Formula 1 Amerika GP

F1'in yeni motorları belli oluyor: 2030 veya 2031'de V8 turbo hibrit dönemi başlayabilir!

FIA, Formula 1'de mevcut motor kurallarının yerini alması planlanan yeni düzenlemeler için üreticilere ilk teklifini sundu. 2030 veya 2031'de devreye girmesi hedeflenen yeni dönemde 2,0-2,3 litrelik V8 turbo hibrit motorlar kullanılabilir. Amaç daha hafif, daha ucuz ve yaklaşık 1.000 beygir gücünde güç üniteleri geliştirmek.

Kemal Şengül

Düzenlendi: 28 Eki 2026 08:38

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Clive Mason/Getty Images

Formula 1, 2026'da yürürlüğe giren motor kurallarının ardından bir sonraki büyük değişikliğe hazırlanıyor. Henüz resmi olarak açıklanmayan yeni motor düzenlemeleri için FIA'nın mevcut altı motor üreticisine bir teklif sunduğu belirtiliyor.

BBC Sport'tan Andrew Benson'ın ulaştığı bilgilere göre hazırlanan teklif, yeni dönemin temelini oluşturacak teknik hedefleri ortaya koyuyor. Düzenlemelerin 2030 veya 2031 sezonunda yürürlüğe girmesi gündemde.

Yeni kuralların merkezinde ise V8 turbo hibrit motorlar yer alıyor. FIA'nın hedefi, mevcut güç ünitelerine kıyasla daha basit, daha hafif ve üreticiler açısından daha düşük maliyetli bir yapı oluşturmak.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Peter Fox / Getty Images

YENİ MOTORLARIN TENKİK ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Hazırlanan teklifte öne çıkan teknik detaylar şöyle:

Motor: 2,0-2,3 litre hacminde V8 turbo hibrit.

İçten yanmalı motor gücü: Yaklaşık 900 beygir hedefi.

Turbo: Mevcut sistemden daha küçük tek turbo.

Elektrik gücü: 200 kW, yani yaklaşık 272 beygir.

Sürekli kullanılabilir elektrik gücü: 100 kW.

Ek elektrik gücü: Sollama veya atak modu için 100 kW.

Enerji geri kazanımı: 200 kW'a kadar.

Maliyet: Mevcut güç ünitelerine kıyasla yaklaşık yüzde 50 azaltım hedefi.

Araç ağırlığı: Yeni güç ünitesi mimarisiyle araçların toplam ağırlığını yaklaşık 80 kilogram azaltmaya katkı sağlanması.

Burada önemli bir ayrıntı var: Bu rakamlar kesinleşmiş teknik kurallar değil, üreticilerle müzakere edilmesi planlanan teklifin hedefleri. Nihai güç değerleri ve sistemin çalışma şekli, düzenlemelerin son haline göre değişebilir.

V8 MOTORLAR YAKLAŞIK 1.000 BEYGIR GÜCÜNE ULAŞABILIR

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici taraflarından biri, içten yanmalı motorun yeniden daha fazla önem kazanması olacak.

Mevcut motor kurallarında elektrik sisteminin rolü önemli ölçüde artarken yeni teklifte V8 motorun yaklaşık 750-770 beygir güç üretmesi, elektrik sisteminin de yaklaşık 272 beygir sağlaması öngörülüyor. Böylece toplam güç yaklaşık 1.000 beygire ulaşabilecek.

İlk fikirler arasında atmosferik V8 motor kullanılması ve elektrik gücünün 120 kW seviyesinde tutulması da bulunuyordu. Ancak son teklif, daha küçük bir turbo ve 200 kW elektrik gücüyle farklı bir yaklaşım ortaya koyuyor.

V8 motorlara geçişin bir başka avantajı da ses olabilir. Ancak yeni motorların nasıl bir ses karakterine sahip olacağı, turbo sisteminin ve egzoz tasarımının nasıl şekilleneceğine bağlı olacak.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Logan Riely / Getty Images

MEVCUT V6 MOTORLAR V8'E DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

Teklifte öne çıkan seçeneklerden biri, mevcut 1,6 litrelik V6 motorların temel alınarak iki silindir eklenmesi. Bu yaklaşım, üreticilerin tamamen sıfırdan bir motor geliştirmek yerine mevcut bilgi birikiminden yararlanmasını sağlayabilir.

