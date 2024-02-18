Fallows: "Geliştirme yarışında geçen sene yaptığımız hatalardan ders aldık"

Geçen yıl Aston Martin, Red Bull'un en yakın rakibi olarak sezona başlayınca Fernando Alonso ilk sekiz yarışta altı podyum elde etti.

Ancak Mercedes, Ferrari ve McLaren gibi takımlar sezon içi geliştirmeleriyle hızlarını arttırmaya başlayınca Aston Martin'in formu düşüşe geçti.

Teknik direktör Dan Fallows, simülasyon verilerinin ekibi aracın geliştirilmesinde yanlış yola sürüklediğini itiraf etti. Lando Norris de, Aston Martin'den getirdiği güncellemelerin aracı "yavaşlattığını" söyledi.

Yılın ikinci yarısındaki geliştirme çalışmalarını bir kenara bırakırsak, Alonso Brezilya Grand Prix'sinde elde ettiği podyum ile Charles Leclerc'i geride bırakarak Pilotlar Şampiyonası'nı dördüncü bitirdi.

Aston Martin, sezon içinde en büyük gelişme kaydeden McLaren'in 22 puan gerisinde beşinci sırada yer aldı.

Fallows geçen sene yaptıkları hatalardan ders aldıklarını söylüyor.

Fallows, "Takım olarak çok şey öğreniyoruz. Geçen yıl çok şey öğrendik ve buna operasyonel olarak ve farklı şeylere nasıl yaklaştığımız, araca geliştirmeleri nasıl uyguladığımız da dahil."

"Bir araç geliştirirken her zaman bazı ödünler verirsiniz. Verdiğiniz bu ödünlerin istediğiniz kadar iyi olabileceği veya olmayabileceği konusunda tehlikeler vardır."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Aston Martin Racing

"Mühendislik açısından bununla karşı karşıya kalmak zorundasınız."

"Ancak bu kurallar hakkında çok şey öğrendik. Bu araçların nasıl performans göstermesi gerektiği ve aracın aerodinamiğinden en iyi şekilde nasıl yararlanılacağı hakkında çok şey öğrendik."

"Bu yüzden birçok ders aldığımızdan ve bu yıl araca güvenle geliştirmeler yapabileceğimizden eminiz." dedi.

Eski Red Bull çalışanı, Aston Martin'in sezon ortasında yaşadığı düşüşü atlatmış olmasından cesaret alabileceğine inanıyor

Fallows, "Geçen sezonun gidişatına baktığımızda kendimize zorluklar çıkardık. Bunları çözmeyi başardık." dedi.

"Sezon ortasında araca eklediğimiz bazı sorunların üstesinden gelerek sezon sonunda Brezilya'da podyuma çıktık.

"Böylece bu takımda büyük bir kararlılık ve kabiliyet olduğunu gösterdik.

"Ama bu bizim için bir ivmeyi temsil ediyordu ve bu ivmeyi kışa ve ardından bu araca taşımak istiyorduk ki bunu başardığımıza eminim."