F1'in YouTube kanalı 4 milyar izlenmeye ulaştı

Abone sayısı (6.89 milyon) açısından bakıldığında Formula 1, genel sıralama 32. sırada yer alıyor.

Formula 1 motor sporları baz alındığında ise açık ara farkla ilk sırada. Diğer kanalların abone sayısı şu şekilde: MotoGP (4.6 milyon), NASCAR (798 bin), WRC (738 bin), Formula E (688 bin), IndyCar (312 bin) ve WEC (169.000 bin).

F1'in resmi kanalındaki en popüler video ise Ocak 2019'da yüklenen ve 26 milyon izlenmeye ulaşan "en dramatik on pit stop olayı".

Aralık ayındaki Abu Dhabi Grand Prix'siyle alakalı video ise toplam 16 milyon görüntülenmeye ulaştı.