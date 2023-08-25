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F2 Hollanda sıralama turları: Crawford pole pozisyonunda, Pourchaire 10. sırada

İki kez kırmızı bayrağın sallandığı seansta pole pozisyonu Red Bull'un Amerikalı akademi sürücüsü Jak Crawford'a gitti, şampiyona lideri Theo Pourchaire ise sprint yarışı için pole pozisyonunda.

Altay Gök
Ekleyen:
Jak Crawford, Hitech GP

Sıralama seansı olaylı başladı, nitekim Alpine akademi sürücüleri Jack Doohan ve Victor Martins pist üstünde iyi bir konum yakalamak için iki kez karşı karşıya geldi.

Her iki seferde de sürücüler hafifçe temas ettiler, Doohan ise epey öfkelenmişti.

İlk turların ardından liderlik koltuğunda Crawford yer almaktaydı, onu Vesti, Doohan ve Oliver Bearman takip etmekteydi. Şampiyona lideri Theo Pourchaire ise ancak 8. sıradaydı.

15. dakika geride kalırken Dennis Hauger bir atılım yaparak ikinci sıraya yükseldi, seansın bu dakikaları Hauger'in turu ve Roy Nissany'nin spini dışında olaysız geçti. 

Bitime yedi dakika kala Jehan Daruvala 3. virajın çıkışında duvara çarparak kırmızı bayraklara sebep oldu, seans da kendisi için noktalandı. 

Daruvala'nın aracı kaldırıldıktan sonra seans yeniden başladı, ancak bu kez bitime dört dakika kala Juan Manuel Correa çakıl havuzuna saplandı ve seans bir kez daha kırmızı bayrakla durduruldu.

Kısa süre sonra bir tur daha atacak zaman kaldığı gerekçesiyle seans yeniden başlatıldı, ancak derecesini geliştiren kimse çıkmadı.

Böylece seansa hızlı bir başlangıç yapmasının ekmeğini yiyen Red Bull akademi sürücüsü Crawford, F2 kariyerinin ilk pole pozisyonuna ulaşmayı başardı, kendisini bir diğer akademi sürücüsü olan Hauger takip edecek.

Belçika'da yaptığı hatanın ardından şampiyona liderliğini kaybeden Frederik Vesti üçüncü, kendisinin ismi bu aralar Williams ile anılmakta.

Seansın orta noktalarına doğru derecesini geliştiren Zane Maloney dördüncü olurken, Jack Doohan beşinci, ilk antrenmanların lideri Oliver Bearman beşinci sırada yer alıyor.

Correa kazasına rağmen yedinci olurken, Martins kendisi için kötü denebilecek bir seans geçirmesinin ardından sekizinci sırada.

Isack Hadjar dokuzuncu olarak sprint yarışı için ilk çizgiyi kaparken, şampiyona lideri Pourchaire 10. sırada kalmasının ardından sprint yarışına pole pozisyonundan başlayacak.

 

 
 
   
Sürücü bilgisi
 
 
Sıra Sürücü # Zaman km/s
1 United States J. Crawford Jak Crawford Hitech Pulse-Eight 9 1'21.210 188.799
2 Norway D. Hauger Dennis Hauger MP Motorsport 1 +0.034 188.720
3 Denmark F. Vesti Frederik Vesti Prema Powerteam 7 +0.112 188.539
4 Barbados Z. Maloney Zane Maloney Rodin Carlin 3 +0.127 188.504
5 Australia J. Doohan Jack Doohan Invicta Virtuosi Racing 14 +0.148 188.455
6 United Kingdom O. Bearman Oliver Bearman Prema Powerteam 8 +0.207 188.319
7 United States J. Correa Juan Correa Van Amersfoort Racing 23 +0.227 188.273
8 France V. Martins Victor Martins ART Grand Prix 6 +0.232 188.261
9 France I. Hadjar Isack Hadjar Hitech Pulse-Eight 10 +0.249 188.222
10 France T. Pourchaire Théo Pourchaire ART Grand Prix 5 +0.287 188.134
11 India K. Maini Kush Maini Campos Racing 24 +0.341 188.009
12 Japan A. Iwasa Ayumu Iwasa DAMS 11 +0.388 187.901
13 France C. Novalak Clement Novalak Trident 21 +0.389 187.899
14 Netherlands R. Verschoor Richard Verschoor Van Amersfoort Racing 22 +0.407 187.857
15 Switzerland R. Boschung Ralph Boschung Campos Racing 25 +0.493 187.660
16 India J. Daruvala Jehan Daruvala MP Motorsport 2 +0.515 187.609
17 Monaco A. Leclerc Arthur Leclerc DAMS 12 +0.735 187.105
18 Belgium A. Cordeel Amaury Cordeel Invicta Virtuosi Racing 15 +0.751 187.069
19 Brazil E. Fittipaldi Enzo Fittipaldi Rodin Carlin 4 +0.792 186.975
20 Czech Republic R. Staněk Roman Staněk Trident 20 +0.800 186.957
21 Israel R. Nissany Roy Nissany PHM Racing by Charouz 16 +1.563 185.234
22 United Kingdom J. Mason Joshua Mason PHM Racing by Charouz 17 +2.553 183.045
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Albon, sürpriz sonuçların ardından iyimser ama temkinli

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