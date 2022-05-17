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Fabrega: "Mercedes'in aracı tasarlarken bir hata yaptığı açık"

F1 analisti Albert Fabrega, Mercedes'in aracı tasarlarken tasarım hatası yaptığına ve bunu toparlamasının kolay olmadığına inanıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Fabrega: "Mercedes'in aracı tasarlarken bir hata yaptığı açık"
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Mercedes bu yıl şimdiye kadar iyi performans göstermekte zorlanırken, aracı geliştirmek adına yoğun çalışmalar yapıyorlar. 

Ancak DAZN'da çalışan F1 analisti Albert Fabrega'ya göre Mercedes'in dönüşü göründüğü kadar kolay değil.

Fabrega, "Eminim bu sorun önceki yıllarda çıksaydı (bütçe kısıtlaması yokken) Mercedes'in sorunlarla baş etmesi daha kolay olurdu. Fakat zorluklar çekmeye geçen yıl başladılar. Bu, takımın her yıl en iyi aracı üretmeyi başardığı anlamına gelmiyor ama herhangi bir sorun varsa, buna çok hızlı bir şekilde yanıt verebiliyorlardı."

"Bu, tüm süreçlerde hataları oldukça iyi ayıklayan güçlü bir takım fakat şimdi durum değişti. Yeni teknik düzenlemelere geçişle büyük oranda etkilendiler. Daha önce Ferrari, Red Bull veya Mercedes gibi güçlü takımlar, en umut verici olanı seçmek amacıyla aynı anda on farklı aerodinamik konsept geliştirebiliyordu."

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Lando Norris, McLaren MCL36

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Lando Norris, McLaren MCL36

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Ancak şimdi daha verimli çalışmanız gerekiyor, CFD'yi kullanarak hangi çözümleri test edeceğinizi kesin olarak seçmeniz, sonrasında onu rüzgar tünelinde anlamanız ve sonrasında tasarıma dökmeniz gerekiyor."

"Mercedes'in şasiyi tasarlarken temel bir hata yaptığı açık, bir şeyler bekledikleri gibi çalışmıyor. Şimdi eğer bir yanlış hesap yaparsanız, bunu düzeltmek çok daha zor çünkü sadece bir seçeneğiniz var. Yani halihazırda var olan on seçenek arasından seçim yapamazsınız, aynı anda on alanda çalışamazsınız çünkü sınır var."

"Kısa süre içerisinde bir, en fazla iki seçenek arasından doğru seçimi yapmalı ve yarışlarda denemelisiniz. Daha önce bir yarışa üç farklı kanat veya taban getirebilirlerdi, şimdi tüm bunlar geçmişte kaldı. Bu yüzden Mercedes'in hızını istenen seviyeye getirmesi zaman alacak."

"Üstelik bu sezon için hazırladıkları her şeyi bir kenara bırakıp, 2023'e beklenenden daha erken hazırlanmaya başlayabilecekleri de göz ardı edilemez."

Fakat Fabrega şunu da ekledi: "Öbür yandan W13'ün gerçek potansiyelinin ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Bana sorarsanız takımın kendisi de bunu bilmiyor çünkü aracın yüksek hızlarda zıplamaya başlaması bunu anlamalarını engelliyor. Mercedes bu sorunu çözmeyi başarırsa, belki hâlâ Ferrari ve Red Bull ile savaşabilir ama yine de bilemeyiz. Bekleyip görmeliyiz."

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