F1'in yeni puan sistemine destek artıyor

Çin Grand Prix'si öncesinde Motorsport.com tarafından özel olarak açıklandığı üzere, takımlar, FIA ve FOM ile 2025 yılında puan sisteminin 12. sıraya kadar puan verecek şekilde revize edilmesi fikrini tartışacaklar.

Önde gelen beş takımın ilk on sıraya girememesinin orta saha mücadelesini gereğinden fazla etkilediğine dair endişeler nedeniyle, bu hafta F1 Komisyonu toplantısında puan sisteminin değiştirilmesi için bir öneri sunulacak.

Eğer değişiklik yapılırsa ilk yedi sıranın mevcut puan dağılımı değişmeyecek (haberin altındaki tabloya bakınız), ancak sekizinci ve daha alt sıralarda için puan dağılımı değişecek.

Puan sistemindeki değişiklik, ön sıra takımlarını rekabet açısından etkilemeyecek ve her yıl FIA'ya ödemek zorunda oldukları puana dayalı giriş ücretini artıracak şekilde oluşturuldu.

Teklifin 2025 sezonunda uygulanabilmesi için takımların salt çoğunluğunun desteğini alması gerekiyor. Yani beş takımın onayının yanı sıra FIA ve FOM tarafından da desteklenmesi gerekiyor.

Takımların kamuoyu önünde başka bir şey söyleyip oylama söz konusu olduğunda başka bir şekilde davranmaları imkansız olmasa da, göstergeler gridin ön sıralarında yer alan takımların bile değişikliği engellemek için harekete geçmeye niyetli olmadıklarını gösteriyor.

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, "Ben karşı değilim. Alfa Romeo'dan geldiğim için, bazen mega bir hafta sonu geçiriyor olmanın yarattığı hayal kırıklığını çok iyi anlıyorum. Önünüzde ön sıra takımlarından yarış dışı kalan yoksa ve siz 11. bitiriyorsunuz ödülünüz sıfır puan oluyor."

Zhou Guanyu, Kick Sauber C44, Pierre Gasly, Alpine A524, Kevin Magnussen, Haas VF-24 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Şu anda 11. veya 20. bitirebilirsiniz ve arasında hiç bir fark yok. Bu yüzden bunun yarattığı hayal kırıklığını anlayabiliyorum." dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, "Şu anda Formula 1'de iki grup varmış gibi hissediyorum. 6. sıradan 10. sıraya kadar olan takımlar da ilk beş takım kadar zorlu bir mücadelenin içinde olduğunu düşünüyorum."

"Bence, analizlere bakıp ve şu soruya cevap vermeniz gerekiyor: gerçekte ne değişecek? Bu yüzden tarafsızım." dedi.

Küçük puanlar için orta sıralarda savaşan takımlar değişikliği görmek için özellikle istekliler.

RB takım patronu Laurent Mekies Motorsport.com'a verdiği demeçte yeni sistemde herhangi bir olumsuzluk görmediğini ve bunun F1'in bütünü için bir gelişme sağlayacağını düşündüğünü söyledi.

Mekies, "Elbette bunu destekleyeceğim. Artık arka planda kalan yok. F1'de altı OEM var, artı Red Bull Racing, yani yedi üst düzey takım var."

"En alttaki beş takım bile artık büyük organizasyon olarak pistteler. İş ortaklarımıza ve taraftarlarımıza aslında puan alamadığımız bir 11. sıra için mücadele ettiğimizi açıklamak çok zor."

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, Kevin Magnussen, Haas VF-24 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"İlk beş takımın rekabetçilik düzeyine ve araçların gerçekçilik düzeyine bakarsanız, yarışın büyük bölümünde teorik olarak sıfır puan için mücadele ediyorsunuz demektir. Biz bunun doğru olmadığını düşünüyoruz."

"Ayrıca bunun daha meritokratik olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 12. sıraya kadar puan verirseniz, tamamen şaşırtıcı bir şey olursa ve birisi yağmurda 4. veya 5. olursa, diğerlerinin 10 yarış boyunca evde kalabileceği anlamına gelen etkiyi önleyeceksiniz."

"Neredeyse hiçbir dezavantajı olmadan tüm gerekli işlemleri yaptığımızı düşünüyoruz. Bu yüzden umarım geçecek." dedi.

Haas takım patronu Ayao Komatsu ise, "Ne dezavantajı var? Şu anda sıfır puanlı üç takımımız var ve bunun spor için iyi olduğunu düşünmüyorum."

"Birisi 111 veya 12. sırada puan alırsa, sıfır puan alan daha az kişi olacaktır. Bence bu hem taraftarlar için hem de takımda çalışan herkesin motivasyonu için daha iyi olacaktır. 12. sıradan bir puanla, 11. sıradan iki puanla çıkmak çok daha iyi bir ödül." dedi.

Teklif edilen yeni puan sistemi

Pozisyon Mevcut puan dağılımı Teklif edilen puan dağılımı 1 25 25 2 18 18 3 15 15 4 12 12 5 10 10 6 8 8 7 6 6 8 4 5 9 2 4 10 1 3 11 0 2 12 0 1 En hızlı tur 1 (İlk 10 sırada finish görürse) 1 (ilk 12 sırada finish görürse)

Oleg Karpov ve Erwin Jaeggi'den alıntı yapılmıştır.