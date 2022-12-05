F2 sürücüsü Cordeel, aşırı hız nedeniyle ehliyetini kaybetti

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2020 yılının Aralık ayında TikTok'ta hız yaparken video yayınladıktan sonra yakalanan Cordeel, iki senedir devam eden dava sürecinin ardından suçlu bulundu.

3.600 Avro para cezasına çarptırılan Cordeel, bunun yanı sıra sürücü ehliyetini de altı ay süreyle kaybetti.

TikTok'ta yayınlanan ancak sonra silinen videoda Cordeel'in hız sınırının sadece 50 km/s olduğu bir yolda gaza basarak 179 km/s hıza ulaştığı görülüyor.

Mahkemede direksiyon başındaki kişinin kendisi olduğunu inkar eden Cordeel, "Sürüş yapıyor olmam mümkün değil, çünkü o sırada ehliyetim yoktu." ifadelerini kullandı.

Aynı şekilde inkarda bulunan Cordeel'in avukatı ise "Video ile müvekkilimin araba kullanması arasında hiçbir bağlantı kurulamaz."

"Babasının arabasıydı, ancak bunun dışında onun kullanmadığını söylemek için yeterince delil mevcut." dedi.

Ancak mahkeme aksi yönde karar vererek 20 yaşındaki sürücüyü suçlu buldu.

Yaşananların gelecek sezon Virtuosi ile yarışmaya hazırlanan Cordeel'in 2023 planları üstünde nasıl bir etkisi olabileceği henüz bilinmiyor.

Motorsport.com'a konuşan Formula 2 CEO'su Bruno Michel, "Bu olayı sizden öğreniyorum!"

"Bu muhtemelen FIA ile görüşülmesi gereken bir konu, bununla nasıl başa çıkılacağını ve özel bir şey yapılıp yapılmayacağını görmeliyiz.

"Olup bitenleri görmezden gelemeyiz, bu kesin. Sorunuza tam olarak cevap veremem, dediğim gibi, ne yapabileceğimizi görmek için FIA ile görüşmeliyiz." dedi.

Cordeel böyle bir olayla ilk kez gündeme gelmiyor; daha önce de Audi'siyle halka açık bir otoyolda 185 km/s hıza ulaşmakla suçlanmıştı.

Video internette paylaşılmış, Cordeel yine direksiyondakinin kendisi olduğunu inkar etmişti. Olaydan hiçbir şey çıkmamıştı.