Fallows: "Aston Martin'in Mercedes motoru kullanması bir dezavantaj değil"
Aston Martin teknik direktörü Dan Fallows, takımın Mercedes ile işbirliği nedeniyle zarar görmediğini söyledi.
Griddeki ikinci sezonunu tamamlayan Aston Martin'in hedefi önümüzdeki birkaç sezon içinde şampiyonluk savaşı vermek, bu da bir noktada motor tedarikçilerini, yani Mercedes'i yenmeleri gerekeceği anlamına geliyor.
Geleneksel olarak üst düzey takımlar, güç ünitesinin gelişiminde kontrol sahibi olmak ve mühendislerin şasi departmanıyla yakın çalışabilmesini sağlayarak kendi kaderlerinden sorumlu olmayı tercih ederler.
Takım sahibi Lawrence Stroll geçmişte Aston'un bir gün kendi motoruna sahip olabileceğini ima etmişti, ancak bunun kısa süre içinde gerçekleşmesi beklenmiyor.
Müşteri takımı olmalarının kendilerine zarar vermeyeceğini söyleyen Dan Fallows, "Bir sorun yaşayacağımızı ve Mercedes motoru kullanıyor olmamızın bizi olumsuz şekilde etkileyeceğini düşünmüyorum."
"Motorun ne kadar dayanıklı olduğunu biliyoruz, performansı da olması gereken yerde. Modern F1'de bunun bir sorun olduğunu hiç sanmıyorum." dedi.
Lance Stroll, Aston Martin AMR22, battles with Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Aston Martin şu anda, listelenen parça yönetmelikleri kapsamında takımlar tarafından paylaşılmasına izin verilen vites kutusu ve süspansiyon bileşenleri de dahil olmak üzere birçok önemli parçayı Mercedes'ten tedarik etmekte.
Takımın gelecekte kendi kaynaklarına yönelebileceğini söyleyen Fallows, "Bu tür konularda oldukça açık fikirli olduğumuzu düşünüyorum. Dediğim gibi, Mercedes ile ilişkimizin bize sağladığı kazanımlar muazzam."
"Geleceğe doğru ilerlerken ve işleri kendi yöntemlerimizle yaparken, bu parçaları en az onlar kadar, hatta onlardan daha iyi yapabilmemiz gerektiğinin farkındayız." dedi.
Son olarak takımın kendi vites kutusunu üretme kapasitesini geliştirip geliştiremeyeceği sorulan Fallows, "Bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse, gelecekte neye bakacağımız tamamen açık."
"Lawrence takımın hedefleri konusunda oldukça açık, dolayısıyla her zaman daha rekabetçi olmamıza yardımcı olacak bir sonraki adımın ne olduğunu değerlendirmek zorundayız.
"Şu anda Mercedes'ten aldığımız hiçbir parçanın bizi herhangi bir şekilde geri tuttuğunu düşünmüyorum." dedi.
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