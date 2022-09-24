Fallows: "Alonso ve Verstappen, F1 araçlarını go-kart gibi kullanabiliyorlar"

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Aston Martin iki zorlu sezonun ardından emekli olmaya veren Sebastian Vettel'i kaybetmesine rağmen yerini hızlıca bir diğer şampiyonla doldurdu: Fernando Alonso!

Gridin en iyi dördüncü takımından en iyi dokuzuncu takımına geçiş yapan İspanyol pilotun büyük bir risk aldığını söylemek mümkün, ancak yeniden yapılanma kapsamında iyi isimlerle anlaşan takımın gelecekte toparlanma şansı da yüksek -bu isimlerden biri, eski Red Bull aerodinami şefi Dan Fallows.

Alonso'nun -tıpkı geçmiş senelerde çalıştığı Max Verstappen gibi- "go-kart sürermiş gibi yarıştığını" söyleyen Fallows, kendisinin en iyisini yapabilmesi için gelecek sezon "öngörülebilir ve tutarlı" bir araç üretmeleri gerektiğini de ekliyor.

Aston Martin internet sitesine konuşan Fallows, "Fernando'yu pek iyi tanımıyorum, dolayısıyla sürüş stili hakkındaki bilgilerim padoktakilerin yorumlarıyla kısıtlı. Hisleriyle hareket ettiğine ve sınırda hissetmeyi sevdiğine yönelik bir şöhrete sahip."

"Eğer buna ihtiyacı varsa, bizim de öngörülebilir ve tutarlı bir araç üretmemiz şart, zaten amacımız kim olursa olsun böyle bir araca sahip olmak, ancak Fernando gibi biriyle bu kesinlikle bir ihtiyaç haline geliyor."

"Max Verstappen de Fernando'ya çok benzeyen bir sürücü. Aracı her zaman sınırda ya da sınırın biraz üzerinde sürmeyi seviyor, bu nedenle aracın mutlak sınırda düzgün tepki verdiğinden emin olmanız gerekiyor." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Alessio Morgese

Sözlerine devam eden Fallows, "Fernando ve Max gibi pilotlar F1 araçlarını go-kart kullanırmış gibi kullanıyorlar."

"Bu denli sofistike ve hızlı bir araca go-karta davrandıkları gibi davranmaları bana kesinlikle olağanüstü geliyor ama bunu başarabiliyorlar."

"Eğer onlar bunu yapabiliyorsa, onlara go-kart gibi kullanabilecekleri bir araç vermek de bize düşüyor." dedi.

Boş zamanlarını bolca antrenman yaparak değerlendiren Alonso, FIA Karting Dünya Şampiyonluğunu kazanan sürücülerinden Matheus Morgatto ile birlikte go-kart antrenmanları yapıyor.

Esprili bir dille Alonso ile go-kart yarışına çıkmak istediğini söyleyen Fallows, "Aston Martin'in bir karting kulübü var ve buna kesinlikle katılmak istiyorum, nitekim bu, yapabileceğiniz en eğlenceli şeylerden biri ve takımı bir araya getirmek için harika bir yol."

"Eminim ki Fernando benden tur başına 10 saniyeden daha hızlı olamaz." dedi.