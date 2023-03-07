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Fallows: "Alonso, takıma 'büyük bir enerji' getirdi"

Aston Martin teknik direktörü Dan Fallows, iki kez Dünya Şampiyonu Fernando Alonso'nun Aston Martin'e 'büyük bir enerji getirdiğini' söyledi.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Çeviren:
Zeynep Taş
Fallows: "Alonso, takıma 'büyük bir enerji' getirdi"
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Alonso geçtiğimiz yaz Aston Martin ile anlaşarak Alpine'den ayrıldı ve F1 transferlerinde büyük bir dalgalanmaya neden oldu.

F1'deki 20. sezonunda 41 yaşındaki pilot, her zamanki gibi hırslı görünüyor ve AMR23'ün Bahreyn testlerinde umut verici görünmesiyle takımdan ayrılma kararının doğru olacağını umuyor.

Takımın teknik şefi Fallows'a göre Alonso, F1'deki altıncı farklı takımı olan yeni takımına büyük bir enerji getirdi.

Fallows, "Açıkçası çok etkileyici biri; inanılmaz derecede motive, inanılmaz derecede rekabetçi ve takıma büyük bir enerji getirdi." 

"Geçen yıl araca bindiği andan itibaren çok etkileyiciydi ve geribildirimleri, onun deneyimine sahip biri için tam olarak olmasını beklediğimiz yerde."

"Mühendislik ekibi olarak çok ama çok memnun olduğumuz bir şekilde araçtaki sorunları belirleme becerisine sahip." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, with a team member in the garage

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, with a team member in the garage

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin Alonso ile, emekliye ayrılan Sebastian Vettel'in yerine bir başka Dünya Şampiyonu daha kazanmış oldu.

Fallows, ikisinin de 'farklı' olduğunu ve Alonso'nun coşkusunun tüm takımda yayıldığını belirtti.

Fallows, "Onlar kesinlikle farklılar."

"Ama Fernando'nun hâlâ çok büyük bir enerjisi olduğunu biliyorsunuz."

"Hâlâ yarışmaya çok ama çok hevesli ve gidebildiği yere kadar devam edeceğini söylüyor, bu enerji bütün takıma yayıldı."

"Takımda çeşitli İspanyol üyelerimiz de var ve onun gelmesine çok heyecanlandılar. Yani evet, takımda olması harika." dedi.

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