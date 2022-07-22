F2 Paul Ricard: Antrenmanlarda Vips lider

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Formula 2'de sezon Paul Ricard'da devam ediyor ve bugün sabah 45 dakikalık antrenman seansı gerçekleşti.

Yüksek sıcaklıkta gerçekleştirilen seansın ilk dakikalarından itibaren yoğun bir pist üstü aksiyonu vardı fakat seansın başlangıcından yaklaşık 10 dakika sonra ART Grand Prix sürücüsü Frederick Vesti yolda kaldı.

Bundan ötürü de seans sanal güvenlik aracıyla durduruldu. Pistin temizlenmesinin ardından seans tekrar başladı ve Felipe Drugovich 1:47.551 ile liderliğe yükseldi.

Bundan kısa bir süre sonra Carlin sürücüsü Logan Sargeant spin attı fakat seansa devam etti. Seans ilerledikçe dereceler gelişmeye devam ederken, Theo Pourchaire en iyi dereceyi 1:46.723'e kadar çekti.

Bu tur uzun süre zirvede kalırken, son bölümde Juri Vips 1:46.575 yapmasının ardından liderliğe oturdu.

En hızlı turdan kısa bir süre sonra bu kez diğer Carlin sürücüsü Liam Lawson spin attı ancak o da bir yere çarpmadı.

Seansın son saniyelerinde Pourchaire yolda kaldı ve seans sarı bayraklar altında sona erdi. Vips böylelikle seansı lider tamamlayan isim oldu.

Iwasa sadece 0.166 saniye geride ikinci olurken, Pourchaire 0.222 saniye geride üçüncü, Felipe Drugovich 0.348 saniye geride dördüncü ve Jehan Daruvala 0.398 saniye geride beşinci sırada yer aldı.

İlk onu Richard Verschoor, Marcus Armstrong, Jack Doohan, Logan Sargeant ve Enzo Fittipaldi tamamladı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı 2.3 saniye geride 21. sırada yer aldı.

Seans sonucu: