Fallows: "Aston Martin'in işe alımı, takımı geliştiriyor"

Eski Force India takımının sahibi Lawrence Stroll, takımı devraldıktan sonra büyük bir işe alım başlatarak, diğer önemli isimlerin yanı sıra Red Bull Racing'den Fallows, Mercedes'ten teknik direktör yardımcısı Eric Blandin ve Alfa Romeo'dan mühendislik direktörü Luca Furbatto'yu aldı.

Fallows, padoktaki takımlardan yeni gelenler ile Silverstone ekibinin teknik departmanının uzun süredir çalışan üyelerinin bir araya gelmesinin ilerlemeye yardımcı olduğunu söylüyor.

Autosport'un işe alımlarla ilgili sorusu üzerine Fallows şunları söyledi: “Başkalarının iyi olduğu şeylerden bir şeyler öğrenmeye hevesliyiz."

"Bu her zaman olan bir şey, insanları işe aldığınızda her zaman diğer takımların yaptıklarından öğrenebileceğiniz bir şeyler vardır. Bir aracın hızlı gitmesini sağlayan şeyler hakkında kendi fikirleri olan çok yetenekli ve deneyimli insanları işe almak bizim için büyük bir şans."

“İşin güzel yanı, bu ortama çok açık fikirli bir şekilde ve sahip oldukları deneyimi kullanarak takımı geliştirmemiz için kullanmaya çok istekli olarak geldiler."

Dan Fallows former Red Bull Racing Head of Aerodynamics celebrates on the podium

Photo by: Sutton Images