F1'in yağışlı havalar için düşündüğü lastik korumalığı testleri takımların talebiyle gelecek yıla ertelendi

FIA, yağmurlu havalarda görüşü ciddi şekilde kısıtlayan spreylemenin en aza indirmeye yardımcı olmak için tekerleklerdeki spreyi engelleyen bir parça takmanın yollarını arıyor.

Bu yılın başlarında Silverstone'da test edilen ilk tasarım denemeleri umulan sonuçları vermedi. İlk konseptinin tekerleği yeterince kapatamadığı sonucuna varıldı.

Silverstone'da olumsuz sonuçlanan testin ardından ikinci bir büyük tasarım geliştiriliyordu ve geçen ay otomobillerde test edilmesi umuluyordu.

Ancak, sezon sonundaki yoğunluğun getirdiği lojistik zorluklar ve maliyetler nedeniyle, test konusunda yardım teklifinde bulunan takımlar bir sonraki testi planlamak için önümüzdeki mayıs ayına kadar beklemenin daha iyi olacağını düşünüyorlar.

FIA tek koltuklu seriler direktörü Nikolas Tombazis, yönetim organının bir sonraki aşamaya en iyi nasıl yaklaşılacağı konusunda takımları dinlemekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Tombazis, "Açıkçası bu testler için işi yapacak olan takımlardan destek alıyoruz, kendimize ait otomobilimiz yok."

"Planlanan çalışma kasım ayı başlarında gerçekleşecekti. Ancak parçaların tedariği ve ilgili takımların üretim kapasitesi, her şeyi dışarıdan tedarik etmek zorunda kalacakları anlamına geliyordu ve bu da çok pahalıya mal olacaktı."

"Bu yüzden, maliyeti düşürmek için testi ilkbahara kadar erteleyip erteleyemeyeceklerini sordular. Biz de bunun mantıklı olduğunu düşündük."

"Teknik açıdan bakıldığında, çok pahalı olmasaydı bu testi çoktan yapmış olmayı tercih ederdim." dedi.

Difüzör Sorunu

Tombazis, FIA'nın spreyi tamamen ortadan kaldıran kapaklar üretmenin neredeyse imkansız bir hedef olduğunu anladığını, ancak önemli iyileştirmelerin bulunabileceğini düşündüğünü söyledi.

Bununla birlikte, mevcut yer etkili otomobillerin difüzöründen ne kadar sprey atıldığının daha iyi anlaşılması durum için kritik öneme sahip.

Tombazis, "[Orijinal] kapaklar çok küçüktü ve tekerlekleri yeterince örtmüyordu."

"Bu nedenle, bunun bir çözüm olup olmadığı sorusuna gerçekten cevap vermediklerini düşündük."

"Hâlâ soru işaretlerimizin olduğu konu, bunun ne kadarının difüzörden kaynaklandığı, ki bu sorunun düzeltmeyeceği açık ve ne kadarının da tekerleklerden kaynaklandığını bulmak."

Photo by: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

"Her iki faktörün de oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Açıkçası burada her şeyi çözmeyi amaçlamıyoruz."

"Hâlâ görüş sorunları olacağını biliyoruz. Ancak tekerlekleri tamamen kaplayarak yüzde kaçını iyileştirebileceğimizi görmemiz gerekiyor. Eğer bunun gerçekten ileriye doğru somut bir adım olduğunu görürsek, o zaman bunu optimize edeceğiz."

"Yani Mayıs ayında test edeceğimiz şey nihai çözüm olmayacak. Doğru yolda olup olmadığımızı görmek için bir tür bilgi toplama çalışması olacak."

"Eğer test iyi geçmezse, ne yapacağımızı yeniden düşünmek zorunda kalabiliriz." dedi.

Bir sonraki test başarılı olursa ve yağışlı havalara iyi bir çözüm sunarsa, 2025 sezonu için araçlara eklemek için yeterli zaman olabilir.

Ancak, daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulursa, otomobillere eklenmesi 2026 yılını bulabilir.

Difüzör önemli bir inceleme konusu, çünkü aracın altından daha fazla sprey atıldığı tespit edilirse, bunun çözümü daha zor olabilir.

Photo by: Erik Junius Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Autosport'un difüzör tarafından püskürtülen spreyi engellemenin olası yolları sorulduğunda Tombazis, "Kuru zeminde tek bir konfigürasyona sahip olduğunuz ve ıslak zeminde bir şekilde değişiklik yapmanız gereken araçlarla bunu yapmak çok karmaşık olacaktır."

"Görüşü engelleyen ana faktörün difüzörün oluşturduğu sprey olduğu sonucuna varırsak, 2026 düzenlemelerinin gittiği yönün bir adım iyileştirme sağlayacağını düşünüyorum. Ancak ikinci olarak, o zaman bazı çalışmaları oraya odaklayabilir ve daha fazla ne yapabileceğimizi görebiliriz." dedi.

Tombazis ayrıca, spreyi yere doğru geri yönlendirebilecek hava perdesi gibi bir şeyin kullanılmasının bile gerçekçi olmadığını söyledi.

"Bir şeyleri tekerlek etrafına koyup yere basma kuvvetini kaybetmemek biraz zor. Bu lastik korumalarının zorluklarından biri de çok fazla yere basma kuvveti kaybetmemek. Yani, bu biraz değiş tokuş gibi olacak."

"Bu fikir önerildi ama o bölgeye bir şey koyarsanız yere basma kuvvetini kaybedersiniz. Ve eğer aracın yere basma kuvvetinin yarısı gibi bir şey kaybederseniz, pilotlar aniden çok az yol tutuşu olan bir araçla karşı karşıya kalırlar. Yani, bu daha güvenli olur mu, olmaz mı?" dedi.