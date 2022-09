Fallows: "Aston Martin, bana Red Bull'daki ilk günlerimi hatırlatıyor "

Geçtiğimiz sezonun sonunda Red Bull'dan ayrılan Fallows, yeni bir maceraya atılmaya karar verdi ve yeni bir kadro kurma sürecindeki Aston Martin'e katıldı.

Beş yıl içinde şampiyonluk mücadelesi vermeyi amaçlayan CEO Lawrence Stroll, bu yolda iki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso'nun takıma katılması ve Silverstone'da yeni bir fabrika inşa edilmesi gibi önemli adımlar atmış vaziyette.

Red Bull ile dokuz dünya şampiyonluğu kazanılmasında rol oynayan Fallows, eski takımındaki ilk günleri ile şu anda Aston Martin'in attığı adımlar arasında bazı benzerlikler görebildiğini söyledi.

Aston Martin'in web sitesine verdiği bir röportajda Fallows, "Red Bull'daki yolculuğumun en heyecan verici kısımlarından biri, takımın Jaguar'dan evrildiği zamandı."

"Çok sınırlı bir bütçeye sahip küçük bir ekip birdenbire önemli ölçüde daha fazla bütçeye, daha fazla kaynağa ve organizasyonun tepesinde daha fazla teknik güce sahip oldu."

"Takımın büyümesini izlemek, bu büyümenin bir parçası olmak, başarının bir parçası olmak, hatta yol boyunca hatalar yapmak ve dersler çıkarmak inanılmaz derecede heyecan vericiydi."

"Şu anda Aston Martin F1'de yaşananlar o zamanlar Red Bull'da yaşananlara çok benziyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Dan Fallows, Red Bull Racing Head of Aerodynamics, race winner Max Verstappen, Red Bull Racing and Daniel Ricciardo, Red Bull Racing celebrate on the podium

Photo by: Sutton Images