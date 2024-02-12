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Fallows: "AMR24, AMR23'ün güçlü bir evrim geçirmiş hâli"

AMR24'ün lansmanında konuşan teknik direktör Dan Fallows, aracın bir çok yerinde değişikliğe gittiklerini söylerken asıl hedeflerinin Red Bull olduğunun da altını çizdi.

Editör Burak Yasul
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Aston Martin AMR24

2023 sezonuna iddialı bir başlangıç yaptıktan sonra geliştirme yarışında geride kalan Aston Martin, sezonun son bölümünde tekrar toparlanmıştı.

Aston Martin 2024 sezonuna aynı şekilde başlamak istiyor ancak sezonun ilk sekiz yarışlık bölümünün ardından yaşadıkları performans düşüklüğünü yaşamamakta hedefleri arasında yer alıyor.

AMR24'ün lansmanında konuşan Aston Martin teknik direktörü Dan Fallows, geçen sezon olduğu iyi başlamak mı? Yoksa sezonun ilerleyen dönemlerinde mi güçlü olmak istedikleri sorusuna, "Her ikisinden de biraz." yanıtını verdi.

"Kış boyunca attığımız adımlardan çok memnunuz. Geçen yılın aracına göre bir adım attığımızı düşünüyoruz ki istediğimiz de buydu. Bu yıl için önemli olan şeyleri geçen sezonun oldukça geç dönemlerinde geliştirmeye başladık."

"Dolayısıyla bizim için asıl amaç, bu aracın sezon boyunca bu gelişmeleri uygulamak için iyi bir platform olduğundan emin olmak. Özellikle geçen sezon ve ondan önceki sezonda da gördük ki sezon içi geliştirme yarışı çok çetin geçiyor."

"Biz de yeni sezona girerken bu yarışta rekabetçi olmak istiyoruz. Dolayısıyla, gerçekten odaklandığımız şey bu aracı geliştirmek, güncellemeleri devam ettirmek ve performansı devam ettirmek için iyi ve istikrarlı bir temele sahip olduğumuzdan emin olmak." dedi.

İngiliz mühendis, aracın bir ok yerinde değişikliklere gittiklerini söyledi. Ayrıca 2024 araçlarını tanıtan beş takımda dikket çeken ön süspansiyon yapısında kendileri bir değişikliğe gitmediklerini belirtti.

Fallows: "Aracın her yerinde değişiklikler yaptık. Birçok yönden çok farklı parçaların çoğu değişti. Ancak yine de geçen yılki aracın güçlü bir evrim geçirmiş hâli. Yani bir nevi AMR23'ün üzerine inşa ettik."

Aston Martin AMR24

Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Aston Martin

"Farklı olduğunu göreceğiniz en belirgin şeyler burun ve ön kanat. Karoser farklı olacak. Ancak, karoserin altında da görmeyeceğiniz pek çok şey var! Açıkçası bunların bir kısmını gizli tutmaya çalışacağız."

"Ön süspansiyon yapısı, AMR23'te kullandığımıza benzer bir yapı. Yani hala bir itme çubuklu ön süspansiyon yapısı kullanıyoruz. Mercedes bize vites kutusunu ve arka süspansiyonun yapısını veriyor. Bu yüzden bu da geçen yıla göre biraz değişti. Yani arkada bir değişiklik var ama ön taraf çok benzer."

2024 sezonu için araç lansmanları geçtiğimiz hafta başladı ve beş takım araçlarını tanıttı. Yeni sezon araçlarında dikkat çeken özelliklerin ilk sırasında 2023'ü tamamında baskın bir performans sergileyen RB19'a benzemeye çalışan otomobiller olması yer aldı.

Fallows, yeni teknik düzenlemelerde farklı konseptleri deneme şansını çok olmadığı için takımların bu yolu seçtiğini söyledi. Ama kendisi için en önemli konunun araçlar arası benzerliklerin artması değil tüm griddeki tur zamanlarının birbirine yaklaşmış olması olduğunun altını çizdi.

Fallows, "2022'den bu yana Red Bull kadar iyi iş çıkaran bir takımınız varsa, çözümlerde benzerlik olması kaçınılmazdır. Bence şu anda sahip olduğumuz düzenlemelerle, görsel olarak çok farklı araçlara sahip olmak özellikle kolay değil."

"Dolayısıyla, araçlar arasındaki bu benzerliklerin bir kısmını görmemiz kaçınılmaz. Bence birçok açıdan daha ilginç olan şey, gördüğümüz tur zamanlarında yakınlaşma."

"Takımlar birbirine çok yaklaşıyor ve bence bu, otomobillerin çoğunda gördüğümüz benzerliklerin olması insanların otomobiller üzerinde büyük bir adım atma konusunda daha az yetenekli olduklarını gösteriyor."

"Ama bence bu, ilgiyi azaltmıyor. Şu anda gerçekten daha küçük detaylardan tur zamanlarında ufak farklar elde etmeye çalışıyoruz. Ancak daha önümüzde çok fazla geliştirilecek tur zamanı var. Red Bull'un kesinlikle yenilebilir olduğu yaklaşımını benimsiyoruz. Peşinde olduğumuz şey bu onlara odaklanıyoruz. Hedefimiz de bu."

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