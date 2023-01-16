Fallows, Aston Martin'in Red Bull'un yönüne değil "kendi yönüne" gitmesini istiyor

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2022 sezonunda en çok hayal kırıklığına uğrayan takımların başında kesinlikle Aston Martin geliyor. İngiliz ekip, Aston Martin adı altında geçirdiği ikinci yıldan umduğunu bulamadı ve sezon boyunca ilk ona girmek için savaştı.

Takım, son bölümde aldığı puanlarla yılı yedinci bitirmeyi başardı ancak elde edilen sonuçlar kimseyi tatmin etmedi.

Sezonun en tartışmalı konularından birisi de yine Aston Martin ile ilgiliydi. İngiliz ekip, Red Bull'dan takıma katılan teknik direktör Dan Fallows önderliğinde, yeni güncellemeler hazırladı ve bunlar Avusturyalı ekibin kullandığı tasarıma benziyordu.

Fakat geleceğe yönelik konuşan Fallows, kendisinin ve ekibinin, başka takımları kopyalamak veya onların düşünce yönünü takip etmek yerine, kendi yolunu bulmaya çalışacağını söyledi.

Fallows, RB18 hakkında "Bu araçtan tamamen ben sorumlu olduğumu söyleyebilmek isterdim, aslına bakarsanız tamamen benim fikrimdi," diye şaka yaptı.

Sonrasında daha ciddi şekilde şunları söyledi: "Ben ayrıldığımdan beri takımın çok geliştiği açık."

"İlk görüşmelere katılacak kadar şanslıydım, dolayısıyla felsefelerini ve neyi neden yaptıklarını biliyorum."

"Bizim için önemli olan, gelişim felsefesi açısından başkalarının yaptığı veya yapacağı şeyleri takip etmemek."

"Tüm prosedürlerde kendi iş yapış şeklimizi bulduğumuzdan emin olmalıyız."

"Şu ana kadar başardığımız şeyin de bu olduğunu düşünüyorum."