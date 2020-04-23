F1'in "yarışan en genç sürücü" rekoru nasıl kırıldı ve bugün neden tekrar kırılamıyor?

Günümüzde F1'de bir genç olmak sıradan bir şeymiş gibi görünse de, geçmişte bu tür gençlerin yarışlara katılması halinde çeşitli tepkiler geliyordu.

Tuero, 1998 Avustralya Grand Prix'sinde ilk kez Formula 1'de yarıştığında 19 yıl, 10 ay ve 14 günle F1 tarihinin en genç üçüncü sürücüsü oldu. Tuero, F1'de yarışan en genç 12 sürücüden biri olmaya da devam ediyor.

Doğum günü şerefine de, tarihin en genç sürücülerini sizler için derlemek istedik.

Troy Ruttman & Jose Froilan Gonzalez

Yarış grindeki ​​F1 sürücülerinin ortalama yaşının düştüğü oldukça açık. Ancak bu, F1 yarışlarının başlangıcındaki en genç sürücülerin 30'lu veya daha yaşlı olduğu anlamına gelmiyor!

1950 sezonunda, başlangıç ​​gridindeki en genç sürücü Amerikalı Troy Ruttman'dı. Indy 500'e katıldığında 20 yıl, 2 ay ve 19 günle, F1 gridinin en genç sürücüsü oldu.

Tüm zamanların en genç sürücü listesinde hâlâ en genç 16. F1 pilotu konumunda yer alıyor. Ruttmann iki yıl sonra Indy 500'ü kazandı ve hâlâ bu yarışın en genç galibi konumunda yer alıyor.

Oval yarışı bir kenara bıraktığımızda ise, 1950'de F1 Dünya Şampiyonası'nda yarışan en genç sürücü Arjantinli Jose Froilan Gonzalez idi. Scuderia Achille Varzi için 1950 Monako GP'sinde ilk kez yarıştığında 27 yıl, 10 ay, 29 günlüktü. Gonzalez, Ferrari'deki kariyerinde de iki Grand Prix kazandı.

Slider Liste Troy Ruttman 1 / 2 Fotoğraf: IndyCar Series José Froilán González 2 / 2 Fotoğraf: Ferrari Media Center

Stirling Moss

1951'de Formula 1 macerasına başlayan Stirling Moss, 1951 İsviçre Grand Prix'sindeki ilk yarışında 22 yıl, 1 ay ve 11 günlüktü ve en genç sürücü rekorunu (Indianapolis sürücüleri hariç) önemli ölçüde düşürdü.

O yıl Moss tek bir yarışa çıktı, ancak 14. başlayıp sekizinci olmasının ardından, iyi bir kariyere sahip olabileceğini gösterdi.

Slider Liste Stirling Moss, HWM 51-Alta 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

Peter Collins

1952'de, en genç F1 pilotu rekoru, başka bir İngiliz sürücü olan Peter Collins tarafından kırıldı..

Collins, ilk F1 yarışına Bremgarten'daki 1952 İsviçre Grand Prix'sinde çıktı ve Moss'un rekorunu neredeyse 2 yılla geçti. Collins, ilk yarışına çıkarken 20 yıl, 6 ay ve 12 günlüktü. Altıncı başladı, ancak yarışta 10. giderken yolda kaldı.

En genç F1 sürücülerinin listesinde Collins 19. sırada yer alıyor. Mevcut bir pilotla kıyaslarsak, Carlos Sainz Jr. ilk yarışına çıkarken Collins'ten iki gün daha büyüktü.

Slider Liste Peter Collins, Lancia Ferrari 801 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

Ricardo Rodriguez

1961 Meksika GP gerçekleştirilinceye ve Ricardo Rodriguez ilk F1 yarışına çıkıncaya kadar Peter Collins'in rekoru kimse tarafından kırılamadı.

Rodriguez, Monza'daki İtalya Grand Prix'sine katıldığında 19 yıl, 6 ay ve 27 günlüktü. Rodriguez, daha ilk yarışının sıralama turlarında ikinci oldu. Yarışta ise bir yakıt pompası sorunu yaşadı. O ana kadar güçlü bir izlenim bırakmıştı.

Kariyeri, 1962'de Meksika'daki yarışta Lotus 24'ünün Peralta virajında sağ süspansiyonunun kırılması ve yüksek hızda bariyerlere çarpmasının ardından hayatını kaybetmesiyle henüz 20 yaşında sona erdi.

Slider Liste Ricardo Rodriguez, Ferrari 1 / 1 Fotoğraf: David Phipps

Mike Thackwell

Trachkwell tesadüfi şekilde Rodriguez'in ilk F1 yarışına çıktığı ve rekoru eline geçirdiği yıl dünyaya geldi.

