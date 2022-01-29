F3 Regional Asya Dubai: Pole pozisyonları Montoya ve David'in oldu

Haberi dinle

Temsilcilerimiz Salih Yoluç ve Cem Bölükbaşı'ın mücadele ettiği Formula 3 Regional Asya Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı Dubai'de gerçekleştiriliyor.

Cem Bölükbaşı, Abu Dhabi'deki talihsiz kaza nedeniyle, aracının tamir edilememesinin ardından bu hafta sonu yapılacak yarışlarda yer almıyor. Salih ise gridde yer alacak.

Hafta sonunun ilk yarışının gridini belirleyecek ilk sıralama turlarında, Yas Marina yarışına damga vuran Sebastian Montoya ilk sırada yer aldı.

Juan Pablo Montoya'nın oğlu olan Sebastian 1:34.335 yaptı ve pole pozisyonunu kazandı.

Hadrien David, yakın geçen sıralama turlarında 0.063 saniye geride ikinci, Jak Crawford ise 0.087 saniye geride üçüncü oldu.

Pepe Marti dördüncü ve Dino Beganovic beşinci oldu. İlk onu Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Gabriel Mini, Arthur Leclerc ve Paul Aron tamamladı.

Henüz tek koltuklu araçlarla ikinci hafta sonunu geçiren temsilcimiz Salih Yoluç, ise buna rağmen sıralama turlarını 3.1 saniye geride 26. sırada noktaladı.

İkinci sıralama turlarında ise heyecanlı bir mücadele vardı. Gabriel Mini pole pozisyonunu almaya doğru gidiyordu fakat son anlarda Hadrien David 1:34.184 yaparak ilk sırayı eline geçirdi.

Kalan anlarda David'in turunu geçen olmadı ve Fransız sürücü, hafta sonunun üçüncü yarışı için pole pozisyonunu kazandı.

Pepe Marti sadece 0.041 saniye geride ikinci olurken, Mini 0.105 saniye geride üçüncü oldu. Gabriel Bortoleto dördüncü, Isack Hadjar beşinci ve Jak Crawford altıncı oldu.

Arthur Leclerc, Sebastian Montoya, Dina Beganovic ve Paul Aron ilk 10'u tamamladı.

Temsilcimiz Salih, bu sıralama turlarında performansını yaklaşık 1 saniye artırdı ve 2.4 saniye geride 25. oldu.