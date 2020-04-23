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Formula 1 / Özel Haber

F1'in "yarışan en genç sürücü" rekoru nasıl kırıldı ve bugün neden tekrar kırılamıyor?

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F1'in "yarışan en genç sürücü" rekoru nasıl kırıldı ve bugün neden tekrar kırılamıyor?
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
23 Nis 2020 14:34

Bugün, Arjantinli Esteban Tuero'nun 42. doğum günü. Formula 1 taraftarlarının çoğunluğu için çok az şey ifade edebilir, fakat eski Minardi sürücüsü Tuero, sporda çok az kişinin yer aldığı özel bir kulübün üyesi.

Günümüzde F1'de bir genç olmak sıradan bir şeymiş gibi görünse de, geçmişte bu tür gençlerin yarışlara katılması halinde çeşitli tepkiler geliyordu.

Tuero, 1998 Avustralya Grand Prix'sinde ilk kez Formula 1'de yarıştığında 19 yıl, 10 ay ve 14 günle F1 tarihinin en genç üçüncü sürücüsü oldu. Tuero, F1'de yarışan en genç 12 sürücüden biri olmaya da devam ediyor.

Doğum günü şerefine de, tarihin en genç sürücülerini sizler için derlemek istedik.

Troy Ruttman & Jose Froilan Gonzalez

Yarış grindeki ​​F1 sürücülerinin ortalama yaşının düştüğü oldukça açık. Ancak bu, F1 yarışlarının başlangıcındaki en genç sürücülerin 30'lu veya daha yaşlı olduğu anlamına gelmiyor!

1950 sezonunda, başlangıç ​​gridindeki en genç sürücü Amerikalı Troy Ruttman'dı. Indy 500'e katıldığında 20 yıl, 2 ay ve 19 günle, F1 gridinin en genç sürücüsü oldu.

Tüm zamanların en genç sürücü listesinde hâlâ en genç 16. F1 pilotu konumunda yer alıyor. Ruttmann iki yıl sonra Indy 500'ü kazandı ve hâlâ bu yarışın en genç galibi konumunda yer alıyor.

Oval yarışı bir kenara bıraktığımızda ise, 1950'de F1 Dünya Şampiyonası'nda yarışan en genç sürücü Arjantinli Jose Froilan Gonzalez idi. Scuderia Achille Varzi için 1950 Monako GP'sinde ilk kez yarıştığında 27 yıl, 10 ay, 29 günlüktü. Gonzalez, Ferrari'deki kariyerinde de iki Grand Prix kazandı.

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Troy Ruttman

Troy Ruttman
1/2

Fotoğraf: IndyCar Series

José Froilán González

José Froilán González
2/2

Fotoğraf: Ferrari Media Center

 

 

Stirling Moss

1951'de Formula 1 macerasına başlayan Stirling Moss, 1951 İsviçre Grand Prix'sindeki ilk yarışında 22 yıl, 1 ay ve 11 günlüktü ve en genç sürücü rekorunu (Indianapolis sürücüleri hariç) önemli ölçüde düşürdü.

O yıl Moss tek bir yarışa çıktı, ancak 14. başlayıp sekizinci olmasının ardından, iyi bir kariyere sahip olabileceğini gösterdi.

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Stirling Moss, HWM 51-Alta

Stirling Moss, HWM 51-Alta
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

 

Peter Collins

1952'de, en genç F1 pilotu rekoru, başka bir İngiliz sürücü olan Peter Collins tarafından kırıldı..

Collins, ilk F1 yarışına Bremgarten'daki 1952 İsviçre Grand Prix'sinde çıktı ve Moss'un rekorunu neredeyse 2 yılla geçti. Collins, ilk yarışına çıkarken 20 yıl, 6 ay ve 12 günlüktü. Altıncı başladı, ancak yarışta 10. giderken yolda kaldı.

En genç F1 sürücülerinin listesinde Collins 19. sırada yer alıyor. Mevcut bir pilotla kıyaslarsak, Carlos Sainz Jr. ilk yarışına çıkarken Collins'ten iki gün daha büyüktü.

