Fabrega'nın paylaşımı neyi işaret ediyor, Alonso emekli mi olacak?

Meksika Grand Prix'sinin ardından F1 padoğundaki en güvenilir ve tanıdık yüzlerden biri olan Albert Fabrega'nın yapmış olduğu paylaşım büyük merak uyandırdı.

Fabrega, yarışın ardından yaptığı paylaşımında "Bana daha demin padokta iletilen söylentiye inanmak istemiyorum. Lütfen bana bunun yaşanmayacağını söyleyin. Hayır." ifadelerini kullandı.

Tabii bunun üzerine herkes bu söylentinin ne ile ilgili olabileceği konusunda fikir üretmeye başladı.

Elbette bu konunun şu an herhangi somut bir dayanağı yok, dolayısıyla birazdan bahsedeceğimiz her şey tamamen söylentiden ve tahminden ibaret. Yine de Fabrega gibi bir ismin bu paylaşımı yapması, en azından neler olabileceğini düşünmeye itiyor insanı. Biz de sadece bunu yapıyoruz.

Alonso emekli mi olacak?

Fabrega İspanyol olduğundan Alonso ve Aston Martin'e oldukça yakın. Dolayısıyla bu paylaşımın Alonso merkezli bir gelişmeyle ilgili olduğu öne sürülmekte.

Fabrega'nın paylaşımında "bu söylentiye inanmak istemiyorum" demesi, bunun muhtemelen kendisi için "kötü bir haber" olduğu anlamına geliyor. Birçok kişiye göre bu kötü haber Alonso'nun emekli olması.

Lawrance Stroll'ün Aston Martin'i Suudi Arabistanlı bir yatırım fonuna satabileceği uzun süredir konuşuluyordu.

Bazı kaynaklara göre Stroll, sezon sonunda Aston Martin'i satacak ve artık markanın sahibi olmayacak. Alonso da bunun üzerine tek bir sezonun ardından Aston Martin'den ayrılacak ve emekli olacak.

Birçok kişi Fabrega'nın paylaşımının bununla alakalı olduğunu düşünüyor.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Esteban Ocon, Alpine A523

Elbette F1 takipçileri birçok farklı şey öne sürdüler: Charles Leclerc'in Red Bull'a geçmesi, F1'in Suudi Arabistan'a satılması, Renault'nun F1'den çekilmesi...

Peki sizce Fabrega'nın bu paylaşımı neyle ilgili olabilir? Düşüncelerinizi yorumlara bekliyoruz.