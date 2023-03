Fallows: "Alonso, takıma 'büyük bir enerji' getirdi"

Alonso geçtiğimiz yaz Aston Martin ile anlaşarak Alpine'den ayrıldı ve F1 transferlerinde büyük bir dalgalanmaya neden oldu.

F1'deki 20. sezonunda 41 yaşındaki pilot, her zamanki gibi hırslı görünüyor ve AMR23'ün Bahreyn testlerinde umut verici görünmesiyle takımdan ayrılma kararının doğru olacağını umuyor.

Takımın teknik şefi Fallows'a göre Alonso, F1'deki altıncı farklı takımı olan yeni takımına büyük bir enerji getirdi.

Fallows, "Açıkçası çok etkileyici biri; inanılmaz derecede motive, inanılmaz derecede rekabetçi ve takıma büyük bir enerji getirdi."

"Geçen yıl araca bindiği andan itibaren çok etkileyiciydi ve geribildirimleri, onun deneyimine sahip biri için tam olarak olmasını beklediğimiz yerde."

"Mühendislik ekibi olarak çok ama çok memnun olduğumuz bir şekilde araçtaki sorunları belirleme becerisine sahip." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, with a team member in the garage

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images