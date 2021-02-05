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Formula 1 / Yarış raporu

F3 Asya Yas Marina 2. yarış: Daruvala kazandı, Cem yedinci oldu!

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F3 Asya Yas Marina 2. yarış: Daruvala kazandı, Cem yedinci oldu!
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Yas Marina'da gerçekleştirilen F3 Asya'nın beşinci yarışını Jehan Daruvala kazanırken, temsilcimiz Cem Bölükbaşı yedinci oldu.

F3 Asya'nın beşinci yarışı bugün Abu Dhabi'de gerçekleştirildi ve temsilcimiz Cem Bölükbaşı yarışa yedinci sıradan başladı.

Kalkışta sekizinci sıraya gerileyen Cem, daha sonra Roy Nissany'e frenaj noktasında harika bir atak yaptı ve yerini geri aldı.

Son bölümde Patrick Pasma'nın ardına gelen ve altıncılığı zorlayan Cem, rakibini geçmeyi başaramasa da, damalı bayrağı yedinci sırada görerek yine harika bir performansa imza attı.

Tecrübeli sürücülerin aksine F3 araçlarıyla henüz beşinci yarışına çıkan Cem, bu sonuçla arka arkaya beşinci yarışında da ilk ona girmiş oldu.

Öte yandan yarışa pole pozisyonundan başlayan Jehan Daruvala, güçlü bir startla yerini korumayı başardı ve tüm yarış boyunca Isack Hadjar'ın baskısı altındaydı.

İkili zaman zaman yan yana gelse de, Daruvala önde kalmayı başardı ve galibiyete uzandı.

Hadjar güçlü bir performans ortaya koymasına ve yarış boyunca baskı yapmasına rağmen Daruvala'yı geçemeyince damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Ferrari'nin genç yeteneği Dino Beganovic üçüncü olup podyumu tamamlarken, Renault'nun genç sürücüsü Guanyu Zhou dördüncü sırada finiş gördü.

Pierre Louis Chovet ve Patrik Pasma'nın ilk altıyı tamamladığı yarışta, Nissany iyi bir ilk tur geçirip sekizinci, Roman Stanek dokuzuncu ve Ayumu Iwasa onuncu oldu.

Yas Marina'daki üçüncü yarış bugün 14:10'da yapılacak.

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Editör Kemal Şengül

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