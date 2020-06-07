F1'in yeni egzoz sınırlamasının arkasında ne var?

Bazen bu tür detaylar, takım içerisinde oynanan oyunların daha iyi öne çıkmasını sağlar. Takım içerisinde ekstra performans sağlayan bazı gizli alanlar bulunur. Yeni kurallar, bu alanlardan birisinin kapanmasını sağlayabilir.

Araçların minimum ağırlığının 643 kg'dan 649 kg'a çıkarılması, güç ünitelerinin 145 kg'dan 150 kg'a çıkarılacak olmasına bakarsak pek açıklanması gereken bir şey değil. Üreticiler artık güç ünitesi ağırlığından tasarruf yapmak için servet harcamak zorunda kalmayacaklar.

Daha önceki yazımızda, 2021'den itibaren tabanlarda yapılacak değişikliklere dikkat çekmiştik. FIA, takımların yere basma gücünü arttırmalarını kısıtlayabilmek için taban tasarımında ve uygulanan güç testinde değişiklik yapmıştı. Bu sayede mevcut lastiklerin gelecek sene de kullanılması hedefleniyor.

Ancak yapılan değişiklikler içerisinde pek dikkat çekmeyen küçük bir değişiklik vardı. O da egzoz sisteminde nelerin olacağı konusunda daha iyi açıklama yapılmasıydı. Bunun için birçok maddede değişiklik yapıldı.

Sportif Kuralları'n 23.3 maddesine gelene kadar bu konudaki değişikliklerin etkisini pek fark etmiyorsunuz. O maddede takımların 2021'den itibaren sene boyunca 8 egzoz sistemi kullanabileceği belirtiliyor. Yani güç ünitesi sistemindekine benzer bir kısıtlama egzoz sistemine de uygulanacak.

Bu normalde 2021 için planlanan ancak 2022'ye ertelenen radikal kural değişiklikleri paketi içerisinde yer alıyordu ancak takımlar bu konuda anlaştılar ve egzoz sistemindeki kısıtlama 2021'de uygulanacak.

Egzoz sistemi şu ana kadar güç ünitesine dahil sistemlerden birisi olarak görülmüyordu. Takımlar bu sayede kendi tasarımlarını, kullandıkları güç ünitesinden bağımsız bir şekilde tasarlayabiliyordu.

Bu sayede takımlar daha çok performans ya da ağırlık odaklı materyaller kullanabiliyordu. Bu durum harcamaların artmasının önünü açmış oluyordu.

Böylece sadece AR&GE harcamaları artmıyor, aynı zamanda kullanılan materyale göre harcanan para da artıyordu. Güç ünitesi parçaları uzun süreli kullanılırken, takımlar egzoz sistemini çok daha sık oranda güncelleyebiliyordu.

Hatta şunu söyleyebiliriz ki, bugüne kadar takımlar isterlerse her yarış egzoz sistemini değiştirebiliyordu. Bunu engelleyen bir kural yoktu.

2019'da McLaren bu konuyu daha da ileriye taşıdı ve Bahreyn, Çin ve Bakü yarışlarında peş peşe her iki pilotun aracındaki egzozları sıralamalar ve yarışlar arasında değiştirdi.

Kapalı park kurallarına göre egzoz parçaları, birebir değiştirilebilen parçalardan birisi olarak görülüyor ancak McLaren'ın o dönemde egzoz ömrü erken tamamlandığı ve hasar gördüğü için egzozları değiştirdiği tahmin ediliyor.

Egzoz değişimi konusunda ne kadar performans kazancı sağlanıyordu bilinmiyor ancak takımların sistemleri geliştirmek için çok fazla çalışıyor ve değişiklik yapıyor olması, çok fazla kazanç olduğunu işaret ediyor.