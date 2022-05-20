F3 Barselona: Antrenman turlarında Martins lider
Formula 3'te Barselona'da gerçekleştirilecek yarış öncesinde antrenman turlarını ART GP sürücüsü Victor Martins lider tamamladı.
Barselona'da hareketlilik 45 dakikalık antrenman seansıyla başladı ve sürücülerin büyük çoğunluğu ilk 15 dakikada piste çıkmamayı, çıksa da zaman turu kaydetmemeyi seçti.
İlk 15 dakikalık bölümde Zak O'Sullivan zirvedeydi ve daha sonra onu Reece Ushijima geride bıraktı.
Seans ilerledikçe yavaş yavaş tüm sürücüler piste çıktılar ve son 20 dakikaya girilirken Victor Martins liderliğin yeni sahibi oldu. Bu noktada derecesi 1:32.796 olurken, onu sadece 0.076 saniye geriden Arthur Leclerc takip ediyordu.
Bu derece seansın kalanında kimse tarafından geçilemedi ve Martins 1.32.796 ile seansın lideri oldu.
Onu 0.076 saniye geriden Leclerc takip ederken, sadece bu iki isim 1:33'ün altına inebildi.
Trident sürücüsü Roman Stanek, bu mücadelenin 0.5 saniye gerisinde üçüncü olurken, Jak Crawford dördüncü ve Franco Colapinto beşinci oldu.
Zane Maloney altıncı olurken, üçüncü sıradaki Stanek ile arasında sadece 0.061 saniye vardı.
Oliver Bearman'ın yedinci olduğu seansta ilk onu Kaylen Frederick, Alexander Smolyar ve David Vidales tamamladı.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Victor Martins
|ART Grand Prix
|11
|1'32.796
|2
|Arthur Leclerc
|Prema Powerteam
|11
|1'32.872
|0.076
|3
|Roman Staněk
|Trident
|11
|1'33.304
|0.508
|4
|Jak Crawford
|Prema Powerteam
|11
|1'33.332
|0.536
|5
|Franco Colapinto
|Van Amersfoort Racing
|11
|1'33.339
|0.543
|6
|Zane Maloney
|Trident
|11
|1'33.365
|0.569
|7
|Oliver Bearman
|Prema Powerteam
|12
|1'33.558
|0.762
|8
|Kaylen Frederick
|Hitech Racing
|10
|1'33.637
|0.841
|9
|Alexander Smolyar
|MP Motorsport
|11
|1'33.657
|0.861
|10
|David Vidales
|Campos Racing
|11
|1'33.676
|0.880
|11
|Caio Collet
|MP Motorsport
|11
|1'33.687
|0.891
|12
|Oliver Rasmussen
|Trident
|11
|1'33.746
|0.950
|13
|Pepe Martí
|Campos Racing
|13
|1'33.824
|1.028
|14
|Gregoire Saucy
|ART Grand Prix
|10
|1'33.853
|1.057
|15
|Kush Maini
|MP Motorsport
|10
|1'33.876
|1.080
|16
|Juan Correa
|ART Grand Prix
|13
|1'33.898
|1.102
|17
|Ido Cohen
|Jenzer Motorsport
|13
|1'33.966
|1.170
|18
|Rafael Villagomez
|Van Amersfoort Racing
|11
|1'34.400
|1.604
|19
|Isack Hadjar
|Hitech Racing
|9
|1'34.433
|1.637
|20
|Hunter Yeany
|Campos Racing
|14
|1'34.461
|1.665
|21
|Lirim Zendeli
|Charouz Racing System
|17
|1'34.513
|1.717
|22
|Reece Ushijima
|Van Amersfoort Racing
|14
|1'34.869
|2.073
|23
|Federico Malvestiti
|Jenzer Motorsport
|13
|1'34.898
|2.102
|24
|Enzo Trulli
|Carlin
|16
|1'35.221
|2.425
|25
|Zak O'Sullivan
|Carlin
|15
|1'35.420
|2.624
|26
|William Alatalo
|Jenzer Motorsport
|10
|1'35.483
|2.687
|27
|Francesco Pizzi
|Charouz Racing System
|13
|1'35.531
|2.735
|28
|László Tóth
|Charouz Racing System
|13
|1'35.708
|2.912
|29
|Nazim Azman
|Hitech Racing
|14
|1'35.961
|3.165
|30
|Brad Benavides
|Carlin
|15
|1'35.965
|3.169
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