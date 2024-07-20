Fallows: "Aston Martin sorunları çözmek için gece gündüz çalışıyor"

Aston Martin tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sezon ilerledikçe geriye düşmeye başladı ve artık puan almakta bile zorlanıyor.

İngiliz ekip son beş yarışın sadece ikisinde puan alabildi ve getirilen güncellemelerin de iyi çalışmadığı ortaya çıktı.

Teknik direktör Dan Fallows, takımda yaşananları şöyle anlattı: “Son nesil daha büyük araçlar çok karmaşık."

"Yerden yüksekliğe, pist sıcaklığına, lastiklere ve diğer faktörlere karşı inanılmaz hassaslar."

"Yere basma gücünü arttırmak veya aracın performansını yükseltmeya çalıştığınızda büyük sorunlarla karşılaşıyorsunuz."

"Şu anda, denge sorunlarına veya performans değişikliklerine neden olmadan yere basma gücü eklemenin bir yolu yok."

"Aracı belirli bir noktaya yükselttiğimizde, her şeyin beklediğimiz gibi çalıştığını görüyoruz, fakat bu her zaman sürücüye veya otomobilin performansına uymuyor."

"Araçtan daha fazlasını elde etmek için sürekli bir mücadele söz konusu."

"Amacımız bu sezon bitmeden bu sorunu çözmek. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

"Bu hafta sonu Macaristan'a getirdiğimiz parçalar için fabrikada büyük bir çalışma yapıldı."

"Çalışmalar gece gündüz devam ediyor, teknoloji merkezindeki ışıklar hiç sönmüyor. Herkes bir çözüm bulmak için maksimum enerjiyle çalışıyor."

"Bu devam eden bir süreç ve sorunu çözene kadar devam edeceğiz."