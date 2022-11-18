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Formula 1 / Abu Dhabi GP Antrenman raporu

F2 Abu Dhabi: Antrenmanların lideri Iwasa

Abu Dhabi'de gerçekleştirilen Formula 2 antrenman seansında Ayumu Iwasa zirvede yer aldı.

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F2 Abu Dhabi: Antrenmanların lideri Iwasa
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Formula 2 uzun bir aranın ardından bu hafta sonu geri dönüyor ve sezon finaline Abu Dhabi ev sahipliği yapacak.

Sezonun son antrenman seansı bugün gerçekleştirildi ve ilk bölümün en hızlı ismi 1:38.469 yapan Marcus Armstrong'du.

Ayumu Iwasa, bu turu 1:38.168'e çekerek liderliğe yükseldi ve son 15 dakikaya lider girdi. Bu turdan yaklaşık 5 dakika sonra Ralph Boschung aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak kırmızı bayrağa neden oldu.

Seans tekrar başlasa da, Iwasa'nın derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Japon sürücü seansı ilk sırada tamamladı.

Seansın son saniyelerinde Logan Sargeant aracının kontrolünü kaybetti ve spin attı. Bu da kısmen dereceleri etkiledi.

Iwasa'nın en yakın takipçisi 0.055 saniye ardında kalan Theo Pourchaire olurken, yakın seansta Jack Doohan 0.068 saniye geride üçüncü oldu.

Sargeant, kariyerinin en önemli hafta sonund, spine rağmen 0.129 saniye geride dördüncü, Liam Lawson ise 0.204 saniye geride beşinci oldu.

Clement Novalak'ın altıncı olduğu seansta Marcus Armstrong yedinci, Jur Vips sekizinci ve Frederik Vesti dokuzuncu oldu.

2022 F2 şampiyonu Felipe Drugovich ise ancak 10. olabildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Japan Ayumu Iwasa France DAMS 16 1'38.168  
2 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 17 1'38.223 0.055
3 Australia Jack Doohan United Kingdom UNI Virtuosi 14 1'38.236 0.068
4 United States Logan Sargeant United Kingdom Carlin 15 1'38.297 0.129
5 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Carlin 17 1'38.372 0.204
6 France Clement Novalak Netherlands MP Motorsport 16 1'38.417 0.249
7 New Zealand Marcus Armstrong United Kingdom Hitech Racing 14 1'38.469 0.301
8 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 15 1'38.490 0.322
9 Denmark Frederik Vesti France ART Grand Prix 17 1'38.609 0.441
10 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 17 1'38.612 0.444
11 Israel Roy Nissany France DAMS 15 1'38.765 0.597
12 Japan Marino Sato United Kingdom UNI Virtuosi 17 1'38.766 0.598
13 Belgium Amaury Cordeel Netherlands Van Amersfoort Racing 17 1'38.773 0.605
14 United States Juan Correa Netherlands Van Amersfoort Racing 16 1'38.795 0.627
15 Norway Dennis Hauger Italy Prema Powerteam 16 1'38.895 0.727
16 India Jehan Daruvala Italy Prema Powerteam 15 1'39.055 0.887
17 Netherlands Richard Verschoor Italy Trident 16 1'39.136 0.968
18 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 14 1'39.349 1.181
19 United Kingdom Olli Caldwell Spain Campos Racing 17 1'39.354 1.186
20 Brazil Enzo Fittipaldi Czech Republic Charouz Racing System 17 1'39.393 1.225
21 Barbados Zane Maloney Italy Trident 15 1'39.935 1.767
22 Colombia Tatiana Calderon Czech Republic Charouz Racing System 17 1'40.276 2.108
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