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Peter Collins, Lancia Ferrari 801

Peter Collins, Lancia Ferrari 801
1/1

Fotoğraf: LAT Images

 

 

Ricardo Rodriguez

1961 Meksika GP gerçekleştirilinceye ve Ricardo Rodriguez ilk F1 yarışına çıkıncaya kadar Peter Collins'in rekoru kimse tarafından kırılamadı.

Rodriguez, Monza'daki İtalya Grand Prix'sine katıldığında 19 yıl, 6 ay ve 27 günlüktü. Rodriguez, daha ilk yarışının sıralama turlarında ikinci oldu. Yarışta ise bir yakıt pompası sorunu yaşadı. O ana kadar güçlü bir izlenim bırakmıştı.

Kariyeri, 1962'de Meksika'daki yarışta Lotus 24'ünün Peralta virajında sağ süspansiyonunun kırılması ve yüksek hızda bariyerlere çarpmasının ardından hayatını kaybetmesiyle henüz 20 yaşında sona erdi.

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Ricardo Rodriguez, Ferrari

Ricardo Rodriguez, Ferrari
1/1

Fotoğraf: David Phipps

 

 

Mike Thackwell

Trachkwell tesadüfi şekilde Rodriguez'in ilk F1 yarışına çıktığı ve rekoru eline geçirdiği yıl dünyaya geldi.

Mike Thackwell, Yeni Zelanda'nın Palmerston şehrinde doğdu ve 1980'de Kanada'da GP'de F1'deki ilk Grand Prix'sine katıldı. Bunu yaparken Rodriguez'den (19 yıl, 5 ay ve 29 gün) daha gençti.

Rekoru daha erken kırabilirdi ancak bir ay önce Arrows-Ford'la sıralama turlarında iyi bir zaman turu atamadığı için yarışa katılamadı. Ancak her ne kadar yarışa kalma hakkında kazansa bile Kanada GP'de de işler o kadar iyi gitmedi. Yarışa 24. sırada başladı ve ilk turlardaki kazasının ardından yarış dışı kaldı.

Bu, onun son Formula 1 yarışı oldu.

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Mike Thackwell, Tyrrell 010

Mike Thackwell, Tyrrell 010
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Mike Thackwell, Arrows A3

Mike Thackwell, Arrows A3
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

 

Sebastian Vettel

Sebastian Vettel asla F1 tarihinde yarışan en genç F1 pilotu olmadı. Ancak 2006 yılında sadece 19 yıl, 3 ay ve 19 günlükken BMW Sauber F1 Takımı ile cuma antrenmanlarında yer aldı. Türkiye'de gerçekleştirilen ilk antrenmanda sekizinci oldu. İkinci antrenmanda ise en hızlı pilottu.

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Sebastian Vettel

Sebastian Vettel
1/5

Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel

Sebastian Vettel
2/5

Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel

Sebastian Vettel
3/5

Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel

Sebastian Vettel
4/5

Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel

Sebastian Vettel
5/5

Fotoğraf: XPB Images

 

 

Jaime Alguersuari

2009 yılında Red Bull Genç Sürücü Programı zaten tüm hızıyla ilerliyordu.

O yıl F1 gridindeki en genç üç sürücü Sebastian Vettel, Sebastien Buemi ve Jaime Alguersuari'ydi. Üçünün de ortak noktası; Red Bull Genç Sürücü Programı'ndan yetişmiş olmalarıydı.

İspanyol sürücü ilk yarışına 19 yıl, 4 ay ve 3 günlükken Macaristan Grand Prix'sinde çıktı.

Geçen yıl Avustralya GP'sinde F1'e adım atan Lando Norris'den bir gün daha gençti.

Alguersuari 46 GP'ye katıldı ve hiç podyuma çıkmadı. 2011'de iki kez yedinci sırada finiş gördü.

Ancak bu sonuçlar Red Bull'un motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko'yu ikna edemeyince takımdan gönderildi.

