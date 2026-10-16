FIA F2

F2 CEO'su Michel: "Sezonu Abu Dabi'de bitireceğiz"

Formula 2 CEO'su Bruno Michel, Orta Doğu'daki güvenlik endişelerine rağmen Katar ve Abu Dabi yarışlarının iptal edilmeyeceğini ve sezonun planlandığı gibi tamamlanacağını söyledi.

Benjamin Vinel Zeynep Taş

Yayın tarihi: 16 Eki 2026 16:20

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Rafael Camara, Invicta Racing

Fotoğraf: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Şubat ayının sonlarında başlayan çatışma, Orta Doğu'daki istikrarsızlığı artırdı. Bunun motor sporlarına yansımalarından biri de yarış takvimlerinde yapılan değişiklikler oldu. F2'nin Bahreyn ve Suudi Arabistan etapları iptal edilerek yerlerine Miami ve Montreal yarışları eklendi.

Formula 1 yönetiminin ve yarış organizatörlerinin, finansal nedenlerle de yarışları tek taraflı olarak iptal etmek istemediği ve etkinlikleri planlandığı gibi düzenlemeyi umduğu belirtiliyor. Bununla birlikte F1, Katar ve Abu Dhabi yarışlarının gerçekleştirilememesi ihtimaline karşı alternatif bir plan hazırladı. Bu senaryoda, aralık ayının ilk hafta sonunda Imola'nın devreye girmesi gündemde.

Formula 2 ise eylül ayının sonlarında Bakü takvimine bir yarış daha ekledi. Formula 3 de Bahreyn'i telafi etmek için Madrid'deki sezon finaline bir yarış eklemişti. Bu nedenle F2'nin Bakü kararının, olası yeni iptallere karşı alınmış bir önlem olduğu yorumları yapıldı.

Ancak Bruno Michel, şampiyonanın planlarında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi: "Şu an için durum tamamen açık: Katar ve Abu Dabi takvimde yer alıyor ve şampiyonayı Katar ile Abu Dabi'de tamamlayacağız."

"Bu konuda Formula 1'i takip ediyoruz. Formula 1, tüm durumun ve bu iki yarışı en iyi koşullarda düzenlemek için yapılması gerekenlerin tamamen farkında. Yarışlar da bu koşullarda gerçekleştirilecek."

"Önümüzde tamamlanması gereken harika bir şampiyona var ve üç sürücü şampiyonluk için mücadele ediyor. Katar ve Abu Dabi'deki son iki yarışı büyük bir heyecanla bekliyoruz."

Bruno Michel, F2 & F3 CEO

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Colton Herta'nın yaptığı bir açıklama ise F2'de bu yıl başka yarış düzenlenmeyebileceği yönünde soru işaretleri doğurmuştu. Amerikalı sürücü, Bakü'de Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Bunun sezonun son yarışı olup olmadığından emin değilim. Başka yarışlarımız olacak mı, bilmiyorum ama iki yarışımız daha varmış gibi çalışmaya devam edeceğiz." demişti.

Michel'e bu sözler sorulduğunda, Katar ve Abu Dabi'nin iptal edilmesi durumunda bu yarışların yerine başka etapların eklenip eklenmeyeceği de gündeme geldi. Fransız yönetici ise mevcut planın değişmeyeceğini yineledi: "Katar ve Abu Dabi iptal edilmeyecek."

"Sürücülerin birçok konuda fikirleri oluyor. Ancak şunu söyleyebilirim: Sezonu kesinlikle orada tamamlamak istiyoruz. Formula 1 de aynı şeyi yapıyor, biz de öyle yapıyoruz."

Michel'e ayrıca şampiyonun aslında Bakü'de farkında olmadan belirlenmiş olup olamayacağı soruldu. Böyle bir durumda şampiyonluğu kazanacak isim, puan tablosunun lideri Rafael Camara olacaktı.

Michel, bu ihtimal hakkında şöyle konuştu: "Böyle bir durum çok üzücü olur."

"Açıkçası bunun gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Çünkü bir ay sonra çıkıp 'Bu arada şampiyon bir ay önce belli olmuştu ama kupanı veremedik' demek pek iyi olmaz. Dolayısıyla şampiyonayı mevcut plan doğrultusunda kesinlikle tamamlamak istiyoruz."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Resmi: İstanbul Park, 2027'de F2 ve F3'e ev sahipliği yapacak!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Benjamin Vinel





Leclerc açıkladı: İlk virajda Verstappen’i neden geçemedi?



Formula 1



Formula 1



Singapur GP



4 g



Leclerc açıkladı: İlk virajda Verstappen’i neden geçemedi?





Piastri: "Red Bull, şu anda gridin referans noktası"



Formula 1



Formula 1



Singapur GP



7 g



Piastri: "Red Bull, şu anda gridin referans noktası"





Gasly: "Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz”



Formula 1



Formula 1



Azerbaycan GP



19 g



Gasly: "Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz”

Son Haberler





F2 CEO'su Michel: "Sezonu Abu Dabi'de bitireceğiz"



FIA F2



F2 FIA F2 24 dk



F2 CEO'su Michel: "Sezonu Abu Dabi'de bitireceğiz"





Horner, Wolff ile rekabeti hakkında: "Bir süre sonra işler tiyatroya dönüştü"



Formula 1



F1 Formula 1 1 s



Horner, Wolff ile rekabeti hakkında: "Bir süre sonra işler tiyatroya dönüştü"





WSSP İspanya Superpole: Jerez’de Arenas rekoru yeniledi, Can Öncü ilk çizgide!



Supersport



MSS Supersport 1 s



WSSP İspanya Superpole: Jerez’de Arenas rekoru yeniledi, Can Öncü ilk çizgide!





Fittipaldi: "Ferrari, 2027'de şampiyonluğu kazanabilir"



Formula 1



F1 Formula 1 1 s



Fittipaldi: "Ferrari, 2027'de şampiyonluğu kazanabilir"

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol