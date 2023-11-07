F1'in yaklaşan yakıt devrimi Sainz'in dikkatini neden çekti?

2021'de takıma katıldığından beri Ferrari'nin yakıt ve madeni yağ ortağı Shell ile yakın bir çalışma ilişkisi kuran Sainz, motorlarına güç veren şeylerin arkasındaki karmaşıklıklara dair anlayışı önemli ölçüde arttı.

Takvimdeki her F1 yarışında Ferrari garajında bulunan Shell pist laboratuvarında sohbet ederken, bir sürücünün sadece motorundan alınan bir yağ örneğinin kimyasal bileşiminden tanımlanabileceğinin doğru olup olmadığını sorduğumda hemen yanıt veriyor.

Sainz "Bu bir efsane," diye gülüyor ve şöyle devam ediyor: "Aslında birbirimize saniyenin onda biri kadar yakın sürüyoruz. Dolayısıyla, yakıt ya da yağ konusunda ya da sürüş sırasında motora nasıl davrandığınız konusunda herhangi bir farklılık bulmak, yapabileceğiniz bir şey değil."

"Ancak Charles [Leclerc] ve benim sürüş tarzımdan dolayı tüketim farkımız var."

"Normalde bir yarış için, sürüş tarzım nedeniyle ondan yarım kilo ila bir kilo daha az yakıta ihtiyacım olabilir. Ancak sürüş tarzımın yarıştan sonra yakıtın durumunu etkilediğini düşünmüyorum."

Birlikte çalışmak

Marjinal kazançların önemli olduğu F1 dünyasında bu tür küçük yakıt ayrıntıları önemli olsa da, Sainz'ın özellikle dikkatini çeken şey tam olarak bu değil.

Bunun yerine, F1'in tamamen sürdürülebilir yakıta doğru yaklaşan hareketi ve bunun otomobil performansı üzerindeki potansiyel etkisi Sainz'in daha fazla dikkatini çekiyor.

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 ile Sprint gridindeki mekanikerler

Ve bu hiç de şaşırtıcı değil çünkü 2026'dan itibaren yakıt ve motor kurallarını doğru uygulamak her takımın şampiyonluk umutları için kritik öneme sahip olacak.

Sainz, "Ferrari'de geçirdiğim son üç yılda, bu ortaklığı tanımak ve Shell ile çalışmak açıkçası daha fazla ilgimi çekmeye başladı."

"Ayrıca F1'e, özellikle de Ferrari'ye harcadıkları tüm çabayı ve her şeyi tanımak."

"[2022 için] %10 etanol yakıtına geçtiğimizde, performansta bir düşüş beklendiğini hatırlıyorum. Tüm sürücüler endişeliydi çünkü motorların 20/30 beygir gücü düşeceğini söylüyorlardı."

"Shell'in yakıtla ne yapacağını ve güç kaybetmememiz için bize nasıl yardımcı olacaklarını bilmek istiyordum. Ve o yıl onlar sayesinde performansta oldukça büyük bir sıçrama yaptığımızı hatırlıyorum!"

"Şimdi bir sonraki büyük zorluk 2026 yönetmelikleri ve %100 sürdürülebilir yakıtlara geçiş olacak."

"Sanırım ilgimin daha çok kayacağı yer de burası; gelişmeleri takip etmek ve kuralların tasarlanmasıyla birlikte bunun nasıl sonuçlanacağını görmek."

Fotoğraf: Shell Motorsport Ferrari Formula 1 aracında kabuk çıkartması

Ferrari'ye geldiğinden beri, Şahlanan At ile Shell arasındaki ilişkinin yakınlığı Sainz için büyük sürprizlerden biri oldu.

Her ne kadar F1 şu anda yakıt geliştirmeyi dondurduğu için her yarış hafta sonu performans kazanımlarına doğrudan katkısı olan bir alan olmasa da, bu Sainz'ın operasyonları yakından takip etmediği anlamına gelmiyor.

Çünkü her seanstan sonra analiz için alınan yakıt ve yağ numuneleriyle motorlardaki herhangi bir soruna dair erken uyarı işaretleri elde edilmeye çalışıldığından, yakıt ve yağ diyaloğu sürekli devam ediyor.

Sainz, "Bu yüzden her seanstan sonra mühendislere geri bildirimde bulunuyoruz ve ardından her sürüşten sonra pite geldiğimizde yakıt ve yağdan bir örnek alıyorlar."

"Bir örnek alıyorlar, analiz ediyorlar, her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol ediyorlar ve sonra bir sonrakine geçiyorlar. Bu tekrarlayan, tekrarlayan bir şey. Ve tüm yıl boyunca devam ediyor."

"Dolayısıyla, numune sayısının ve birlikte yaptığımız şeylerin sayısının çok fazla olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bu da daha iyi performans göstermemize ve ekip içinde tutarlı bir performans sergilemek için daha fazla rutin edinmemize yardımcı oluyor." dedi.

Shell'in motor sporları teslimat müdürü Valeria Loreti, Sainz gibi bir sürücüyle çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu söylüyor.