Böyle bir çözümün maliyetleri ve geliştirme süresini azaltması bekleniyor. Ancak ortaya çıkacak titreşimlerin kontrol edilmesi, mühendislerin çözmesi gereken konulardan biri olacak.

Bir diğer seçenek ise Cosworth, Gibson veya Ilmor gibi bağımsız üreticilerin geliştireceği ortak bir motor temelinin kullanılması ve üreticilerin bu altyapıyı kendi ihtiyaçlarına göre uyarlaması. Ancak mevcut motor üreticilerinin bu fikre sıcak bakıp bakmayacağı belirsizliğini koruyor.

FIA NEDEN MOTOR KURALLARINI DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR?

2026 düzenlemeleriyle birlikte elektrik gücünün artması ve içten yanmalı motor ile elektrik sisteminin daha dengeli bir rol üstlenmesi hedeflenmişti. Ancak yeni kuralların karmaşıklığı, enerji yönetimiyle ilgili tartışmalar ve maliyetler, Formula 1'in bir sonraki dönemi için farklı seçenekleri değerlendirmesine neden oluyor.

Yeni motor düzenlemeleriyle hedeflenen başlıca değişiklikler şöyle:

Pilotların sürüş becerilerini daha fazla öne çıkarmak.

Motorların geliştirme ve üretim maliyetlerini azaltmak.

Sürdürülebilir yakıt kullanımını sürdürmek.

Emisyonları azaltmak.

Yeni motor üreticilerinin Formula 1'e katılmasını kolaylaştırmak.

Bununla birlikte FIA'nın mevcut motorlara yapılan yatırımlarla yeni nesil güç ünitelerinin geliştirme maliyetlerini nasıl dengeleyeceği de önemli bir konu olacak. Üreticilerin teknik gelişimini desteklemek için kullanılan ek geliştirme haklarının ve finansal kuralların da yeniden ele alınması gerekebilir.

Formula 1'in bir sonraki motor döneminde temel hedefi açık: Daha az karmaşıklık, daha düşük maliyet ve yaklaşık 1.000 beygirlik güç. Ancak V8 turbo hibrit motorların 2030'da mı yoksa 2031'de mi kullanılmaya başlanacağı ve teknik kuralların hangi yönde şekilleneceği henüz kesinleşmiş değil.

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Audi’de kritik yapılanma: Eski Mercedes personeli, CEO görevine getirildi

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Kemal Şengül





Abu Dabi GP iptal edilecek mi? Organizatörler, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



46 dk



Abu Dabi GP iptal edilecek mi? Organizatörler, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor





Alonso, hasarlı Aston Martin'iyle finişe ulaştı: Aracın durumu ortaya çıktı



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



53 dk



Alonso, hasarlı Aston Martin'iyle finişe ulaştı: Aracın durumu ortaya çıktı





Verstappen, Hollanda'nın en zengin sporcusu oldu



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



17 s



Verstappen, Hollanda'nın en zengin sporcusu oldu

Son Haberler





F1'in yeni motorları belli oluyor: 2030 veya 2031'de V8 turbo hibrit dönemi başlayabilir!



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



F1'in yeni motorları belli oluyor: 2030 veya 2031'de V8 turbo hibrit dönemi başlayabilir!





Audi’de kritik yapılanma: Eski Mercedes personeli, CEO görevine getirildi



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



3 dk



Audi’de kritik yapılanma: Eski Mercedes personeli, CEO görevine getirildi





Abu Dabi GP iptal edilecek mi? Organizatörler, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



46 dk



Abu Dabi GP iptal edilecek mi? Organizatörler, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor





Alonso, hasarlı Aston Martin'iyle finişe ulaştı: Aracın durumu ortaya çıktı



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



53 dk



Alonso, hasarlı Aston Martin'iyle finişe ulaştı: Aracın durumu ortaya çıktı

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol