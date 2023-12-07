F1'in yeni kokpit kanalı, Katar'daki gibi ısı sorunlarını nasıl önlemeyi amaçlıyor?

Yarıştan sonra birçok sürücü şiddetli sıcak bitkinliği semptomları nedeniyle tıbbi yardıma ihtiyaç duydu, hatta Williams'tan Logan Sargeant sıcak çarpması nedeniyle yarıştan çekildi.

Katar'daki koşullar alışılmadık derecede aşırı olsa da, FIA bunun tekrarlanmasını önlemek için hızlı bir çözüm bulma sözü verdi.

Yarışın kendisi 2024 yılı için takvimde Ekim başından Kasım sonuna kaydırıldı ve daha serin koşullar tekrarlanma endişelerini azalttı.

Bununla birlikte, kokpitin soğutulmasını iyileştirmek amacıyla, takımlar önümüzdeki sezondan itibaren şasinin üzerine ek bir soğutma kanalı da ekleyebilecek.

Bu yeni sürücü soğutma kanalı, burun ucunda kullanılabilecek giriş gibi, herhangi bir yan aerodinamik faydayı ortadan kaldırmak için boyutlarında kısıtlanacaktır.

Takımlar için başka bir seçenek olduğu ve sadece ekstrem koşullar için zorunlu olmadığı göz önüne alındığında, daha az aerodinamik hassasiyet sağlaması veya daha ileri konumu dengelemek için ağırlığı anlamlı bir şekilde azaltması durumunda, burun ucu girişi yerine bu kanalı kullanmayı bile seçebilirler.

Elbette, her ikisinin bir kombinasyonunu da kullanabilir veya belirli bir pist için aerodinamik performansa karşı en iyi sürücü soğutmasını sağlayan seçenekleri seçebilirler.

Yakın geçmişte şasinin üzerinde bir sürücü soğutma kanalı kullanan son takım 2014 yılında Mercedes'ti ve o zamanki yönetmelikler izin verdiği için ara sıra makyaj panelinde küçük bir hava girişi (yukarıdaki resimde) yer alıyordu.

İlginç bir şekilde, bazı takımlar Katar Grand Prix'si sırasında burun ucunda isteğe bağlı sürücü soğutma açıklığına bile sahip değildi, bu da her takımın ihtiyaç duyulması halinde zorunlu bir özelliğe sahip olup olmaması gerektiği sorusunu akla getiriyor.

Fotoğraf: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 zemin yan detayı

Ayrıca, yönetmeliklerde aracın tabanında metal kullanımını sınırlandıran değişiklikler yapılmış olup, taban gövdesinin dış sınırlarında, kenar kanadında ve çitlerde bileşenlere ve ek parçalara artık izin verilmemektedir. Bunun bariz istisnaları, yeni kriterlerde belirtilen toleranslar dahilinde kalmaları koşuluyla, zemin ve kenar kanat arasında izin verilen braket veya bağlantı elemanları ile aşınma koruması için kullanılan metalik bileşenlerdir.

Değişiklikler, takımların esnemeyi kontrol etmek ve aerodinamik bir fayda sağlamak için metal bileşenler ve ekler kullanıyor olabileceğini, ancak bunun bir kaza durumunda nasıl bir enkaz sorunu yaratabileceği konusunda endişeleri olabileceğini gösteriyor.

Bir diğer küçük ama anlamlı değişiklik ise takımların ön kanat kanatçığının yönetmeliklerde belirtilen 40 mm'nin ötesine ayarlanmasını önlemek için fiziksel durdurucular eklemesini gerektirecek. Bu değişiklik muhtemelen araç hareket halindeyken kanatların aşırı gevşemesini önlemek için bir mekanizma olarak getirildi ve statik testlerin kapsamı dışında yer alıyor.