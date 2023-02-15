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Fallows: "Ceza Red Bull'u etkileyecek fakat bunu minimuma indirecekler"

Aston Martin'in teknik direktörü Dan Fallows, eski takımı Red Bull'un bütçe sınırı cezasından etkileneceğini ancak bu cezanın etkisini en aza indireceklerini söyledi.

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Fallows: "Ceza Red Bull'u etkileyecek fakat bunu minimuma indirecekler"
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Fallows, 2010-2013 yılları arasında Red Bull'un aerodinami departmanında önemli bir rol oynadı ve takımın arka arkaya dört şampiyonluk kazanmasına yardımcı oldu.

2014 yılında bu departmanın başına geçti ve Aston Martin'e geçmeden önce 2021 yılına kadar burada kaldı.

Fallows'ın eski takımı Red Bull,  Max Verstappen'in şampiyon olduğu 2021 yılında Formula 1 bütçe sınırını aştığı için para cezasına çarptırıldı ve rüzgar tüneli kullanım süresi azaltıldı.

Takımın rüzgar tünelinde geçireceği süre başlangıçta %70 olacaktı fakat ceza sonrası %63'e indi.

Fallows, bunun tam etkisi hakkında konuşmanın zor olduğunu ancak Red Bull'un olası etkiyi minimuma indireceğini söyledi.

Bu konuda Motorsport.com da dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlara konuşan Fallows, "Açıkçası bununla ilgili yorumda bulunmak zor çünkü geçen yıl çok iyi bir konumda başladılar."

"Bu yıl bildiğiniz üzere kural değişiklikleri var ama çok büyük değiller. Yani bu yıla başlarken çok güçlü bir konumda oldukları ve iyi bir temelleri olduğu açık."

"Rüzgâr tünelinde sahip olduğunuz süreyle ilgili kısıtlamalar -ki gridde yükseldikçe bu süre giderek azalıyor- elbette size zarar veriyor."

"Dolayısıyla bir dereceye kadar onlara zarar verecek."

"Fakat çok büyük bir güce sahipler. Bu yüzden cezanın etkisini en aza indirebileceklerine oldukça eminim." dedi.

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