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Formula 1 Haberler

Fallows, bütçe sınırı cezasının ardından Red Bull'u 'yeniden toparlanması' için destekliyor

Dan Fallows, eski takımı Red Bull'un bütçe sınırı cezası üzerine; takımın gelecek sezon için yeterli güce ve başarıya sahip olduğuna inanıyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Fallows, bütçe sınırı cezasının ardından Red Bull'u 'yeniden toparlanması' için destekliyor
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Fallows, teknik direktör olarak Aston Martin'e geçmeden önce Red Bull'un aerodinamik şefiydi.

Red Bull'dan ayrılma kararı, Fallows'un Aston Martin'e geçmeden 9 ay öncesinde takımdan uzaklaştırılmasına sebep oldu. Red Bull, RB18'in tüm sırlarını bilmesinden ve geçtiği takıma aktarmasından çekiniyordu. Bu yüzden, bu yılın nisan ayında yeni ofisine adım attı.

Uzun süreli ayrılığı, 2021 sezonunun ikinci bölümünde Red Bull'da olmayacağı anlamına geliyordu.

Bu yılın başlarında FIA, Red Bull'un 2.2 milyon dolar fazla harcama yaparak 2021 bütçe sınırını aştığını duyurdu. Bunun sonucunda 7 milyon dolar para cezası ve ayrıca 2023 Ar-Ge süresinde %10'luk bir spor cezası ile cezalandırıldılar.

Bu, rüzgar tünelinde daha az zaman geçirmek anlamına geliyor. Red Bull, Ferrari'nin 240 ve Mercedes'in 256'sına kıyasla 202 ile sınırlı kalacak.

Dan Fallows, Red Bull Racing

Dan Fallows, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Fallows bunun 'önemsiz olmadığını' söylese de, eski takımının yükselmesi için destek verdi.

Fallows, "Artık bir yorum yapmak zor, çünkü orada değilim."

"Ama açıkçası, mühendislik açısından bu bir hayal kırıklığı olacak. Şahsen ben bunu, bir meydan okuma olarak kabul ederdim."

"Bu, başa çıkmanız gereken bir şey, çok başarılı olmalarının bir sonucu olarak sahip oldukları bir kısıtlama. Zaten diğer takımlardan daha az rüzgar tüneli koşusu ve CFD kapasitesi var."

"Böyle bir durumda yeniden toparlanıp devam etmeliler." dedi.

Cezanın 'büyük bir kısıtlama' olup olmayacağı sorusuna Fallows, "Önemsiz değil." yanıtını verdi.

 

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