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Jaime Alguersuari,Scuderia Toro Rosso

Jaime Alguersuari,Scuderia Toro Rosso
1/6

Fotoğraf: XPB Images

Jaime Alguersuari, Scuderia Toro Rosso, STR4

Jaime Alguersuari, Scuderia Toro Rosso, STR4
2/6

Fotoğraf: XPB Images

Jaime Alguersuari, Scuderia Toro Rosso

Jaime Alguersuari, Scuderia Toro Rosso
3/6

Fotoğraf: XPB Images

Jaime Alguersuari, Scuderia Toro Rosso

Jaime Alguersuari, Scuderia Toro Rosso
4/6

Fotoğraf: XPB Images

Jaime Alguersuari, Toro Rosso STR04

Jaime Alguersuari, Toro Rosso STR04
5/6

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Jaime Alguersuari, Scuderia Toro Rosso

Jaime Alguersuari, Scuderia Toro Rosso
6/6

Fotoğraf: XPB Images

 

 

Max Verstappen

2014 yılının en büyük konularından birisi Max Verstappen'in 2015 yılı için Toro Rosso ile anlaşmasıydı. Genç pilot bu kapsamda 2014 sezonunda daha 17 yaşındayken üç antrenman seansına katıldı.

2015'teki Avustralya Grand Prix'sinde henüz 17 yıl, 5 ay ve 13 günlükken, F1'de yarışan en genç pilot oldu. Bazı kesimler ve eleştirmenler Verstappen'in çok genç olduğunu iddia ettiler. Ancak çok geçmeden yanıldıkları ortaya çıktı.

Daha ilk sıralama turlarında 11. oldu ve ilk yarışında güç ünitesi sorunu yaşamadan önce beşinciliğe kadar çıkmıştı.

Avustralya GP'nin ardından FIA, 2015 yılının ardından Formula 1'e yaş sınırlaması getirme kararı aldı. Buna göre F1'de yarışmak için bir pilotun en az 18 yaşında olması gerekiyordu.

Bu, mevcut kural yürürlükte kaldığı sürece Max Verstappen'in tarihin en genç F1 pilotu olma rekorunun kırılamayacağı anlamına geliyor.

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Max Verstappen, Scuderia Toro Rosso STR10

Max Verstappen, Scuderia Toro Rosso STR10
1/4

Fotoğraf: XPB Images

Max Verstappen, Scuderia Toro Rosso STR10

Max Verstappen, Scuderia Toro Rosso STR10
2/4

Fotoğraf: XPB Images

Max Verstappen, Scuderia Toro Rosso STR10

Max Verstappen, Scuderia Toro Rosso STR10
3/4

Fotoğraf: XPB Images

Max Verstappen, Scuderia Toro Rosso STR10

Max Verstappen, Scuderia Toro Rosso STR10
4/4

Fotoğraf: XPB Images

En genç 25 F1 pilotu

 

 Yaş (yıl/ay/gün)

Pilot

Yarış

1

17 05 13 

Max Verstappen

2015-Avustralya

2

18 04 25 

Lance Stroll

2017-Avustralya

3

19 04 03 

Jaime Alguersuari

2009-Macaristan

4

19 04 04 

Lando Norris

2019-Avustralya

5

19 05 29 

Mike Thackwell

1980-Kanada

6

19 06 27 

Ricardo Rodríguez

1961-İtalya

7

19 07 03 

Fernando Alonso

2001-Avustralya

8

19 10 14 

Esteban Tuero

1998-Avustralya

9

19 10 18 

Daniil Kvyat

2014-Avustralya

10

19 10 20 

Chris Amon

1963-Belçika

11

19 11 11 

Esteban Ocon

2016-Belçika

12

19 11 14 

Sebastian Vettel

2007-Amerika

13

20 01 22 

Eddie Cheever

1978-Güney Afrika

14

20 01 22 

Jenson Button

2000-Avustralya

15

20 02 12 

Tarso Marques

1996-Brezilya

16

20 02 19 

Troy Ruttman

1950-Indianapolis 

17

20 04 26 

Sébastien Buemi

2009-Avustralya

18

20 05 09 

Charles Leclerc

2018-Avustralya

19

20 06 12 

Peter Collins

1952-İsviçre

20

20 06 14 

Carlos Sainz Jr.

2015-Avustralya

21

20 08 13 

Nico Rosberg

2006-Bahreyn

22

20 09 12 

Jimmy Davies

1950-Indianapolis 

23

20 09 19 

Rubens Barrichello

1993-Güney Afrika

24

20 09 26 

Elio de Angelis

1979-Arjantin

25

20 10 06 

Felipe Massa

2002-Avustralya
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jan Sergeant

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