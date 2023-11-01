F3 sürücüsü O'Sullivan, Williams ile Abu Dhabi antrenmanlarına katılacak

Zak O'Sullivan için her şey ilk antrenman seansında piste çıkmasının ardından bitmeyecek, zira yarıştan bir gün sonra yapılacak çaylak testinde Formula 1 aracında daha fazla mesafe kat edecek. Bu görevi F3 pilotu Franco Colapinto ile paylaşacak.

Williams'ın dört çaylak sürücüsü var ancak Abu Dabi'deki antrenman seansında sürüş yapacak isim O'Sullivan olacak.

18 yaşındaki Britanyalı, dört yarış kazandığı F3 şampiyonasını McLaren'ın genç ismi Gabriel Bortoleto'nun ardında ikinci sırada tamamladı.

O'Sullivan'ın önümüzdeki yıl ART ile F2'ye geçiş yapacağı zaten açıklanmıştı.

Antrenman seansında piste çıkabilmesi için F1 süper lisansı gerekiyordu. Bunun için FIA'nın 'temsili' bir F1 aracı olarak kabul ettiği bir araçla en az 300 kilometre kat etmesi gerekecekti.

Williams tarafından Bahreyn'de düzenlenen ve Alpine A521'i kullanmasına izin veren özel bir test sayesinde süreci başarıyla tamamladı. O'Sullivan bundan önce de bir Formula 1 aracı kullanmıştı.

Geçen yıl Autosport ödülünü kazandıktan sonra Aston Martin AMR21 ile 32 tur atmıştı.

Abu Dabi'deki antrenmanlarda Alex Albon'un yerine geçecek olan O'Sullivan, takımın bu yılki çaylak testlerini tamamlamış olacak.

Logan Sargeant çaylak olarak seriye girdiği için zorunlu testlerden ilkini yerine getirmişti.

Motorsport.com'a özel bir röportaj veren Williams takım patronu James Vowles, O'Sullivan süper lisansı almamış olsaydı takımının başka bir sürücü arayabileceğini ima etti.

Vowles, "Sürücü programının bir parçası olmayan diğer sürücüleri araca koyma seçeneğimiz vardı. Ancak biz başkalarını değil, kendi sürücümüzü araca koymayı istedik çünkü bunun için yatırım yapıyoruz."

"Zak, F3'ten gelmesine rağmen daha önce bir F1 aracı kullandı. Aston Martin BRDC Autosport Ödülü'nü kazandı ve olumlu sonuçlar elde etti."

"Yine de lisans için bir F1 aracında 300 kilometre gibi bir mesafeyi tamamlamış olmanız gerekiyor. Bu Williams'la değil, Alpine'le oldu."

"Yine de bu bana çok iyi performans göstereceğine dair yeterince güven veriyor." dedi.