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Formula 1 / Son dakika

F1'in yeni biyoyakıt düşüncesi yeni savaşlar yaratabilir

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F1'in yeni biyoyakıt düşüncesi yeni savaşlar yaratabilir
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Çeviren: Efe Kahya, Editör
25 Mar 2020 11:30

Formula 1'in yeni jenerasyon araçlarında biyoyakıta geçmesi ile beraber, biyoyakıtın getirdiği motor soğutma karakteristiği sayesinde sürpriz bir gelişim savaşı görebiliriz.

F1'in sürdürülebilirlik ile ilgili planları sayesinde yeni kurallar - 2021'de çıkması planlanan ancak an itibariyle ertelenen - ile beraber takımlar, motorlarında kullanılan yakıt karışımının %10'unda geliştirilmiş sürdürülebilir etanol yakıtı kullanmak zorundalar. 

F1 takımlarının yakıt tedarikçileri, biyoyakıtın potansiyel optimizasyonunu şimdiden yapmaya başladılar. Ferrari'nin teknik partneri Shell ise yeni ürün hakkında ilginç bir karakteristiği tanıttı. 

Shell'e göre etanolün soğutma karakteristiği, F1 takımlarının gelişim savaşında ilginç gelişim yönleri oluşturabilir. 

Motorsport.com'a konuşan Shell'in F1 geliştirme yöneticisi Benoit Poulet şunları söyledi: "Araç performansı ve etanol ile olan bağ, parmaklarınıza soğutucu jel sürmek gibi - gelen soğutucu hissiyatı alabiliyorsunuz. Motor için de durum aynı olacak."

"Etanol, güç ünitesinin bazı parçalarını soğutabilecek ve bu da gayet yararlı bir şey. Bunun üzerine çok çalışıyoruz."

"İçten yanmalı motor için etanolün özellikleri çok ilgi çekici ve bence bununla ilginç şeyler yapabiliriz. Biz bu soğutma hissinin motor için iyi bir his olduğunu keşfetmiş durumdayız."

Etanol yakıt motorun ihtiyacı olan soğutmayı karşılayabiliyor çünkü normal yakıtın üçte biri hızında buharlaşıyor - böylece yanma döngüsü sırasında gelen yük için bir soğutma etkisi oluşuyor. Soğutucu girişinin olmasıyla beraber de motor gücü artacak. 

Motor üreticileri bu soğutma efekti ile ortaya çıkan gücü, direkt bir beygir gücüne dönüştürebilir veya motorun tüm dizaynını ve soğutma karakteristiğini değiştirip motorun farklı sıcaklıklarda çalışmasını sağlayabilir. Böylece aracın aerodinamik etkisinde değişiklik yapılabilir. 

Benoit'ya göre Shell, geçen sene tanıtılan kurallardan beri biyoyakıt teknolojisi üzerine çalışıyor:

"Bu çok zorlu bir süreç ancak E10 yakıtına geçtiğimiz için çok memnunuz - ve dürüst olmak gerekirse bu yakıtı, karışımın %10'undan daha fazlasında kullanmak isteriz."

"Proje üzerinde çalışan insanlar var ve E10'u tanıyan insanlar var. Ve bu büyük bir değişiklik çünkü etanol diğer hidrokarbonlara göre daha farklı özelliklere sahip."

"Durum bu şekilde olduğu için çalışmalara erkenden başlamak istedik. Aynı şaside çalışan insanlar gibi; kurallar açıklanır açıklanmaz işe başladık. Proje planlamasında ise bu konuyla tam zamanlı ilgilenen bir insanı görevlendirdim ve şu anda an itibariyle E10'dan nasıl yararlanacağımız konusunda iyi bir bilgiye sahibiz."

Biyoyakıtların F1'de 2021'den beri kullanılması belirlenmiş olsa da coronavirüs pandemisinin etkisi sebebiyle 2022'ye ertelenen kurallar nedeniyle bu yakıtların kullanımı 2022'den itibaren zorunlu tutulacak. 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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