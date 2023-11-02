Fabrega: "Söylenti pilot takası veya emeklilikle ilgili değildi"
Albert Fabrega, geçtiğimiz günlerde ortaya attığı iddiaların sürücü değişikliği veya emeklilikle ilgili olmadığını iddia ediyor.
Ünlü gazeteci Albert Fabrega, pazar günkü yarışın ardından padokta çok büyük bir söylenti duyduğunu ve bunun gerçekleşmesini ummadığını belirtmişti.
Çok geçmeden bu iddianın Fernando Alonso ile ilgili olduğu konuşulmaya başlandı. İlk iddia Alonso'nun emekliliği, ikincisi ise Red Bull'a geçişiydi.
Fakat Red Bull'a geçeceği yönündeki iddialar Red Bull tarafından yalanlandı. Aston Martin de Alonso'nun takımdan ayrılmayacağını belirtti.
Bu açıklamalardan kısa bir süre sonra Fabrega, söylentinin aslında sürücü değişikliği ya da emeklilikle ilgili olmadığını vurguladı.
Fabrega, "Bana bu söylentiyi soran birçoğunuz için şunu söyleyebilirim ki, bunun sürücü değişikliği ya da herhangi birinin kariyerinin sona ermesiyle hiçbir ilgisi yok." dedi.
Bu açıklamayı iki takımdan gelen yalanlama sonrası yapması oldukça dikkat çekiciydi.
Fabrega'ya yakın bazı isimler Fabrega'nın kesin olarak Alonso-Perez takasını kastettiğini söylüyordu.
Şimdilik Fabrega'nın aslında neyi işaret ettiğine yönelik herhangi bir bilgi yok.
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