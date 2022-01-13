Fabiana Ecclestone: "FIA, Masi'nin yanında durmalı"

FIA, Aralık ayında gerçekleştirilen Abu Dhabi Grand Prix'sinde yaşananları analiz etmeye başladı ve yakında bu soruşturma tamamlanacak.

Yarışta Michael Masi'nin aldığı kararlar epey konuşulmuştu. Masi'nin güvenlik aracı periyodunda, kuralları olması gerektiği gibi uygulamaması Mercedes'in ve Lewis Hamilton'ın tepkisini çekmiş durumda.

İddiaya göre Mercedes, Yarış Direktörü Masi'nin görevinden alınmasını istiyor.

FIA'nın yeni başkanı Mohammed ben Sulayem, konuyla yakından ilgilenecek ve ilgili herkesle görüşecek. Bu analizin ardından da belki de Masi'nin görevine son verilecek.

Pek çok kişi süreçten Masi'yi sorumlu tutup, görevden alınmasını istese de, Ben Sulayem'in FIA ekibinde görev alan Fabiana Ecclestone, böyle düşünmüyor.

Bernie Ecclestone'ın eşi, Masi'ye destek olunması gerektiği görüşünde.

Fabiana, Daily Mail'e şöyle dedi: "Michael'ın görevini yapmaya devam etmemesi için hiçbir neden göremiyorum."

"Gerçekten karmaşık bir durum vardı ve bu süreçte mümkün olan en iyi şekilde hareket etmeye çalıştı."

"Yarışı, Güvenlik Aracı'nın arkasında bitirmek de aynı derecede talihsiz olurdu."

"O iyi bir insan ve FIA ​​onun yanında durmalı."

FIA'nın sonunda nasıl bir karar vereceği merak konusu.

Michael Masi, FIA Fotoğraf: Erik Junius