her zaman açık."

“Elbette fikirlerinize ve doğru olduğunu düşündüğünüz şeylere inanırsınız, ancak bir şey ya da biri farklı bir fikrin daha iyi olduğunu gösteren kanıtlarla size gelirse, tutumunuzu değiştirmekten ve işleri farklı şekilde yapmaktan asla korkmamalısınız. Adrian'dan öğrendiğim en önemli şey bu."

Aston Martin, takımın giderek güçlendiği ve Takımlar Şampiyonası'nda 7. sırayı elde ettiği 2022 sezonunun ardından, 2023'te AMR23 ile olumlu bir adım atmayı umuyor.

Silverstone merkezli takım, 2023 lansman tarihini açıklayan ilk takım oldu: AMR23'ün örtüsü 13 Şubat'ta kaldırılacak.