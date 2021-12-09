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Formula 1 Haberler

F2'den ayrılan Shwartzman, F1 fırsatları konusunda umutlu

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Robert Shwartzman, bu hafta sonu son Formula 2 yarışına katılacağını açıkladı ve gelecekte F1 fırsatı bulma konusunda umutlu olduğunu söyledi.

F2'den ayrılan Shwartzman, F1 fırsatları konusunda umutlu

2019 FIA Formula 3 Şampiyonu Shwartzman'ın henüz 2022 planları netleşmiş değil ancak genç sürücü, F2'de 3. sezonunu geçirmeyeceğini doğruladı.

Prema Racing ile son F2 hafta sonuna çıkan 22 yaşındaki sürücü, Cidde'de aldığı podyumların ardından şampiyonada ikinci sıraya yükselmişti.

Shwartzman, 2018'de Prema ile Avrupa F3 şampiyonasında 3. olduktan sonra 2019'da FIA F3'te şampiyon olmayı başarmıştı. Geçen sene F2'ye geçiş yapan Shwartzman, ilk senesinde 4. oldu.

Ferrari Sürücü Akademisi üyesi olan Shwartzman, şu an için geleceğinin nerede olacağından emin değil ancak yine de F1 hedeflerinden vazgeçmediğini söylüyor.

Shwartzman, "Bu senenin F2'deki son senem olduğunu doğrulayabilirim. Gelecek sene ne yapacağım kesinleşmedi. Ben bile bilmiyorum."

"Bazı dileklerim ve fikirlerim var ancak henüz kesinleşmedi. Geleceğim hakkında bir şey diyemem çünkü ben de bilmiyorum."

"Bu yüzden şu anda doğrulayabileceğim tek şey, F2'de katılmayacak olmam ve Prema ile son senem olması."

"Prema ile son 4 senedir keyifli bir yolculuğumuz oldu."

"Geleceğin ne getireceğini göreceğiz ancak hedefimin ve odak noktamın her zaman Formula 1 olacağını söyleyebilirim. Bu yüzden F1'le bağlantılı her şeye bakacağım." 

"Umarım bir sene içerisinde gridde olmamı sağlayacak bir fırsatım olur ve bu isimlerle yarışıyor olurum." dedi.

Bu hafta sonu F2'deki son yarışına çıktıktan sonra Shwartzman, Haas ve Ferrari ile Abu Dhabi'deki Formula 1 sezon sonrası testlerine katılacak.

Ferrari, simülatör pilotu Antonio Fuoco ile Shwartzman'ın SF21'i kullanacaklarını duyurmuştu.

Robert Shwartzman, Ferrari SF71H

Robert Shwartzman, Ferrari SF71H

Photo by: Federico Basile / Motorsport Images

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