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Formula 1 / Fransa GP Haberler

F2 Paul Ricard: Antrenmanlarda Vips lider

Paul Ricard'da gerçekleştirilen Formula 2 antrenman turlarında en hızlı isim Hitech Grand Prix sürücüsü Juri Vips oldu.

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F2 Paul Ricard: Antrenmanlarda Vips lider
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Formula 2'de sezon Paul Ricard'da devam ediyor ve bugün sabah 45 dakikalık antrenman seansı gerçekleşti.

Yüksek sıcaklıkta gerçekleştirilen seansın ilk dakikalarından itibaren yoğun bir pist üstü aksiyonu vardı fakat seansın başlangıcından yaklaşık 10 dakika sonra ART Grand Prix sürücüsü Frederick Vesti yolda kaldı.

Bundan ötürü de seans sanal güvenlik aracıyla durduruldu. Pistin temizlenmesinin ardından seans tekrar başladı ve Felipe Drugovich 1:47.551 ile liderliğe yükseldi.

Bundan kısa bir süre sonra Carlin sürücüsü Logan Sargeant spin attı fakat seansa devam etti. Seans ilerledikçe dereceler gelişmeye devam ederken, Theo Pourchaire en iyi dereceyi 1:46.723'e kadar çekti.

Bu tur uzun süre zirvede kalırken, son bölümde Juri Vips 1:46.575 yapmasının ardından liderliğe oturdu.

En hızlı turdan kısa bir süre sonra bu kez diğer Carlin sürücüsü Liam Lawson spin attı ancak o da bir yere çarpmadı.

Seansın son saniyelerinde Pourchaire yolda kaldı ve seans sarı bayraklar altında sona erdi. Vips böylelikle seansı lider tamamlayan isim oldu.

Iwasa sadece 0.166 saniye geride ikinci olurken, Pourchaire 0.222 saniye geride üçüncü, Felipe Drugovich 0.348 saniye geride dördüncü ve Jehan Daruvala 0.398 saniye geride beşinci sırada yer aldı.

İlk onu Richard Verschoor, Marcus Armstrong, Jack Doohan, Logan Sargeant ve Enzo Fittipaldi tamamladı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı 2.3 saniye geride 21. sırada yer aldı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 21 1'46.501  
2 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 18 1'46.667 0.166
3 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 19 1'46.723 0.222
4 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 20 1'46.849 0.348
5 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 18 1'46.899 0.398
6 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 19 1'46.917 0.416
7 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 21 1'46.957 0.456
8 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 18 1'46.994 0.493
9 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 21 1'47.091 0.590
10 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 21 1'47.162 0.661
11 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 16 1'47.268 0.767
12 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 20 1'47.410 0.909
13 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 21 1'47.545 1.044
14 Australia Calan Williams Italy Trident 19 1'47.569 1.068
15 Germany David Beckmann Netherlands Van Amersfoort Racing 18 1'47.599 1.098
16 Belgium Amaury Cordeel Netherlands Van Amersfoort Racing 18 1'47.607 1.106
17 Spain Roberto Merhi Spain Campos Racing 22 1'47.644 1.143
18 Israel Roy Nissany France DAMS 17 1'47.735 1.234
19 France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 19 1'48.120 1.619
20 Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 20 1'48.141 1.640
21 Turkey Cem Bölükbaşı Czech Republic Charouz Racing System 22 1'48.860 2.359
22 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 1    
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