Fallows: "2023, Aston Martin için sadece bir başlangıç"

Aston Martin, 2023 sezonu öncesinde son yılların en büyük ilerlemelerinden birisini kaydetti ve en hızlı takımlar arasına katıldı.

İngiliz ekip önümüzdeki yıllarda tesislerini daha da geliştirecek ve altyapı anlamında en iyi takımlar seviyesine çıkacak.

O zaman takımın bir başka adım daha atacağı düşünülüyor ve Dan Fallows, 2023'ü sadece bir "başlangıç" olarak görüyor.

İngiliz ekibin teknik direktörü, "Lawrence Stroll'ün ilerlememizden memnun olduğunu düşünüyorum ve biz de bu ilerlemenin devam etmesinin umuyoruz."

"Bize her zaman 'Burada uzun vadeli bir proje yapıyoruz' diyor. Takımın gelecekte zaferler ve şampiyonluklar kazanabilecek seviyede olduğunu görüyor."

"Bu yıl AMR23 aracıyla bu yolculuğun ilk aşamasındayız, yani tüm bunlar henüz başlangıç."

"Bu yılki performansımızı gerçek bir başarı olarak görmüyoruz. Her şey harika gidiyor ama daha üst sıralara çıkmamız gerekiyor."

"Takımımız hızla büyüyor ve gelişiyor, aynı zamanda taraftar grubumuz da artıyor. Tüm bunları görmek çok güzel."

"Umarım gelecekte herkese harika sonuçlar getirebiliriz!" dedi.