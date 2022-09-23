Fallows: "Aston Martin, bana Red Bull'daki ilk günlerimi hatırlatıyor "

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Geçtiğimiz sezonun sonunda Red Bull'dan ayrılan Fallows, yeni bir maceraya atılmaya karar verdi ve yeni bir kadro kurma sürecindeki Aston Martin'e katıldı.

Beş yıl içinde şampiyonluk mücadelesi vermeyi amaçlayan CEO Lawrence Stroll, bu yolda iki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso'nun takıma katılması ve Silverstone'da yeni bir fabrika inşa edilmesi gibi önemli adımlar atmış vaziyette.

Red Bull ile dokuz dünya şampiyonluğu kazanılmasında rol oynayan Fallows, eski takımındaki ilk günleri ile şu anda Aston Martin'in attığı adımlar arasında bazı benzerlikler görebildiğini söyledi.

Aston Martin'in web sitesine verdiği bir röportajda Fallows, "Red Bull'daki yolculuğumun en heyecan verici kısımlarından biri, takımın Jaguar'dan evrildiği zamandı."

"Çok sınırlı bir bütçeye sahip küçük bir ekip birdenbire önemli ölçüde daha fazla bütçeye, daha fazla kaynağa ve organizasyonun tepesinde daha fazla teknik güce sahip oldu."

"Takımın büyümesini izlemek, bu büyümenin bir parçası olmak, başarının bir parçası olmak, hatta yol boyunca hatalar yapmak ve dersler çıkarmak inanılmaz derecede heyecan vericiydi."

"Şu anda Aston Martin F1'de yaşananlar o zamanlar Red Bull'da yaşananlara çok benziyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Dan Fallows, Red Bull Racing Head of Aerodynamics, race winner Max Verstappen, Red Bull Racing and Daniel Ricciardo, Red Bull Racing celebrate on the podium Photo by: Sutton Images

Fallows'un Aston Martin için Red Bull'dan ayrılması, Red Bull'un 2023'teki sözleşmesinin sonuna kadar kendisini izne çıkarmayı planlamasının ardından, iki takım arasında başlangıç tarihi konusunda yasal bir çekişmeye dönüştü -sonunda Fallows'un bu yılın Nisan ayında Aston Martin'e katılması için bir anlaşma yapıldı.

Adını basında görmeyi "utanç verici" bulduğunu itiraf eden Fallows, "reklam için bu işin içinde olmadığını" da ekliyor.

Fallows, "Kariyerimdeki en tatmin edici dönemler, birtakım zorluklarla karşılaştığım ve bu zorluğun üstesinden geldiğim zamanlar oldu."

"Ancak bu sadece bir meydan okuma değil, mütevazı bir şeyden muhteşem bir şeye dönüşen bir projenin parçası olma fırsatı. Aston Martin ciddi anlamda hırslı bir takım -en tepedeki Lawrence Stroll'den tüm ekibe kadar."

"Dolayısıyla, bu yolculukta takıma katılmamın istenmesi ve aynı zamanda sahip olduğum kaynakların bana verilmesi inanılmaz. Birinin size bu düzeyde güvenmesi, 'işte bir Formula 1 takımı, onu istediğin hale getir, istediğin insanları al, istediğin gibi yönet, başarılı ol, iz bırak' demesi inanılmaz heyecan verici."

"Bu zorlu görevi üstlendim çünkü işlerin farklı şekilde yapılabileceğini hissettim. Mesele işleri Red Bull, Mercedes ya da Ferrari gibi yapmak değil. Bu daha iyi bir yol bulmakla ilgili -Aston Martin yolu." dedi.