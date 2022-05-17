Fabrega: "Mercedes'in aracı tasarlarken bir hata yaptığı açık"

"Ancak şimdi daha verimli çalışmanız gerekiyor, CFD'yi kullanarak hangi çözümleri test edeceğinizi kesin olarak seçmeniz, sonrasında onu rüzgar tünelinde anlamanız ve sonrasında tasarıma dökmeniz gerekiyor."

"Mercedes'in şasiyi tasarlarken temel bir hata yaptığı açık, bir şeyler bekledikleri gibi çalışmıyor. Şimdi eğer bir yanlış hesap yaparsanız, bunu düzeltmek çok daha zor çünkü sadece bir seçeneğiniz var. Yani halihazırda var olan on seçenek arasından seçim yapamazsınız, aynı anda on alanda çalışamazsınız çünkü sınır var."

"Kısa süre içerisinde bir, en fazla iki seçenek arasından doğru seçimi yapmalı ve yarışlarda denemelisiniz. Daha önce bir yarışa üç farklı kanat veya taban getirebilirlerdi, şimdi tüm bunlar geçmişte kaldı. Bu yüzden Mercedes'in hızını istenen seviyeye getirmesi zaman alacak."

"Üstelik bu sezon için hazırladıkları her şeyi bir kenara bırakıp, 2023'e beklenenden daha erken hazırlanmaya başlayabilecekleri de göz ardı edilemez."

Fakat Fabrega şunu da ekledi: "Öbür yandan W13'ün gerçek potansiyelinin ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Bana sorarsanız takımın kendisi de bunu bilmiyor çünkü aracın yüksek hızlarda zıplamaya başlaması bunu anlamalarını engelliyor. Mercedes bu sorunu çözmeyi başarırsa, belki hâlâ Ferrari ve Red Bull ile savaşabilir ama yine de bilemeyiz. Bekleyip görmeliyiz."