Fotoğraf: Shell Motorsport Valeria Loreti, Teslimat Müdürü, Shell Motorsport

Loreti, "Detaylara çok önem veriyor. Ve ne zaman sohbet etme fırsatı bulsak, her zaman öğrenmeye ve teknik özellikleri anlamaya meraklı oluyor."

"Bence Shell ve Ferrari'de performans ve sınırları zorlama çabası var, çünkü motor sporları AR&GE'sine yapılan yatırım nedeniyle gerçekten de deney yapmak ve yeni bir şeyler öğrenmek için özgür bir yer. Bu bizim gelecekteki gelişimimizin temelini oluşturuyor." dedi.

Performans sınırlarını zorlamak

F1 2026 yeni kurallarına doğru ilerlerken Sainz, Shell ve Ferrari arasındaki ilerlemenin nasıl gittiğini yakından takip etmenin, özellikle de nihai özelliklere yaklaşıldığında, getireceği değerin çok iyi farkında.

Sainz, "Her zaman performans ve güvenilirlik arasındaki ince çizgiyi bulmaya çalışıyorsunuz. Sezon boyunca biraz daha zorlayarak bir motordan beş beygir daha fazla güç elde edebileceğinizi muhtemelen biliyorsunuzdur, ancak bu size iki veya üç DNF (yarış dışı) verebilir."

"Peki, bu beş ila 10 beygir gücüne değer mi? Muhtemelen hayır çünkü kaybedeceğiniz puan sayısı oldukça fazla. Ancak bu esas olarak mühendisliğe ve performans ile güvenilirlik arasındaki ince çizginin nerede bulunacağına karar veren ekibe bağlı, çünkü bu her zaman bir orta yoldur."

"Asla en performanslı motora sahip olamazsınız ve aynı zamanda süper güvenilir olamazsınız. Ancak bu noktada herkesin net hedefler, net beklentiler ve performansla nerede oynamak istediğiniz konusunda birlikte çalışması gerekiyor." dedi.

Loreti ayrıca F1 2026'ya doğru ilerlerken, güç ve güvenilirlik arasındaki dengenin artık ekstra bir unsura sahip olduğunu düşünüyor.

Fotoğraf: Shell Motorsport Shell Formula 1 pist laboratuarından ayrıntılar

Loreti, "Bunlar her zaman temel hedefler olmuştur ve tabii ki daha fazla performansın daha az verimlilik anlamına geldiği ya da tam tersinin geçerli olduğu bir sınıra ulaşırsınız."

"Ancak şimdi bu resim daha karmaşık hale geliyor çünkü sürdürülebilirlik gibi yeni bir boyut ekliyorsunuz."

"Bu da denklemin çözümünü daha da zorlaştırıyor ve bir bilim insanı olarak bizi daha da zorluyor. Ama bizi asıl zorlayan da bu." dedi.

Gösteriyi korumak

F1'in 2026 için sürdürülebilir yakıta geçişte muazzam bir değer görmesi gibi, aksiyonu takip edenlerin de korkacak bir şeyleri olmaması gerektiği, çünkü bunun işleri daha az heyecanlı hale getireceğini düşünmek için hiçbir neden olmadığı mesajı veriliyor.

Sürdürülebilirlik hedefleri ile eğlence faktörü arasındaki dengenin nerede olması gerektiği sorulduğunda Sainz, "Bence iyi bir planla her ikisini de başarabilirsiniz."

"Bence herkes hem sürdürülebilirlik hem de gösteri için en iyi düzenlemelerin nasıl bir araya getirileceğini iyi kavramış durumda ve F1 de bunu başarmaya çalışmalı."

"Aynı zamanda herkesin gelişimde öncü olması gerektiğine inanıyorum."

Carlos Sainz, Ferrari ile Jon Noble, Motorsport.com F1 Editörü Fotoğraf: Shell Motorsport

"Sürdürülebilir yakıtların ve sürdürülebilir bir dünyanın geliştirilmesinde öncü olmayı her zaman destekleyeceğim. Ama aynı zamanda, taraftarları bu spora aşık eden şeyleri de unutmamalıyız."

"Bu iki şey arasında bir uzlaşma bulmak herkesin yapması gereken şeydir ve herkes de bunu yapmaya çalışıyor." şeklinde cevap verdi.

Bu aynı zamanda Shell'i heyecanlandıran bir hamle.

Loreti'nin açıkladığı gibi: "Herkes sürdürülebilirlik konusunda bir değişim yaratıyor. Gelecekte dünya enerji alanında daha sürdürülebilir olacak ve biz de bu devrime öncülük etmek istiyoruz."

"Sihirli bir değnek olmayacağını düşünüyoruz. Enerji dönüşümünde kazanmamıza yardımcı olacak birden fazla enerji taşıyıcısı ve enerji çözümü olacak."

"Ancak gelişmiş sürdürülebilir yakıtın hâlâ performans sağladığını ve yapılabilecek bir şey olduğunu gösterme ve diğer ürünler için fikirler ve gelecek teknolojiler üretme fırsatına sahip olmak, yapbozun bir başka parçasıdır."