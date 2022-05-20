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Formula 1 / İspanya GP Antrenman raporu

F3 Barselona: Antrenman turlarında Martins lider

Formula 3'te Barselona'da gerçekleştirilecek yarış öncesinde antrenman turlarını ART GP sürücüsü Victor Martins lider tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
F3 Barselona: Antrenman turlarında Martins lider
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Barselona'da hareketlilik 45 dakikalık antrenman seansıyla başladı ve sürücülerin büyük çoğunluğu ilk 15 dakikada piste çıkmamayı, çıksa da zaman turu kaydetmemeyi seçti.

İlk 15 dakikalık bölümde Zak O'Sullivan zirvedeydi ve daha sonra onu Reece Ushijima geride bıraktı.

Seans ilerledikçe yavaş yavaş tüm sürücüler piste çıktılar ve son 20 dakikaya girilirken Victor Martins liderliğin yeni sahibi oldu. Bu noktada derecesi 1:32.796 olurken, onu sadece 0.076 saniye geriden Arthur Leclerc takip ediyordu.

Bu derece seansın kalanında kimse tarafından geçilemedi ve Martins 1.32.796 ile seansın lideri oldu.

Onu 0.076 saniye geriden Leclerc takip ederken, sadece bu iki isim 1:33'ün altına inebildi.

Trident sürücüsü Roman Stanek, bu mücadelenin 0.5 saniye gerisinde üçüncü olurken, Jak Crawford dördüncü ve Franco Colapinto beşinci oldu.

Zane Maloney altıncı olurken, üçüncü sıradaki Stanek ile arasında sadece 0.061 saniye vardı.

Oliver Bearman'ın yedinci olduğu seansta ilk onu Kaylen Frederick, Alexander Smolyar ve David Vidales tamamladı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 France Victor Martins France ART Grand Prix 11 1'32.796  
2 Monaco Arthur Leclerc Italy Prema Powerteam 11 1'32.872 0.076
3 Czech Republic Roman Staněk Italy Trident 11 1'33.304 0.508
4 Jak Crawford Italy Prema Powerteam 11 1'33.332 0.536
5 Argentina Franco Colapinto Van Amersfoort Racing 11 1'33.339 0.543
6 Barbados Zane Maloney Italy Trident 11 1'33.365 0.569
7 Oliver Bearman Italy Prema Powerteam 12 1'33.558 0.762
8 United States Kaylen Frederick United Kingdom Hitech Racing 10 1'33.637 0.841
9 Russian Federation Alexander Smolyar Netherlands MP Motorsport 11 1'33.657 0.861
10 Spain David Vidales Spain Campos Racing 11 1'33.676 0.880
11 Brazil Caio Collet Netherlands MP Motorsport 11 1'33.687 0.891
12 Denmark Oliver Rasmussen Italy Trident 11 1'33.746 0.950
13 Pepe Martí Spain Campos Racing 13 1'33.824 1.028
14 Switzerland Gregoire Saucy France ART Grand Prix 10 1'33.853 1.057
15 India Kush Maini Netherlands MP Motorsport 10 1'33.876 1.080
16 United States Juan Correa France ART Grand Prix 13 1'33.898 1.102
17 Israel Ido Cohen Switzerland Jenzer Motorsport 13 1'33.966 1.170
18 Mexico Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 11 1'34.400 1.604
19 Isack Hadjar United Kingdom Hitech Racing 9 1'34.433 1.637
20 Hunter Yeany Spain Campos Racing 14 1'34.461 1.665
21 Germany Lirim Zendeli Czech Republic Charouz Racing System 17 1'34.513 1.717
22 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 14 1'34.869 2.073
23 Italy Federico Malvestiti Switzerland Jenzer Motorsport 13 1'34.898 2.102
24 Italy Enzo Trulli Carlin 16 1'35.221 2.425
25 United Kingdom Zak O'Sullivan Carlin 15 1'35.420 2.624
26 Finland William Alatalo Switzerland Jenzer Motorsport 10 1'35.483 2.687
27 Francesco Pizzi Czech Republic Charouz Racing System 13 1'35.531 2.735
28 Hungary László Tóth Czech Republic Charouz Racing System 13 1'35.708 2.912
29 Malaysia Nazim Azman United Kingdom Hitech Racing 14 1'35.961 3.165
30 United States Brad Benavides Carlin 15 1'35.965 3.169
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