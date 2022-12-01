Fallows: "Aston Martin, taban direktifinden etkilenen takımlardan biriydi"
Aston Martin teknik direktörü Dan Fallows, takımın sezon ortasındaki taban direktifi nedeniyle zorlandığını itiraf ediyor.
F1, yeni kurallarla birlikte 40 senelik aranın ardından yer etkisi konseptine dönüş yaparken, araçlar artık karoserin altına giren havadan faydalanarak yere basma gücü üretiyor.
Yeni konseptin birtakım dezavantajları da oldu, bunların en önemlisi ise hiç şüphesiz ki özellikle ilk yarışlarda gündmden düşmeyen dalgalanma sorunuydu; Mercedes'in başını çektiği bazı takımlar bu sorundan ciddi derecede muzdaripti.
Azerbaycan yarışından sonra Lewis Hamilton ve Pierre Gasly'nin yaşadığı sırt ağrıları nedeniyle harekete geçen FIA, pilot güvenliği için araçların dikey salınım miktarına sınır getirdi. Bu sınır nedeniyle bazı takımlar sürüş yüksekliğini arttırmak ve performans kaybetmek durumunda kaldı.
Bu konu hakkında PlanetF1'e konuşan Fallows, "Yeni zemin düzenlemeleri aslında çok büyük bir değişiklik değil, ancak araçların üretebildiği yere basma gücü açısından makul bir düşüşe neden oldu. Dolayısıyla biz de diğer herkes gibi bu düşüşün üstesinden gelmek için mücadele etmek zorunda kaldık."
"Bazı takımların diğerlerinden daha etkili çözümler bulup bulmadığını söylemek zor, ancak bizim için kesinlikle sıkıntılı bir durum yarattı."
"Açıkçası bizim ve FIA'nın umduğu şey düzenlemenin herkes için dalgalanma sorununu çözmesiydi, ki biz de bundan tamamen kurtulmaya hevesliyiz."
Sezona çok kötü bir başlangıç yapan Aston Martin, özellikle ikinci yarıyla birlikte toparlandı ve sezonu takımlar şampiyonası yedincisi olarak tamamladı. Takım, altıncılığı ise yalnızca bir puanla kaçırdı.
Takım patronu Mike Krack, Fallows'un Red Bull'dan işe alınması da dahil olmak üzere Aston Martin'de gerçekleşen personel genişlemesinin takıma daha geniş bir yelpazede insan getirdiğini ve takımın personel sayısının son iki yılda yaklaşık 535 kişiden 650'nin üzerine çıktığını açıkladı.
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