F2 yıldızı Camara, 2027 Haas F1 söylentileri hakkında: "Bunları duymak güzel"

Takvimin ağustos ayındaki yaz arasına girmesiyle birlikte takımlar ve pilotlar gelecek sezon için planlarını netleştirmeye başlarken, Rafael Camara'nın F2'deki güçlü performansı Brezilyalı pilotu Formula 1'e yükselmek için öne çıkan adaylardan biri haline getirdi.

Camara'nın gelecek sezon tam zamanlı bir F1 koltuğuna oturarak hayalini gerçekleştirebileceğine yönelik söylentiler de giderek güçleniyor.

Camara, F2'ye verdiği röportajda söylentiler hakkında şöyle konuştu: "Bunları görmek güzel. Şu anda gerçekten ne olacağını bilmiyorsunuz ama bu tür şeylerin konuşulması ve bu ihtimalin yakın olduğunu görmek güzel."

"Ancak aynı zamanda bunlara kendinizi fazla kaptırmak istemiyorum çünkü hâlâ çok önemli bir şampiyonada mücadele ediyorum. İyi performans gösterirsem büyük ihtimalle bir şans yakalarım, bu yüzden kendi adıma sadece bu yıla odaklanıyorum."

"Çok fazla insan böyle bir fırsat yakalayamıyor. Özellikle Formula 2'nin en iyi takımlarından birinde olup şampiyonluk mücadelesi verme şansına sahip olmak büyük bir fırsat. Bu yüzden bundan en iyi şekilde yararlanmak ve her anın tadını çıkardığımdan emin olmak istiyorum."

Ferrari Sürücü Akademisi'nin bir üyesi olan Camara'nın Haas ile anılmasının arkasında, Amerikan ekibinin Ferrari ile yakın teknik iş birliği ve Maranello ekibinin genç pilotlarına daha önce fırsat vermiş olması bulunuyor. Son dönemde çıkan iddialara göre Ferrari, sahip olduğu bu etkiyi kullanarak 21 yaşındaki Camara'yı 2027'de Esteban Ocon'un yerine getirebilir.

Rafael Camara, Invicta Racing Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images