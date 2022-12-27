Fallows: "Aston Martin'in işe alımı, takımı geliştiriyor"

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Eski Force India takımının sahibi Lawrence Stroll, takımı devraldıktan sonra büyük bir işe alım başlatarak, diğer önemli isimlerin yanı sıra Red Bull Racing'den Fallows, Mercedes'ten teknik direktör yardımcısı Eric Blandin ve Alfa Romeo'dan mühendislik direktörü Luca Furbatto'yu aldı.

Fallows, padoktaki takımlardan yeni gelenler ile Silverstone ekibinin teknik departmanının uzun süredir çalışan üyelerinin bir araya gelmesinin ilerlemeye yardımcı olduğunu söylüyor.

Autosport'un işe alımlarla ilgili sorusu üzerine Fallows şunları söyledi: “Başkalarının iyi olduğu şeylerden bir şeyler öğrenmeye hevesliyiz."

"Bu her zaman olan bir şey, insanları işe aldığınızda her zaman diğer takımların yaptıklarından öğrenebileceğiniz bir şeyler vardır. Bir aracın hızlı gitmesini sağlayan şeyler hakkında kendi fikirleri olan çok yetenekli ve deneyimli insanları işe almak bizim için büyük bir şans."

“İşin güzel yanı, bu ortama çok açık fikirli bir şekilde ve sahip oldukları deneyimi kullanarak takımı geliştirmemiz için kullanmaya çok istekli olarak geldiler."

Dan Fallows former Red Bull Racing Head of Aerodynamics celebrates on the podium Photo by: Sutton Images

Fallows, Red Bull Racing'in nasıl işlediği konusunda faydalı bilgiler getirdiğini kabul etti.

Fallows, “Red Bull'un iyi olmasının birçok nedeni var."

“Yıllar boyunca, yarış ekibi, üretim tesisleri, tasarım ofisi gibi ekibin her alanındaki sorunları çözmeyi başardılar ve bu tür bir başarıyı inşa etmenin büyük bir kısmı, önemli zayıflıklarınızın olduğu hiçbir alan olmadığından emin olmaktır."

“Birçok açıdan, mühendislik tarafında bunun bir parçası olduğum için çok gururluyum. Red Bull, inanılmaz derecede güçlü bir takım ve yarış kazanıp şampiyonluk elde etmenin ne anlama geldiğine dair bir deneyime sahip olduğumu düşünüyorum."

“Bence temel mesaj, yaptığınız işin her alanında hiçbir boşluk olmadığından, ilerlerken performansınızı tehlikeye atabilecek hiçbir şey yapmadığınızdan emin olmanız gerektiğidir." dedi.

Ancak Aston Martin'in başarılı olabilmesi için diğer üst düzey takımların yaptıklarını takip etmekle yetinmemesi gerektiğini vurguladı.

“Bizim için önemli olan rakiplerimizin yaptıklarını taklit etmediğimizden emin olmak. Bunun Red Bull, Mercedes ve Ferrari'yi geçmemize yardımcı olacağına inanmıyoruz."

“Dolayısıyla kendi iş yöntemimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu zaman alıyor, ancak son derece hırslı bir ekibimiz var ve ekibimiz, gridde yükselme ve yarış kazanma durumuna geçme sürecini hızlandırmayı arzuluyor."

“Bence istediğimiz noktaya ulaşmamıza gerçekten yardımcı olacak şey tutku, motivasyon ve eninde sonunda oraya ulaşacağımıza olan inancımız." dedi.

Fallows, Silverstone ekibiyle geçmişi 1991'deki ilk Jordan F1 aracına kadar uzanan uzun süreli teknik patron Andrew Green'in takımda önemli bir rol oynamaya devam ettiğini vurguladı.

Fallows, “Andrew hâlâ baş teknik şefimiz ve kurduğumuz ekip, tasarımcılardan aero departmanına ve üst düzey teknik ekibe kadar eski kadrodan geliyor."

“Andrew'un çok büyük bir deneyimi var ve bizi kıdemli bir ekip olarak bir araya getirme konusunda da çok başarılı. En çok takdir ettiğim şeylerinden biri, sürekli bizi kontrol ediyor olması."

“Belirli alanlarda birlikte nasıl çalışacağımızı netleştirmemiz gereken konuşmalar yaptığımız zamanlarda harikaydı. Takım için gözetim rolünde oldukça iyi." dedi.

Takım müdürü Mike Krack, yeni transferlerin katkısının takımın 2022 sezonunda kaydettiği ilerlemede görüldüğünü söyledi.

Krack, “Bunun çok etkileyici bir gelişme olduğunu düşünüyorum."

“Dan gibi insanların ve diğerlerinin katılmasının, zaten orada olan insanların arasına karışmalarının etkisini açıkça görüyorsunuz."

“Bence çok büyük bir ivmeye sahibiz ve buraya geldiğinizde bu ruhu hissediyorsunuz. Dürüst olmak gerekirse, bu yolda devam edebileceğimize inanmak için nedenlerimiz var. Bu açıdan bakıldığında her şey yolunda." dedi.