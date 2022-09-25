Fallows, bu sezon getirdikleri güncellemelere uzun vadeli bakıyor

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2022 Formula 1 sezonunun bitimine sadece altı yarış kala dikkatler 2023 sezonuna çevrildi; nitekim bu haftanın başlarında gelecek sezonun takvimi de onaylandı.

Ancak yine de bazı takımlar halen araçlarını güncellemeye devam etmekte, amaç hem kalan yarışlardan mümkün olduğunca puan almak, hem de gelecek sezon için veri toplamak.

Macaristan GP'sinde benzersiz bir arka kanat tasarımını görücüye çıkaran Aston Martin, Hungaroring ile benzer karakteristikteki Singapur'da bu arka kanat tasarımını tekrar kullanmaya hazırlanıyor.

Aston Martin web sitesine özel bir röportaj veren Fallows, "Marina Bay cadde pisti bu kanada uygun olmalı, bu nedenle Singapur GP'si için araca geri dönmesi muhtemel."

"Bu benim gözetimim altında gerçekleşen bir gelişme, ancak teknik alanda sahip olduğumuz gücün ve derinliğin de mükemmel bir örneği."

"Çalışanlarımızın son derece yaratıcı. Aracın her tarafında yaratıcılıklarının örneklerini ve düzenlemelerden en iyi şekilde yararlanmanın farklı yollarını görüyorum -Macaristan'da tanıttığımız arka kanat da bunlardan biri."

Aston Martin AMR22 rear wing Fotoğraf: Uncredited

Güncellemelerin sadece arka kanatla sınırlı kalmayacağını söyleyen Fallows, aracın performansını artırmak amacıyla AMR22'ye başka yeni bileşenlerin de ekleneceğini doğruladı.

Fallows, "Aracın ağırlığını azaltma ve aerodinamik performansını iyileştirme programının bir parçası olarak Singapur için bazı yeni parçalarımız var."

"Bu sezonun aksine düzenlemeler gelecek sezon için temelde sabit kalıyor -bu da bu yılın sonlarında yapılan güncellemelerin gelecek yılın tasarımına aktarılmasında hala yararlı olabileceği anlamına geliyor."

"Getireceğimiz güncellemeler aracı hızlandırmanın yanı sıra gelecek yılın aracıyla da ilgili."

"Aracı geliştirmeye devam etmek ve bunları pistte test etmek için hiçbir fırsatı kaçırmamak çok önemli. Rüzgar tüneli ve CFD verilerine istediğiniz kadar güvenebilirsiniz ama asıl cevap pistte ne olduğudur."

"2023 için yaptıklarımıza güven duyabilmemiz için piste güncellemeler getirmeye devam etmemiz gerekiyor. Bu sezon yaptığımız güncellemeler pilotlarımız tarafından olumlu karşılandı ve aracın performansında da iyileşmeler gördük, bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

2020 sezonunda Racing Point olarak çok iyi bir sezon geçiren ve aldıkları puan silme cezası nedeniyle takımlar şampiyonası üçüncülüğünü kaçıran takım, sonraki sezon Aston Martin'e dönüştü ve beş yıllık bir plana giriş nedeniyle takımın performansı ciddi anlamda geriledi.

Ancak perde arkasında çok çalıştıklarını söyleyen Fallows, takımın performansını arttırmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Fallows, "Aracın etrafına baktığımda, geliştirilmesi gereken birçok alan olduğunu görüyoruz."

"Bunun için devam etmekte olan yüzlerce projemiz var -aerodinamik departmanında, tasarım ofisinde, Ar-Ge'de insanlar ağırlık iyileştirmeleri, geliştirilmiş sürücü kontrolleri, daha iyi aerodinamik, daha dengeli bir taban gibi iyileştirmeler buluyor- ve bunların hepsi araca performans getirecek.

"[Gelecek yılki aracın] bu yılkinden çok daha rekabetçi olacağına inanıyoruz. AMR23 ile ileriye doğru büyük bir adım atabileceğimizden eminim." dedi.