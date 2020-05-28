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Formula 1 / Analiz

F1'in yeni aerodinami handikap sistemi nasıl çalışacak?

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F1'in yeni aerodinami handikap sistemi nasıl çalışacak?
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik
28 May 2020 12:15

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, Formula 1'in geleceğini güvence altına almak için hazırlanan kural değişikliklerini dün onaylamıştı.

Taraflar "Yeni Anlaşma" başlığı altında sportif, teknik ve finans alanlarında bir dizi değişiklik hazırladılar ve bu plan dün itibariyle onaylandı.

Bu kapsamda 175 milyon dolar olarak planlanan bütçe sınırı 145 milyon dolara indirildi. Bu sayede bazı takımların daha az harcama yapması, sonuç olarak takımlar arasındaki güç dengesinin normalleşmesi planlanıyor.

Bütçe sınırı dışında ise performansları dengelemek için aerodinami handikap sistemi 2021'de devreye girecek. Bu kapsamda rüzgar tüneli kullanımı için ortalama bir değer belirlendi. Bu değerin altında ya da üstünde olanlar bulundukları pozisyona göre daha az ya da daha çok rüzgar tünelini kullanabilecekler. F1 tarihinde ilk defa performansı dengelemek için böyle bir sistem kullanılacak.

Bu seneye kadar takımların rüzgar tünelinde haftada 65 sürüş yapmasına izin veriliyordu. 2021'den itibaren bu sayı haftalık 40 ile sınırlandırılacak ancak bu ortalama değer olacak.

Yeni Aerodinamik Test Periyotları kuralı kapsamında bir sene bölümlere ayrıldı. Her bir ATP döneminde, 400 saat boyunca rüzgar tüneli kullanılabilecek. Bu sürenin 80 saatinde rüzgar tüneli aktif olarak çalışacak yani bu süreçte 320 sürüş gerçekleştirilebilecek.

Bu daha anlaşılabilir ifadeyle haftalık 40 sürüşe denk geliyor.

Ancak bu ortalama rakam, şampiyonayı 5. sırada tamamlayan takım için verilen hak olacak. 5'ten yukarıya doğru her bir sıra yükselmede % 2.5 azalma olacak. Bu, her bir sıra için haftalık 1 sürüş az olacağı manasına geliyor. Yani 2020'de şampiyon olan takım % 90 kullanım hakkı ile haftada 36 rüzgar tüneli sürüşü yapabilecek.

Aynı şekilde klasmanda aşağıya doğru gittikçe de her bir sıra için % 2.5 artış olacak. Yani bu seneyi 10. sırada tamamlayan takım % 112.5 kullanım hakkı ile gelecek sene haftalık 45 rüzgar tüneli sürüşü hakkına sahip olacak.

2022'den itibaren şampiyonayı üst sıralarda tamamlayan takımların rüzgar tüneli hakları daha da azalacak. Şampiyon olan takım haftada sadece 28 sürüş gerçekleştirebilecek. Yüzde 100'lük hak da 2022'den itibaren 5. sıradaki takıma değil, 7. sıradaki takıma verilecek. Böylece arka sıradaki takımların ön grupla farkları daha hızlı kapatması hedefleniyor.

Pozisyon

2021 için yüzde oranı

Haftalık ortalama rüzgar tüneli sürüş sayısı - 2021

2022 - 2025 için yüzde oranı

Haftalık ortalama rüzgar tüneli sürüş sayısı - 2022-2025

1

% 90

36

% 70

28

2

% 92.5

37

% 75

30

3

% 95%

38

% 80

32

4

% 97.5

39

% 85

34

5

% 100

40

% 90

36

6

% 102.5

41

% 95

38

7

% 105

42

% 100

40

8

% 107.5

43

% 105

42

9

% 110

44

% 110

44

10

% 112.5

45

% 115

46
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Editör Luke Smith

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