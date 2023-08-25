F2 Hollanda sıralama turları: Crawford pole pozisyonunda, Pourchaire 10. sırada
İki kez kırmızı bayrağın sallandığı seansta pole pozisyonu Red Bull'un Amerikalı akademi sürücüsü Jak Crawford'a gitti, şampiyona lideri Theo Pourchaire ise sprint yarışı için pole pozisyonunda.
Sıralama seansı olaylı başladı, nitekim Alpine akademi sürücüleri Jack Doohan ve Victor Martins pist üstünde iyi bir konum yakalamak için iki kez karşı karşıya geldi.
Her iki seferde de sürücüler hafifçe temas ettiler, Doohan ise epey öfkelenmişti.
İlk turların ardından liderlik koltuğunda Crawford yer almaktaydı, onu Vesti, Doohan ve Oliver Bearman takip etmekteydi. Şampiyona lideri Theo Pourchaire ise ancak 8. sıradaydı.
15. dakika geride kalırken Dennis Hauger bir atılım yaparak ikinci sıraya yükseldi, seansın bu dakikaları Hauger'in turu ve Roy Nissany'nin spini dışında olaysız geçti.
Bitime yedi dakika kala Jehan Daruvala 3. virajın çıkışında duvara çarparak kırmızı bayraklara sebep oldu, seans da kendisi için noktalandı.
Daruvala'nın aracı kaldırıldıktan sonra seans yeniden başladı, ancak bu kez bitime dört dakika kala Juan Manuel Correa çakıl havuzuna saplandı ve seans bir kez daha kırmızı bayrakla durduruldu.
Kısa süre sonra bir tur daha atacak zaman kaldığı gerekçesiyle seans yeniden başlatıldı, ancak derecesini geliştiren kimse çıkmadı.
Böylece seansa hızlı bir başlangıç yapmasının ekmeğini yiyen Red Bull akademi sürücüsü Crawford, F2 kariyerinin ilk pole pozisyonuna ulaşmayı başardı, kendisini bir diğer akademi sürücüsü olan Hauger takip edecek.
Belçika'da yaptığı hatanın ardından şampiyona liderliğini kaybeden Frederik Vesti üçüncü, kendisinin ismi bu aralar Williams ile anılmakta.
Seansın orta noktalarına doğru derecesini geliştiren Zane Maloney dördüncü olurken, Jack Doohan beşinci, ilk antrenmanların lideri Oliver Bearman beşinci sırada yer alıyor.
Correa kazasına rağmen yedinci olurken, Martins kendisi için kötü denebilecek bir seans geçirmesinin ardından sekizinci sırada.
Isack Hadjar dokuzuncu olarak sprint yarışı için ilk çizgiyi kaparken, şampiyona lideri Pourchaire 10. sırada kalmasının ardından sprint yarışına pole pozisyonundan başlayacak.
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