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Formula 1 / Abu Dhabi GP Yarış raporu

F2 Abu Dhabi: Heyecan dolu yarışı Iwasa kazandı, Sargeant beşinci oldu!

2022 Formula 2 sezonunun Abu Dhabi'de gerçekleştirilen final yarışını Ayumu Iwasa kazanırken, Logan Sargeant beşinci oldu.

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F2 Abu Dhabi: Heyecan dolu yarışı Iwasa kazandı, Sargeant beşinci oldu!
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2022 Formula 2 sezonunun final yarışı bugün Abu Dhabi'de gerçekleştirilirken, yarışa Ayumu Iwasa ilk sıradan başladı.

Roy Nissany, pazar günkü yarışa çok iyi başladı ve ilk virajda Ayumu Iwasa'nın yanına geldi. Ancak Japon sürücü yerini korumayı başardı.

Felipe Drugovich ise ilk virajda Theo Pourchaire'ye geç frenajla sert bir atak yaptı ve üçüncülüğü almayı başardı. Böylelikle ilk turun ardından sıralama Iwasa, Nissany ve Drugovich şeklinde oldu.

İlk olay, gridin arkasındaki Ralf Boschung nedeniyle yaşandı. Genç sürücü aracının kontrolünü kaybedip spin attı ve sanal güvenlik aracına neden oldu.

Periyodun bitmesinin ardından Drugovich Nissany'i baskı altına almaya başladı ve yedinci turda rakibini geçerek ikinciliğe yükseldi. Ertesi tur bu kez Pourschaire, İsrailli sürücüyü geçti fakat birkaç viraj sonra dışarı açılınca, pozisyonu geride bırakmak zorunda kaldı.

Yarışın dokuzuncu turunda DAMS, yeni lastik seti için Iwasa'yı pite aldı ve Japon sürücü sorunsuz bir pit stopla yarışa teorik lider olarak döndü.

Felipe Drugovich, MP Motorsport

Felipe Drugovich, MP Motorsport

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Pit stoplar arasında en önde Iwasa yer alırken, Drugovich ikinci ve pit stopların en çok sıra kazanan ismi Lawson üçüncüydü. Jack Doohan ise ön tarafta, pit stop yapmadan yarışı lider götürüyordu.

Doohan oldukça uzun bir ilk bölüm atmasının ardından 26. turda pite geldi ve yeni set yumuşak lastiklerle yarışa geri döndü. Fakat piste çıktıktan saniyeler sonra aracının sol ön lastiği yerinden fırladı ve hayal kırıklığı içerisinde yarışa veda etti.

Pit stopların tamamlanmasının ardından Iwasa liderliğe yükselirken, Drugovich ikinci, Lawson üçüncü ve Pourchaire dördüncü sıradaydı.

Yarışın son bölümünde Drugovich, Iwasa'yı epey sıkıştırdı ve ikili arasında oldukça keyifli bir mücadele yaşandı.

Ancak Iwasa, Drugovich'in baskısına hatta yanına gelmesine rağmen yerini koruyup, galibiyete ulaşan isim oldu.

2022 F2 şampiyonu Drugovich ikinci sırada finiş görürken, Lawson damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ve sezonu podyumla noktaladı.

Dennis Hauger'in dördüncü olduğu yarışta, kariyerinin en önemli hafta sonlarından birisine çıkan Logan Sargeant, beşinci oldu ve sezonu ilk altı içerisinde tamamlayıp, süper lisans için gerekli puanları almış oldu.

Amerikalı sürücü böylelikle 2023'te Williams ile F1'de yarışacak.

Amaury Cordeel'in altıncı olduğu yarışta, Roy Nissany yedinci, Richard Verschoor sekizinci, Juri Vips dokuzuncu ve Marcus Armstrong 10. oldu.

Bu sonuçla MP Motorsport da takımlar şampiyonluğunu kazandı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 33 -    
2 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 33 0.8 0.800 0.800
3 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 33 1.3 1.300 0.500
4 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 33 13.4 13.400 12.100
5 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 33 14.0 14.000 0.600
6 Belgium Amaury Cordeel Netherlands Van Amersfoort Racing 33 15.7 15.700 1.700
7 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 33 18.1 18.100 2.400
8 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 33 20.2 20.200 2.100
9 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 33 20.6 20.600 0.400
10 Israel Roy Nissany France DAMS 33 22.1 22.100 1.500
11 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 33 22.7 22.700 0.600
12 France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 33 23.4 23.400 0.700
13 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 33 24.2 24.200 0.800
14 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 33 27.6 27.600 3.400
15 Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 33 28.2 28.200 0.600
16 Barbados Zane Maloney Italy Trident 33 31.7 31.700 3.500
17 United States Juan Correa Netherlands Van Amersfoort Racing 33 32.4 32.400 0.700
18 Colombia Tatiana Calderon Czech Republic Charouz Racing System 33 45.1 45.100 12.700
19 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 31 2 laps    
20 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 29 4 laps    
  Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 25 8 laps    
  Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 0 33 laps    
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