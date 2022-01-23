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Formula 1 Haberler

F1'in YouTube kanalı 4 milyar izlenmeye ulaştı

Ekleyen:
, Şef Editör

Formula 1'in resmi YouTube kanalındaki videoların toplamı, 4 milyar izlenmeye ulaşmış durumda.

F1'in YouTube kanalı 4 milyar izlenmeye ulaştı

Formula 1, yaklaşık son beş yıllık süreçte dijital anlamda gelişmek için çaba gösteriyordu ve bunun meyvelerini yavaş yavaş almaya başladı.

Şu anda Formula 1'in YouTube kanalındaki videolar, oldukça büyük izlenmeler alıyor ve sayılar günden güne artıyor.

Sosyal medya analiz sitesi Social Blade'deki verilere göre Formula 1'in resmi YouTube kanalı, platformda yayınlanan tüm videolarla beraber 4 milyar izlenmeye ulaştı.

Formula 1, spor dalları kıyaslandığında 11. sırada yer alıyor. En tepede ise 66.5 milyar izlenme ile WWE var.

Abone sayısı (6.89 milyon) açısından bakıldığında Formula 1, genel sıralama 32. sırada yer alıyor.

Formula 1 motor sporları baz alındığında ise açık ara farkla ilk sırada. Diğer kanalların abone sayısı şu şekilde: MotoGP (4.6 milyon), NASCAR (798 bin), WRC (738 bin), Formula E (688 bin), IndyCar (312 bin) ve WEC (169.000 bin).

F1'in resmi kanalındaki en popüler video ise Ocak 2019'da yüklenen ve 26 milyon izlenmeye ulaşan "en dramatik on pit stop olayı". 

Aralık ayındaki Abu Dhabi Grand Prix'siyle alakalı video ise toplam 16 milyon görüntülenmeye ulaştı.

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