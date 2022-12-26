Fallows: "Diğer takımların deneyimlerini kendi ilerlememiz için kullanacağız"

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Aston Martin dönemini büyük bir yeniden yapılanmayla başlatan Stroll, geçtiğimiz sezonlarda Fallows'un yanı sıra eski Mercedes teknik direktör yardımcısı Eric Blandin ve Alfa Romeo mühendislik direktörü Luca Furbatto gibi isimlerle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Red Bull'daki uzun yıllardan sonra teknik ekibin başına geçmek üzere Aston Martin ile anlaşan Fallows, hiç şüphesiz ki takımın olası yükselişinde büyük rol sahibi olacak.

Motorsport.com'un sorularını yanıtlayan teknik adam, ilk olarak yeni çalışanların uzun süredir takımda bulunan çalışanlarla iyi bir sinerji kurmasının ilerlemelerine yardımcı olduğunu düşünüyor.

Fallows, "Diğer takımların iyi yaptıklarından bir şeyler öğrenmeye hevesliyiz. Yeni insanları işe aldığınızda her zaman diğer takımlarla ilgili birçok şey öğreniyorsunuz, ancak bunun yanı sıra aracı hızlandıracak fikirlere sahip, yetenekli ve deneyimli insanlarla anlaşabilecek kadar da şanslıyız."

"Takıma katılan herkes oldukça açık fikirli ve sahip oldukları deneyimi kendi yolumuza gitmek için yeni yollar oluşturmak için kullanmaya hevesli. Ben de birkaç şey getirdiğimi söyleyebilirim."

"Red Bull'un güçlü olmasının birkaç nedeni var. İster yarış takımı, ister üretim tesisleri, ister tasarım ofisi olsun, tüm departmanlardaki sorunları yıllar içinde çözmeyi başardılar. Başarılı bir atmosfer oluşturmanın büyük kısmı, zayıf kaldığınız hiçbir alan bırakmadığınızdan emin olmaktan geçiyor."

"Açıkçası mühendislik tarafında bu başarının bir parçası olduğum için çok gururluyum. Red Bull inanılmaz derecede güçlü bir takım, ben de yarış kazanmanın ve şampiyonluğa ulaşmanın ne anlama geldiği deneyimine sahip olduğumu düşünüyorum."

"İşin püf noktası, yaptığınız işin her alanında hiçbir boşluk olmadığından ve ilerlemeye devam ederken performansınızı tehlikeye atabilecek hiçbir şey yapmadığınızdan emin olmanız gerektiği." dedi.

Felipe Drugovich, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Aston Martin'in başarılı olabilmesi için diğer üst düzey takımların yaptıklarını takip etmekle yetinmemesi gerektiğini de vurgulayan Fallows, "Bizim için önemli olan rakiplerimizin yaptıklarını taklit etmediğimizden emin olmak; bunun Red Bull, Mercedes ve Ferrari gibi takımları geçmemize yardımcı olacağına inanmıyoruz."

"Bu yüzden kendi yöntemlerimizi geliştirmeliyiz. Belki zaman alacak, ancak son derece hırslı bir takımız ve yeni fabrikanın inşasıyla ilgili şeylerden biri de gridde yükselme sürecini hızlandırma arzumuzu ortaya sermesi.

Ön gruba ulaşmamıza en çok yardım edecek husus da bu tutku, bu motivasyon ve eninde sonunda rekabetçi olacağımıza ulaşacağımıza yönelik inancımız."

Silverstone ekibiyle geçmişi 1991'deki ilk Jordan F1 aracına kadar uzanan teknik patron Andrew Green'in kilit bir rol oynamaya devam ettiğini de doğrulayan Fallows, "Andrew hâlâ baş teknik sorumlumuz ve işin içinde."

"Yeni bir ekip kuruyoruz ve bu ekip tasarımcılardan aero departmanına ve üst düzey teknik ekibe kadar tabandan geliyor."

"Andrew çok büyük bir deneyime sahip ve bizi üst düzey bir ekip olarak bir araya getirme konusunda da çok başarılı. Yaptığı en sevdiğim işlerden biri, omzumda oturup bana defalarca 'şunu yaptın mı, bunu yaptın mı' diye soruyor."

"Belirli alanlarda birlikte nasıl çalışacağımızı netleştirdiğimiz konuşmalar yapıyoruz, kendisi tüm bu konuşmaları bir araya getirme konusunda da harika."

Aston Martin Silverstone factory rendering Fotoğraf: Aston Martin Racing

Aston Martin Silverstone factory rendering Fotoğraf: Aston Martin Racing

Son olarak söz alan takım patronu Mike Krack, yeni işe alımların katkısının takımın 2022 sezonu boyunca net şekilde görüldüğünü söyledi.

Krack, "Seonun son bölümünde etkileyici bir ilerleme kaydettik. Bu durumun ortaya çıkmasında, Dan gibi birçok kişinin takıma katılmasının ve halihazırda takımda bulunanlarla kaynaşmalarının etkileri açıkça görülüyor."

"Bence çok büyük bir ivme yakaladık ve takım ruhu sonuna dek hissediliyor."

"Dürüst olmak gerekirse, ilerlemeye devam edebileceğimize inanmak için nedenlerimiz var. Bu açıdan bakıldığında her şey yolunda." dedi.