Aston Martin, AMR23'ün 'ileriye doğru büyük bir adım' olacağından emin

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Aston Martin, kendilerine verilen puan cezası olmasaydı üçüncü bitirecekleri 2020 sezonu takımlar şampiyonasında dördüncü oldukları Racing Point döneminden beri, düşüş eğiliminde görünüyor.

Geçen sezon yedinci olan takım, bu sezon bitimine altı yarış kala dokuzuncu sırada yer alıyor. Ancak bu pozisyon daha da geliştirilebilir, çünkü Aston Martin puanlarını yakalamayı umdukları Haas ve AlphaTauri'den daha tutarlı bir şekilde ilerliyor.

Ancak bu noktada, 2023 için daha rekabetçi bir otomobil yaratmak ana odak noktası olmalı. Özellikle de yakında emekli olacak Sebastian Vettel'in yerine Fernando Alonso'nun geleceği ve İspanyol'un takımdan taleplerinin yüksek olacağı için.

Aston Martin'den önce Red Bull'da teknik direktörü olan Fallows, Silverstone merkezli takıma ancak bu sezon devam ederken geldi. AMR23, Fallows'un büyük etkisi olan ilk araç olacak.

Fallows, "Bu yılki araçtan çok daha rekabetçi olacağına inanıyoruz. AMR23 ile ileriye doğru büyük bir adım atabileceğimizden eminim."

"Araca baktığımda, kesinlikle her yerde geliştirilebilecek alanları var. Demek istediğim, şu anda kelimenin tam anlamıyla yüzlerce projemiz var."

“Aerodinamik departmanında, tasarım ofisinde, AR-GE'de ve ekip genelinde insanlar; sürekli aracı nasıl geliştirebileceklerine bakıyorlar. Ağırlık iyileştirmeleri, sertlik iyileştirmeleri, iyileştirilmiş sürücü kontrolleri, daha iyi aerodinamik, daha kararlı bir araç platformu gibi iyileştirmeler buluyor. Bunların hepsi araca performans getirecek." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, makes a stop Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso'nun büyük olasılıkla getireceği katkılarla ilgili olarak Fallows, Aston Martin'in bir pilotun aracın memnun olmadığı yönleri hakkında kendilerini ifade etmesine şaşırmayacağını belirtti.

Daha önce Red Bull'da aerodinamikten sorumlu olan 48 yaşındaki Britanyalı, "Fernando'nun araçla ilgili sorunlar hakkında düşündüklerini söyleyeceğini biliyoruz, ancak bu takım için yeni bir şey olmamalı."

"Sebastian ve Lance (Stroll) de araç hakkında düşündüklerini söyleyen, çok sayıda geri bildirim sağlayan ve bir şeylerin yanlış olduğunda bize söyleyen iki pilotumuz oldu."

"Fernando'yu çok iyi tanımıyorum, bu yüzden sürüş tarzı hakkındaki bilgilerim başkalarının söylediklerine dayanıyor. Hissederek sürüş konusunda çok iyi olduğunu, arabanın sınırlarını hissetmeyi gerçekten sevdiği söyleniyor."

"Öyleyse, araç platformunun öngörülebilir, dengeli olduğundan emin olmamız gerekiyor. Zaten bir araçla elde etmeye çalıştığımız her şey, ancak Fernando gibi biriyle kesinlikle güçlendirilir." dedi.