F2 Abu Dhabi: Antrenmanların lideri Iwasa

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Formula 2 uzun bir aranın ardından bu hafta sonu geri dönüyor ve sezon finaline Abu Dhabi ev sahipliği yapacak.

Sezonun son antrenman seansı bugün gerçekleştirildi ve ilk bölümün en hızlı ismi 1:38.469 yapan Marcus Armstrong'du.

Ayumu Iwasa, bu turu 1:38.168'e çekerek liderliğe yükseldi ve son 15 dakikaya lider girdi. Bu turdan yaklaşık 5 dakika sonra Ralph Boschung aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak kırmızı bayrağa neden oldu.

Seans tekrar başlasa da, Iwasa'nın derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Japon sürücü seansı ilk sırada tamamladı.

Seansın son saniyelerinde Logan Sargeant aracının kontrolünü kaybetti ve spin attı. Bu da kısmen dereceleri etkiledi.

Iwasa'nın en yakın takipçisi 0.055 saniye ardında kalan Theo Pourchaire olurken, yakın seansta Jack Doohan 0.068 saniye geride üçüncü oldu.

Sargeant, kariyerinin en önemli hafta sonund, spine rağmen 0.129 saniye geride dördüncü, Liam Lawson ise 0.204 saniye geride beşinci oldu.

Clement Novalak'ın altıncı olduğu seansta Marcus Armstrong yedinci, Jur Vips sekizinci ve Frederik Vesti dokuzuncu oldu.

2022 F2 şampiyonu Felipe Drugovich ise ancak 10. olabildi.

Seans sonucu: