Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Macaristan GP

Fallows: "Aston Martin sorunları çözmek için gece gündüz çalışıyor"

Aston Martin teknik patronu Dan Fallows, aracı geliştirmek için büyük çaba harcadıklarını söylüyor.

Ezel Tan
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sezon ilerledikçe geriye düşmeye başladı ve artık puan almakta bile zorlanıyor.

İngiliz ekip son beş yarışın sadece ikisinde puan alabildi ve getirilen güncellemelerin de iyi çalışmadığı ortaya çıktı.

Teknik direktör Dan Fallows, takımda yaşananları şöyle anlattı: “Son nesil daha büyük araçlar çok karmaşık."

"Yerden yüksekliğe, pist sıcaklığına, lastiklere ve diğer faktörlere karşı inanılmaz hassaslar."

"Yere basma gücünü arttırmak veya aracın performansını yükseltmeya çalıştığınızda büyük sorunlarla karşılaşıyorsunuz."

"Şu anda, denge sorunlarına veya performans değişikliklerine neden olmadan yere basma gücü eklemenin bir yolu yok."

"Aracı belirli bir noktaya yükselttiğimizde, her şeyin beklediğimiz gibi çalıştığını görüyoruz, fakat bu her zaman sürücüye veya otomobilin performansına uymuyor."

"Araçtan daha fazlasını elde etmek için sürekli bir mücadele söz konusu."

"Amacımız bu sezon bitmeden bu sorunu çözmek. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

"Bu hafta sonu Macaristan'a getirdiğimiz parçalar için fabrikada büyük bir çalışma yapıldı."

"Çalışmalar gece gündüz devam ediyor, teknoloji merkezindeki ışıklar hiç sönmüyor. Herkes bir çözüm bulmak için maksimum enerjiyle çalışıyor."

"Bu devam eden bir süreç ve sorunu çözene kadar devam edeceğiz."

Dan Fallows, Technical Director, Aston Martin F1 Team

Dan Fallows, Technical Director, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Canlı sohbet: Macaristan GP 3. antrenman seansı
Sonraki haber Mercedes: "Macaristan'da favoriler arasında değiliz"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"

Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"

Formula 1
Macaristan GP
Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"
Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"

Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"

Formula 1
Macaristan GP
Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"
Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!

Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!

WRC
Letonya Rallisi
Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!

Son Haberler

Ricciardo: "Macaristan ve Belçika, kariyerimin en önemli iki yarışı olacak"

Ricciardo: "Macaristan ve Belçika, kariyerimin en önemli iki yarışı olacak"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Ricciardo: "Macaristan ve Belçika, kariyerimin en önemli iki yarışı olacak"
Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"

Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"
Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"

Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"
Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!

Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!

WRC WRC
Letonya Rallisi
Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye