F1'le 25 milyon dolarlık anlaşma yapan İspanya, seyircili bir yarış istiyor

Bu yıl yapılacak olan İspanya Grand Prix'si, Formula 1'le yapılan yeni anlaşma kapsamında 9 Mayıs'ta Barcelona'nın Katalonya Pisti'nde yapılacak.

Pistin yeni başkanı Ramon Tremosa, El Mundo Deportivo gazetesine verdiği demeçte yarışın seyircili yapılmasını istediklerini söyledi.

Tremosa, “Bu yıl İspanya Grand Prix'sinin Barcelona'da kalmasını sağlamakla kalmadık, aynı zamanda yasal sorunlar nedeniyle borçlu olduğumuz 2019 faturasını da ödedik."

"Formula 1'e, ücreti hemen ödemeyi talep etmedikleri için minnettarız ve bu yılki döviz kuru bizim lehimize oldu."

"25 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladık ve tahminlerimize göre Formula 1 yarışını tutmak, 300 ila 350 milyon euro arasında bir gelir getirecek. Bu gelire bilet satışları, uçuşlar, otel konaklamaları, restoranlara gitmek vb. şeyler dahil. Bu paranın çoğu Barcelona'ya kalıyor."

"Formula 1'le olan kontratın yenilenmesi, dikkatleri Katalonya'ya çekmek ve diğer yarışların ertelendiği veya iptal edildiği bir dönemde İspanya Grand Prix'sinin konumunu güçlendirmek açısından harika bir haber oldu."

"Formula 1'den ayrılmak çok kolay, geri dönmek ise inanılmaz derecede zor. Çünkü diğer İspanyol ve Avrupa pistleri, özellikle Fransa ve İtalya'dakiler, yerimizi almakla ilgileniyorlar."

"Formula 1 de İspanya'daki yarışlarla ilgileniyor, çünkü iyi bir katılımımız var. Yarışımız, takvimdeki en popüler yarışlardan biri. Yarışa sadece yerel halk gelmiyor ve ayrıca bilet satışları her zaman iyi gidiyor."

"Seyircili bir yarışın mümkün olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. 20 bin, 50 bin veya 100 bin seyirci olabilir veya hiç olmayabilir. Bunların çoğu aşı durumuna ve testlerin hızına bağlı olacak."

"Geçen yıl 3000 kişinin katıldığı MotoGP yarışından deneyimimiz var. O yarışa gazeteciler, mekanikerler ve diğer personel katılmıştı. Yarıştan iki gün önce bir PCR testi yapmak zorunda kaldılar. Yarış hafta sonu boyunca kimse virüse yakalanmadı."

"Farklı senaryolar düşünüyoruz. Paskalya döneminde hastalık sayısında bir artış olursa, seyircilerle yarışmak mümkün olmayabilir. Ancak vaka sayısı beklendiği gibi düşmeye devam ederse, durum normale dönmeli." dedi.