Mike Thackwell, Yeni Zelanda'nın Palmerston şehrinde doğdu ve 1980'de Kanada'da GP'de F1'deki ilk Grand Prix'sine katıldı. Bunu yaparken Rodriguez'den (19 yıl, 5 ay ve 29 gün) daha gençti.

Rekoru daha erken kırabilirdi ancak bir ay önce Arrows-Ford'la sıralama turlarında iyi bir zaman turu atamadığı için yarışa katılamadı. Ancak her ne kadar yarışa kalma hakkında kazansa bile Kanada GP'de de işler o kadar iyi gitmedi. Yarışa 24. sırada başladı ve ilk turlardaki kazasının ardından yarış dışı kaldı.

Bu, onun son Formula 1 yarışı oldu.

Slider Liste Mike Thackwell, Tyrrell 010 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Mike Thackwell, Arrows A3 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

Sebastian Vettel

Sebastian Vettel asla F1 tarihinde yarışan en genç F1 pilotu olmadı. Ancak 2006 yılında sadece 19 yıl, 3 ay ve 19 günlükken BMW Sauber F1 Takımı ile cuma antrenmanlarında yer aldı. Türkiye'de gerçekleştirilen ilk antrenmanda sekizinci oldu. İkinci antrenmanda ise en hızlı pilottu.

Slider Liste Sebastian Vettel 1 / 5 Fotoğraf: XPB Images Sebastian Vettel 2 / 5 Fotoğraf: XPB Images Sebastian Vettel 3 / 5 Fotoğraf: XPB Images Sebastian Vettel 4 / 5 Fotoğraf: XPB Images Sebastian Vettel 5 / 5 Fotoğraf: XPB Images

Jaime Alguersuari

2009 yılında Red Bull Genç Sürücü Programı zaten tüm hızıyla ilerliyordu.

O yıl F1 gridindeki en genç üç sürücü Sebastian Vettel, Sebastien Buemi ve Jaime Alguersuari'ydi. Üçünün de ortak noktası; Red Bull Genç Sürücü Programı'ndan yetişmiş olmalarıydı.

İspanyol sürücü ilk yarışına 19 yıl, 4 ay ve 3 günlükken Macaristan Grand Prix'sinde çıktı.

Geçen yıl Avustralya GP'sinde F1'e adım atan Lando Norris'den bir gün daha gençti.

Alguersuari 46 GP'ye katıldı ve hiç podyuma çıkmadı. 2011'de iki kez yedinci sırada finiş gördü.

Ancak bu sonuçlar Red Bull'un motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko'yu ikna edemeyince takımdan gönderildi.

Slider Liste Jaime Alguersuari,Scuderia Toro Rosso 1 / 6 Fotoğraf: XPB Images Jaime Alguersuari, Scuderia Toro Rosso, STR4 2 / 6 Fotoğraf: XPB Images Jaime Alguersuari, Scuderia Toro Rosso 3 / 6 Fotoğraf: XPB Images Jaime Alguersuari, Scuderia Toro Rosso 4 / 6 Fotoğraf: XPB Images Jaime Alguersuari, Toro Rosso STR04 5 / 6 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Jaime Alguersuari, Scuderia Toro Rosso 6 / 6 Fotoğraf: XPB Images

Max Verstappen

2014 yılının en büyük konularından birisi Max Verstappen'in 2015 yılı için Toro Rosso ile anlaşmasıydı. Genç pilot bu kapsamda 2014 sezonunda daha 17 yaşındayken üç antrenman seansına katıldı.

2015'teki Avustralya Grand Prix'sinde henüz 17 yıl, 5 ay ve 13 günlükken, F1'de yarışan en genç pilot oldu. Bazı kesimler ve eleştirmenler Verstappen'in çok genç olduğunu iddia ettiler. Ancak çok geçmeden yanıldıkları ortaya çıktı.

Daha ilk sıralama turlarında 11. oldu ve ilk yarışında güç ünitesi sorunu yaşamadan önce beşinciliğe kadar çıkmıştı.

Avustralya GP'nin ardından FIA, 2015 yılının ardından Formula 1'e yaş sınırlaması getirme kararı aldı. Buna göre F1'de yarışmak için bir pilotun en az 18 yaşında olması gerekiyordu.

Bu, mevcut kural yürürlükte kaldığı sürece Max Verstappen'in tarihin en genç F1 pilotu olma rekorunun kırılamayacağı anlamına geliyor.

Slider Liste Max Verstappen, Scuderia Toro Rosso STR10 1 / 4 Fotoğraf: XPB Images Max Verstappen, Scuderia Toro Rosso STR10 2 / 4 Fotoğraf: XPB Images Max Verstappen, Scuderia Toro Rosso STR10 3 / 4 Fotoğraf: XPB Images Max Verstappen, Scuderia Toro Rosso STR10 4 / 4 Fotoğraf: XPB Images

En genç 25 F1 pilotu